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 Политика Украины, Спорт
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 Федерациям олимпийских видов спорта возобновили финансирование, - Бородянский

По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, "расчеты были приостановлены на один или два дня".

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в комментарии "Укринформу" заверил, что финансирование федераций олимпийских видов спорта полностью возобновлено, передает Цензор.НЕТ.

"Уже все есть, деньги есть, все финансируется. Мы провели экспресс-опрос по этому поводу, и это оказалось преувеличением. Были на один или два дня приостановлены расчеты, сейчас все восстановлено. Мы не видим никаких проблем", – сказал Бородянский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минмолодьспорта остановило финансирование ФЛАУ. Подготовка к Олимпиаде-2020 прерывается, - Гоцул

18 декабря глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что подготовка легкоатлетов к Олимпийским играм 2020 года прерывается. 19 декабря на вопрос, могут ли украинские легкоатлеты вообще не поехать на Олимпиаду, он ответил, что такой риск есть. 22 декабря федерации регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики Украины обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором заявили об угрозе срыва подготовки к летней Олимпиаде 2020 в Токио из-за недостатка финансирования.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3166977
 
 
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Осталось таки пару гривен от корпоратива.
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главное, ансамблям песни и пляски платить не останавливайтесь
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