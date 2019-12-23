 Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.



"Пятилетние результаты выполнения "Минска" продемонстрировали невозможность выполнения определенных его положений. И давно напрашивалась идея, не следует ли уточнить, как выполнять положения соглашений. Например, пункт о границе вообще очень мутный. Там написано, что передача Украине контроля над границей происходит в первый день после проведения выборов, а окончательно передается после окончательного политического урегулирования. Что такое "окончательное политическое урегулирование"? Это когда все будут счастливы? Что имеется вообще в виду? В какой момент завершится передача границы?" – сказал Пристайко.

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Он добавил, что также "типичный пункт – любимые Россией изменения в Конституцию".



"Мы говорим: читайте "Минск", там записано, что Украина должна провести конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Если россиянам на пятом году этого недостаточно, ну... пусть читают "Минск". Наверное, такая амбивалентность и непонятность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов", – продолжил украинский министр.



Он подчеркнул, что в условиях открытой границы, когда "даже нельзя посчитать людей, которые входят и выходят", провести выборы физически сложно.



"Я понимаю, что это является позицией РФ, но мы стараемся достичь с ними договоренности: если мы серьезно говорим о выборах, нам, наверное, придется адаптировать пункт о границе. Пока понимания нет. Надо разблокировать некоторые такие принципиальные вещи. В принципе, ничего плохого нет, что через много лет мы увидели то, чего изначально не удалось предсказать. Но это не смертельно. В конце концов… соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма. Если четыре лидера снова собрались и сказали: это реально не работает, то они могут поменять "Минск" когда угодно", – резюмировал Пристайко.

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