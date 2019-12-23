 Электронный кабинет исключает коррупционную составляющую при малом строительстве, - Гончарук

Об этом сообщил Алексей Гончарук на своем официальном телеграмм-канале.



Премьер-министр подчеркнул, что среди автоматизированных услуг Е-кабинета - начало подготовительных работ, начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию.



"Отныне украинцы имеют доступный и удобный электронный сервис, который делает невозможными взятки и договорняки в оформлении документов на малое строительство. При этом, теневой рынок посреднических услуг в этой области составлял примерно 100 000 000 гривен в год, а почти 50% всех заявок получали отказ в течение прошлого года", - отметил Алексей Гончарук.



По его словам, через Е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 - введены в эксплуатацию.



"Сейчас Е-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1. Это 80% всех заявок в ГАСИ", - подчеркнул премьер.



Алексей Гончарук доложил, что в ближайшие месяцы сервис будет расширяться, что позволит полностью ликвидировать коррупцию в сфере строительства.



Напомним, что Е-услуги предоставляются через Интернет, поэтому доступны из дома или офиса 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Таким образом, они являются более удобными и быстрыми, чем личные визиты и минимизируют риски коррупции в отношениях с официальными органами.