Об этом сообщил Алексей Гончарук на своем официальном телеграмм-канале.
Премьер-министр подчеркнул, что среди автоматизированных услуг Е-кабинета - начало подготовительных работ, начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию.
"Отныне украинцы имеют доступный и удобный электронный сервис, который делает невозможными взятки и договорняки в оформлении документов на малое строительство. При этом, теневой рынок посреднических услуг в этой области составлял примерно 100 000 000 гривен в год, а почти 50% всех заявок получали отказ в течение прошлого года", - отметил Алексей Гончарук.
По его словам, через Е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 - введены в эксплуатацию.
"Сейчас Е-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1. Это 80% всех заявок в ГАСИ", - подчеркнул премьер.
Алексей Гончарук доложил, что в ближайшие месяцы сервис будет расширяться, что позволит полностью ликвидировать коррупцию в сфере строительства.
Напомним, что Е-услуги предоставляются через Интернет, поэтому доступны из дома или офиса 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Таким образом, они являются более удобными и быстрыми, чем личные визиты и минимизируют риски коррупции в отношениях с официальными органами.
Электронный кабинет исключает коррупционную составляющую при малом строительстве, - Гончарук
Правительство борется с коррупцией, применяя электронные сервисы для людей, исключающие или снижающие общение с чиновниками.
Об этом сообщил Алексей Гончарук на своем официальном телеграмм-канале.
Просто краса! Історія про те, як нова влада підгрібає під своїх видобуток нафти і газу. Як вчора і обіцяв, буде цікаво.
30 жовтня фірма ТОВ «Надра Карбон» виграла електронний аукціон на видобуток нафти і газу у Сватівському районі Луганської області - Західнотокарсько-Краснянська ділянка. Ну як аукціон? Хіба за назвою, бо як свідчать документи, було лише два учасника, які в трьох раундах навіть не спробували поборотися один з одним і підвищити ціну. Тому, це що завгодно, але не аукціон, але право на розробку нафтогазоносної площі продали за ціною хай і дорогого, але автомобіля. Лише на 5 тисяч доларів дорожче початкової ціни. Ця сума в межах грошових потоків у газонафтовидовному бізнесі є сміховинною.
Найцікавіше далі.
- Переможець торгів - ТОВ «Надра Карбон» належить Павлу Загороднюку через його кіпрську фірму TUTKOVSKY PLC. Павло Загороднюк - батько чинного міністра оборони. !!!
- Другий учасник - ТОВ «Дашава» належить Василю Кривобоку, який зареєстрований в будинку на Героїв Сталінграда 6б, де також прописаний і президент Зеленський. Син Кривобока, Юрій, у 2017 в пресі називався як найбагатший, згідно з е-декларацією, працівник генпрокуратури.
І ось ми підійшли до головного: старші Загороднюк і Кривобок до квітня цього року були членами наглядової ради ПрАТ «Група Надра». Після перереєстрації групи компаній в офшори, вони всі вийшли в один день з складу цієї наглядової ради у зв'язку з припиненням її існування і, ймовірно, увійшли в склад засновників компанії TUTKOVSKY PLC.
Тобто, аукціон має всі ознаки ФІКТИВНОСТІ через можливу змову обох пов'язаних між собою учасників. Тому і ціна протягом «торгів» не змінилась ні на копійку. НАБУ має негайно відкривати кримінальне провадження і перевірити, чи ця схема намахуавння держави була єдиною. Всі матеріали готовий передати.
Красиво? Так дурять Україну в новій владі. Епоха сватовства з елементами сімейних цінностей. А насправді, нічого нового, бо все нове - добре забуте старе.https://ibigdan.livejournal.com/24525148.html
̶Г̶е̶р̶п̶е̶с̶ Герус Коломойского
У Геруса пригоріло. Точніше, пригоріло у його "бабушкі", тому Андрюшка вирішив нас налякати, зобразивши графік, який прєдрєкаєт скорую смерть атомної енергетики, бо падіння генерації на графіку страшне.
Насправді диявол як завжди в деталях, а точніше в шкалі по вертикалі, яка починається на герусовій картинці з 10,6тис.МВт, а закінчується на 11,5тис.МВт. Тобто падіння відбулось всього на 3,5%, але з таким зумом муха стала мамонтом і вже майже вимерла.
А проблема насправді у відновлювальних джерелах електроенергії, які генерують мало, але дорого. І коли доля атомної енергії в загальній системі падає, то "бабушкє" доводиться більше платити. А бабушка жадна, тому навіть мінус 3% їй шкода.
Єдине, в чому він правий, так це в тому, що в жодній нормальній країні такой хєрні не відбувається, коли народні обранці галімими маніпуляціями вбивають відновлювану енергетику і лобіюють захід на ринок постачальників з країни-агресора з демпінговими цінами.
За цим посиланням графік добової генерації в правильному зумі. На ньому проблема, про яку пише Герус не помітна. Тобто її не існує.
https://ibigdan.livejournal.com/24524724.html