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Все про:взрыв (4422) граната (717) дети (3795) Днепр_город (2909) Днепропетровщина (1441) награда (1222)

 16-летнего Александра Гаркушу, сына ветерана АТО, наградили медалью: летом он спас жизни детей, выхватив у них гранату

Александр выхватил гранату у детей, которые нашли ее на свалке и подожгли. Парень лишился 3 пальцев, а из брюшной полости у него пришлось вынимать осколки.

Александр Гаркуша награжден медалью "За верность национальной идее", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Ветераны".

Церемония награждения состоялась в Днепропетровской ОГА. Медаль вручили по инициативе общественной организации "Инвалидов и воинов АТО".

Александр Гаркуша – сын военного разведчика, афганца и ветерана АТО.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция. ВИДЕО

1 июля дети в с. Пашена Балка Днепропетровского района нашли гранату от гранатомета ВОГ-25П и решили поджечь ее. Александр увидел горящий снаряд. Он схватил его, чтобы отбросить подальше от детей, но граната взорвалась прямо у него в руке.

От взрыва пострадали шесть детей в возрасте от 5 до 16 лет. Самый молодой, Саша Редько, и самый старший, Александр Гаркуша, получили наиболее серьезные травмы. Гаркуша в результате инцидента потерял три пальца на руке, а осколки от гранаты от гранатомета ВОГ-25П прошли через всю брюшную полость.

Сейчас жизням участников ЧП ничто не угрожает.

Также на Цензор.НЕТ: Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3166980
 
   
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Дай Бог здоровья, счастья и долгих лет жизни парню и его родным и близким людям!
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Респект тобi хлопче !Ти реально герой. Нехай щастить тобi у твоему життi
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Парень Героя Украины заслужил вообще то.
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если налево и направо раздавать Героя Украины то эта награда обесценится, парень молодец но давать героя Украины за это такое себе предложение
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Не согласна. Парень действительно герой. Ценой своего здоровья спас жизни детей. При чем тут медаль «За верность национальной идее»? По смыслу совсем не подходит.
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Оце справжній Герой. Дякуємо тобі, юний козаче! 16-річного Олександра Гаркушу, сина ветерана АТО, нагородили медаллю: влітку він врятував життя дітей, вихопивши у них гранату - Цензор.НЕТ 4661
Шкода, що пацан так постраждав через чийсь довбоящуризм (і я не тільки про тих дітей, але й про їхніх батьків, що не навчили лічінусів, чтого робити ніяк не можна...)
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