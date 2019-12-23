 Проспект в Харькове не может носить имя Жукова, - Дробович

"Жуков точно не может быть, так как он подпадает под декоммунизацию. Я очень надеюсь, что с этим не будет никаких проблем и в Харькове органы местного самоуправления урегулируют этот вопрос", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что генерал Петр Григоренко, в честь которого был назван проспект ранее - это героическая фигура, человек, который сделал много для государственного строительства. "Если по этому вопросу нужен диалог, экспертная дисскусия - то это нужно делать. У нас децентрализация в стране, поэтому это должно происходить", - отметил глава УИНП.
Напомним, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко.
19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13. В тот же день по предложению вице-премьера Вячеслава Кириленко Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета. 20 июня полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.
Харьковский горсовет подал апелляцию.
8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.
В 1941 году Красная Армия потеряла 6.290.000 единиц стрелкового оружия. («ВИЖ» 1991 № 4 ) Этого оружия было бы вполне достаточно чтобы вооружить весь Вермахт.
Красная Армия за тот же период потеряла 20500 танков. Этого могло хватить на укомплектование пять таких армий, как Вермахт. Такого количества танков было достаточно, чтобы вооружить ими не только армию Германии 1941 года, но все остальные армии планеты: США, Великобритании, Японии, Италии, Испании. Причем не дважды, а трижды. Причем танками такого качества, каких ни в одной из этих стран не было.
Красной Армией в 1941 году было потеряно 10.300 самолетов. Этого вполне хватило бы на полное перевооружение Люфтваффе, и не один раз. И опять же самолетами очень высокого качества. Ничего равного нашим Ил-2, Пе-2, Як-2, Як-4, Ер-2, ДБ-3ф, Пе-8 в 1941 году у Гитлера не было.
Потери советской артиллерии за первые шесть месяцев войны: 101.100 орудий и минометов. Этого было достаточно для укомплектования всех армий мира вместе взятых и опять же не один раз, а многократно. И опять же - самыми лучшими в мире образцами пушек, гаубиц, мортир и минометов.
На границах было брошено более миллиона тонн боеприпасов.
Неужели начальник Генерального штаба РККА величайший стратег ХХ века Жуков Георгий Константинович за весь этот позор не несет ответственности?Тень победы Суворов Виктор
Після співбесіди в Кабінеті Міністрів, 4 грудня 2019 року його було призначено директором Українського інституту національної пам'яті
До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною» та збільшити рівень «інклюзивності офіційної пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію?? українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
Це вже РОЗВОРОТ В ІНШИЙ БІК.
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМЯТІ МОЖЕ НЕ ЛИШИТИСЯ МІСЦЯ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ
Тот же Т-34 после 50 км броска требовал ремонта и был ничем не лучше Т-4.
109 мессершмит превосходил все истребители мира аж до 1943 года.
Да и бомбардировщики и транспортники туда же.
АН-22 - увеличенная копия немецкого транспорта и сделана в Киеве пленными немцами.