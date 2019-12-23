 Достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами, как это предусмотрено итогами нормандского саммита, - Олифер

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - написала Олифер.
Напомним, ранее обитогах заседания ТКГ сообщил полпред РФ на переговорах контактной группы Борис Грызлов.
Можно выйти на Крещатик, пострелять из гранатомёта по людям и машинам, наделать пару сотен трупов и спокойно сесть на несколько недель в тюрьму,
потому что через несколько недель обязательно обменяют.