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 Политика Украины, За рубежом
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 Это еще один шаг к изоляции Крыма от Украины, - ЕС об открытии ж/д сообщения по Керченскому мосту

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также утверждал, что Крымский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. "ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится в коммюнике.

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"ЕС вновь заявляет о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - заявил представитель ЕВС.

Источник: https://censor.net.ua/n3166982
 
   
 Топ комментарии
 
Его в том числе и на ваши деньги построили! Засранцы лицемерные.
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сидели бы и не гавкали - гаранты Будапештского меморандума
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це вони занепокоїлись? чи обурились? ніяк не можу зрозуміти(
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Его в том числе и на ваши деньги построили! Засранцы лицемерные.
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Ещё и ленивые, раньше хоть изволили обеспокоенности высказывать, фарисеи.
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це вони занепокоїлись? чи обурились? ніяк не можу зрозуміти(
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да им вообще должно быть по"ую. если пох украинцам. Украина вовсю торгует и наращивает торговлю с рашкой. подписывают новые контракты. отвоевывать ничего не собираются. что вы прицепились к европейцам ?: иди воюй за независимость Сомали.
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Так кацапам это и нужно, Крым постепенно превращается из курорта в изолированную военно-морскую базу.
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Так все же, кто виноват? Мост построили при Порошенко, а жд открыли при Зеленском. Не понимаю...
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сидели бы и не гавкали - гаранты Будапештского меморандума
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А хорошо бы Будапештский меморандум напечатать на туалетной бумаге.
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Мост скоро рухнет.Он не выдержит вибраций,ветров,течени,нагрузок от железной дороги и землетрясений!
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Був би Пастор, може б ******* вільхою по цьому недорозумінню
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Так проявите обеспокоенность и возмущение 2-го уровня и по домам. Всё как в 30-е годы прошлого века. Продажная Европа...
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