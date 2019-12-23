 "Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель

Об этом сообщил Йенс Мюллер - официальный представитель Nord Stream 2 AG, дочерней компании российского газового монополиста "Газпром", занимающейся строительством "Северного потока-2", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"На сегодняшний день было проложено более 2 300 км трубопровода "Северный поток - 2" (из примерно 2460 км)", - сказал он.

Мюллер пообещал, что "Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода "Северный поток-2".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал подписание закона об оборонном бюджете, предусматривающего санкции против "Северного потока-2", "лучшим новогодним подарком".

Швейцарская компания Allseas, привлеченная к прокладке трубопровода для "Северного потока-2", уже временно остановила участие в строительстве.

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