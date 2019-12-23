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 Достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами, как это предусмотрено итогами нормандского саммита, - Олифер

Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы 23 декабря стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - написала Олифер.

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Достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами, как это предусмотрено итогами нормандского саммита, - Олифер 01

Напомним, ранее обитогах заседания ТКГ сообщил полпред РФ на переговорах контактной группы Борис Грызлов.

Источник: https://censor.net.ua/n3166983
 
 
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А щас сепарам лафа.

Можно выйти на Крещатик, пострелять из гранатомёта по людям и машинам, наделать пару сотен трупов и спокойно сесть на несколько недель в тюрьму,

потому что через несколько недель обязательно обменяют.
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