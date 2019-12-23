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 Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко

Пункт Минских соглашений о контроле над границей на Донбассе является "мутным"

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Пятилетние результаты выполнения "Минска" продемонстрировали невозможность выполнения определенных его положений. И давно напрашивалась идея, не следует ли уточнить, как выполнять положения соглашений. Например, пункт о границе вообще очень мутный. Там написано, что передача Украине контроля над границей происходит в первый день после проведения выборов, а окончательно передается после окончательного политического урегулирования. Что такое "окончательное политическое урегулирование"? Это когда все будут счастливы? Что имеется вообще в виду? В какой момент завершится передача границы?" – сказал Пристайко.

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Он добавил, что также "типичный пункт – любимые Россией изменения в Конституцию".

"Мы говорим: читайте "Минск", там записано, что Украина должна провести конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Если россиянам на пятом году этого недостаточно, ну... пусть читают "Минск". Наверное, такая амбивалентность и непонятность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов", – продолжил украинский министр.

Он подчеркнул, что в условиях открытой границы, когда "даже нельзя посчитать людей, которые входят и выходят", провести выборы физически сложно.

"Я понимаю, что это является позицией РФ, но мы стараемся достичь с ними договоренности: если мы серьезно говорим о выборах, нам, наверное, придется адаптировать пункт о границе. Пока понимания нет. Надо разблокировать некоторые такие принципиальные вещи. В принципе, ничего плохого нет, что через много лет мы увидели то, чего изначально не удалось предсказать. Но это не смертельно. В конце концов… соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма. Если четыре лидера снова собрались и сказали: это реально не работает, то они могут поменять "Минск" когда угодно", – резюмировал Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166973
 
   
 Топ комментарии
 
Ти ви зелені мутні.
Мінська змова мала єдину ціль - призупинити московію, надавши їх ілюзію можливостей політичного врегулювання на сході України на її користь.
Ціль була досягнута. Далі вона повинна вмерти. Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6223
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у дебилов помутнело. или мутят с выборами у сепаров
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У зебилов всьо так - для одного муть минские, для другого таможня, для третьего в економика. Лишняя хромосома.
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у дебилов помутнело. или мутят с выборами у сепаров
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Ну для 73%, понимание, что граница Украины должна быть под контролем Украины, это слишком тяжко, ну не могут у своих братьев кацапов отобрать такое
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А для недебилов при Пеце была подписана бумаженция, которую потом прогнали через Совбез ООН, где черным по белому написано "восстановление контроля Украины над границей должно начаться в первый день после местных выборов".
Но виноват Зеленский, ты главное не перепутай.
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Зеленский знал об этом до выборов и когда что то не выходит ,то получается ,что Петя виноват в сдаче Крыма , части Донбасса и в переподчинении крымских, и ДНР овских служак и силовиков российской армии. Как то всё получается так ,как это было когда то , когда юго восточные казачки Украины сдали московскому Царю Петру 1 гетмана Мазепу.
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Зе, действительно, знал на что шёл, и он поднял тему пересмотра этого злосчастного пункта, а По этого даже не попытался сделать - просто бездействовал.
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да, газовый котракт главзебил уже пересмотрел, теперь ждем как пересмотрит минские
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Да не будет никакой границы на второй день после выборов. Во вторых какие нах. выборы на окупированной неподконтрольной территории? Ето все равно чтобы Гитлер провел выборы на окупированных территориях в 1942 году. Как минимум остальная Украина етих выборов не признает и любой украинец сможет обратиться в Европейский суд.
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"Наверное, такая амбивалентность и непонятность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов"


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Дебилы не понимают, что Зе и его команда, как раз, и говорят о контроле до выборов.
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Именно, у дебилов писавших этот пункт помутнело, поэтому там всё такое мутное.
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пристайко ты сам МУТНЫЙ как анализы зеленского
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У зебилов всьо так - для одного муть минские, для другого таможня, для третьего в економика. Лишняя хромосома.
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Писала Меркель.

И писала не для того, чтобы оно выполнялось.

А этим аж в трусах припекло срочно выполнить
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значит в четыре руки мутили-крутили, Вована обманывали

ЗЕбуины никак не могут понять, что ни Украина, ни Раша не писали Минские договоренности, чтобы их выполнять
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Неплохо было бы ещё Паше Лазаренко Героя присвоить - он ещё 20 лет назад давал эрэфии левые госгарантии, которые не собирался выполнять! Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2939
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и Юля Владимировна рашские МинОбороны на миллион тонн (!) сахара кинула Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9634

где хохол прошел, там еврей отдыхает Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9634
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Какую-то часть и он писал. Кто ж спорит ?

