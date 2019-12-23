 Достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами, как это предусмотрено итогами нормандского саммита, - Олифер

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже", - написала Олифер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ был выбор - вернуть группу украинцев или постараться доработать списки и забрать из плена всех, - Пристайко

Напомним, ранее обитогах заседания ТКГ сообщил полпред РФ на переговорах контактной группы Борис Грызлов.