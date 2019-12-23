 Федерациям олимпийских видов спорта возобновили финансирование, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в комментарии "Укринформу" заверил, что финансирование федераций олимпийских видов спорта полностью возобновлено, передает Цензор.НЕТ.



"Уже все есть, деньги есть, все финансируется. Мы провели экспресс-опрос по этому поводу, и это оказалось преувеличением. Были на один или два дня приостановлены расчеты, сейчас все восстановлено. Мы не видим никаких проблем", – сказал Бородянский.

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18 декабря глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что подготовка легкоатлетов к Олимпийским играм 2020 года прерывается. 19 декабря на вопрос, могут ли украинские легкоатлеты вообще не поехать на Олимпиаду, он ответил, что такой риск есть. 22 декабря федерации регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики Украины обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором заявили об угрозе срыва подготовки к летней Олимпиаде 2020 в Токио из-за недостатка финансирования.



Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.