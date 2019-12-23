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Все про:газопровод (706) Россия (74622) Северный поток (563)

 "Северный поток-2" готов на 93%, - компания-строитель

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы. Уже уложено более 2300 км из около 2460 км.

Об этом сообщил Йенс Мюллер - официальный представитель Nord Stream 2 AG, дочерней компании российского газового монополиста "Газпром", занимающейся строительством "Северного потока-2", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"На сегодняшний день было проложено более 2 300 км трубопровода "Северный поток - 2" (из примерно 2460 км)", - сказал он.

Мюллер пообещал, что "Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода".

Читайте на Цензор.НЕТ: Строительство "Северного потока-2" останавливается из-за отсутствия необходимых кораблей, - S&Р Global

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода "Северный поток-2".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал подписание закона об оборонном бюджете, предусматривающего санкции против "Северного потока-2", "лучшим новогодним подарком".

Швейцарская компания Allseas, привлеченная к прокладке трубопровода для "Северного потока-2", уже временно остановила участие в строительстве.

Также на Цензор.НЕТ: Оператором "Северного потока-2" руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3166987
 
 
 Топ комментарии
 
не отсосссии и не отсосиянам говорить о правах собственности, неделимости границ, верховенстве права и закона.
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ну коммунизм таки да построили в учебниках... а в СССР даже БАМ построилитолько длячего так и не ясно и до сегодяшнего дня... так и с СП № 2... строить можно а дальше то что.... где Путин возьмет объемы.. не будет поставлять Украине так новый иск будет уже на трллионы потому что кидать по второму кругу это уже западло даже для сонной Европы....
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Отлично! Теперь по нему можно прокачивать до 93% от проектного объема газа. Неплохо!
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ну коммунизм таки да построили в учебниках... а в СССР даже БАМ построилитолько длячего так и не ясно и до сегодяшнего дня... так и с СП № 2... строить можно а дальше то что.... где Путин возьмет объемы.. не будет поставлять Украине так новый иск будет уже на трллионы потому что кидать по второму кругу это уже западло даже для сонной Европы....
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По мнению США, 93% тоже не плохо, пусть таким и остается пока Россия не вернет Украине Донбасс и Крым))
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Европа получила трубу. С расией или без,она достанется им. Уж 7 % они как нибудь дотянут ))
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Своеобразное понятие о праве собственности и что означают "американские санкции".
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не отсосссии и не отсосиянам говорить о правах собственности, неделимости границ, верховенстве права и закона.
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Ne Evropa a tocnej Germanija polucit trubu.Drugyje budet desevle pokupat.Vot vizu k nam pliviot amerikanski zyzeny gaz iz Texasa kompaniji "Cheniere Energy".Pokupajet casnaja kompanija kotoraja pokupala ranse s gazproma,no govorit sto etot gaz na mnogo desevle
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От СП-2 народу Украины не холодно ни жарко-все деньги от газовых сделок идут олигархам.
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В экономическом смысле где то да, а в стратегическом военные действия возле трубы по которой течёт газ из России в Европу Россия скорее всего не будет.
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Отлично! Теперь по нему можно прокачивать до 93% от проектного объема газа. Неплохо!
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будут газировать воду Северного моря...?
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СП 2 будет достроен,с вероятностью 99,9.
У нас пять лет диверсифицировать поставки,и наладить собственную добычу!
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Вот и прекрасно! Оставшиеся 160 км будут тянуться дольше, чем все предыдущие 2300.
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Нуууу... Тут штука то какая- все, что меньше 100 процентов, автоматически равно нулю процентов. Как в том анекдоте про шансы у блондинки
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дайте мне от миллиона долларов 99 процентов, это же ноль по вашему
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А вы считаете, что построенный на 93 процента газопровод может качать газ? Ну тогда, вам на курсы логики, или к психиатру, выбирайте сами
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