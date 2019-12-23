 16-летнего Александра Гаркушу, сына ветерана АТО, наградили медалью: летом он спас жизни детей, выхватив у них гранату

Александр Гаркуша награжден медалью "За верность национальной идее", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Ветераны".

Церемония награждения состоялась в Днепропетровской ОГА. Медаль вручили по инициативе общественной организации "Инвалидов и воинов АТО".

Александр Гаркуша – сын военного разведчика, афганца и ветерана АТО.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция. ВИДЕО

1 июля дети в с. Пашена Балка Днепропетровского района нашли гранату от гранатомета ВОГ-25П и решили поджечь ее. Александр увидел горящий снаряд. Он схватил его, чтобы отбросить подальше от детей, но граната взорвалась прямо у него в руке.

От взрыва пострадали шесть детей в возрасте от 5 до 16 лет. Самый молодой, Саша Редько, и самый старший, Александр Гаркуша, получили наиболее серьезные травмы. Гаркуша в результате инцидента потерял три пальца на руке, а осколки от гранаты от гранатомета ВОГ-25П прошли через всю брюшную полость.

Сейчас жизням участников ЧП ничто не угрожает.

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