Там даже Пристайко в качестве замминистра тогда шо-то писал.

Выполнять именно сейчас почему так припекло ?
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Но, для соевых тот пысака патриот, во как
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ты как-то в августе-сентябре 2014 года по другому мог остановить регулярные войска кацапов ?
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Можно было вообще этого не допустить еслиб свыня со своей кодлой настаивали на будапештском меморандуме.
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можно было бы и настаивать, если бы в нем был механизм наказания за нарушение.
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Они даже и не пытались созвать всех подписантов
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один из подписантов - Кацапия.

Как именно его надо было созвать ?

***** сказал, что нихрена он не нарушал.

Ты его за шкирку вытащил бы на собрание ?
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США,Британия,Франция и Китай(позже). Этого мало,шоб кацапов вздрючить по полной?
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Ой, ну не притворяйся, шо ты не понимаешь как
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снова эта маячня с границами.. а надо поставить железобетонные границы прав человека и тогда все остальные границы просто отпадут за ненужностью Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1732
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ты против прав человека? Мусор что-ли? Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4190
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я за Ялтинскую конференцию и Беловежскую Пущу, которые гарантируют права человека там, где человеки хотят их иметь, в Украине, например

а ты против ?
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куда ж вам, ЗЕленым макакам, понять то, что намутил Барыга в Минске Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1076
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есть азбучные истины:прежде чем сесть на очко надо снять штаны.Если делать выборы то тоже надо соблюдать азбуку.ПРИ ОККУПАНТАХ ВЫБОРОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ,ПРИ БАНДИТАХ С ОРУЖИЕМ ТАКЖЕ Выборы это выбор а не принуждение или фарс
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Удиляет с каким упорством, наши власти пытаются выполнить этот подписанный покойным Захарченко Минск. Никто не вспомнит про Будапешт, подписанный Президентами пяти стран. Про все договора о дружбе и добрососедстве с Россией. Про потерянный Крым и Донбасс. Поставили Украину раком и измываются над ней скопом, как то так...
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И еще больше удивляет количество наивных или откровенно глупых людей, верящих что пуйло добровольно уйдет с донбасса. Ну не для того они все это затеяли, понесли жертвы, терпят санкции, платят такую цену что бы взять и уйти, поймите уже это...
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наши власти***. На Минских как раз настаивает ЕС! С ******. Им это выгодно, потому что ЕС ничего более умного и подходящего для Украины не придумала. Им неохота голову ломать.
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Ну и пускай настаивают, пусть вспомнят как разоружали Украину, а потом бросили ее. Если бы у наших властей была государственная позиция, давно послали бы их нахер с этим Минском. Или просто тянули время до лучших времен.
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Это так только кажется, что с ними можно спорить или послать. Они ведь ещё и угрожают. Прекратить помощь, снять санкции, не сотрудничать и не зашишать Укаину. Те ещё жмоты.
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Нет сил послать, так пусть тянут время как при Порохе. Так ведь влазят в проблему еще глубже, пытаются эту формулу Штанмайера сформулировать, и уже не на уровне Кучмы Зурабова и Захара с Плотвой, а на оф. гос. уровне, вот где конретная задница.
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Как они могут вспомнить о том,как разоружали Украину,если они меморандум никак не могут вспомнить.Особенно сша
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да и сами Минские соглашения мутные до немогу
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и шо мешает их и дальше не выполнять не отказываясь от них ?
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так они тоже говорят "Ya, ya!" Минск это зер гут ! и поддерживают санкции против Раши

это только ЗЕльоному полудурку приперло выполнять "мутный" Минск Пункт Мінських угод про кордон дуже мутний, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4262
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А шо, придуманное сыньоносым не мутное?
На пятом и то зп в конвертах платят
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За то у зєлєнського дуже часто білий ніс. І чого б це?
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Россия ничего не отдаст Украине! Украине ничего не нужно делать, пока в РФ путин у власти. Сменится путин и тогда можно будет говорить! Украине нужно экономику строить, а на Донбассе оставить все, как есть пока что! Сейчас Украине - это главное разбираться с экономикой! Нужно принять Акт Шермана! Нужно создать условия для среднего класса! Для иностранцев нужно сделать замануху - это убрать налог и иностранных инвесторов на первые 3 года, а потом будет маленький налог - это нужно делать, чтобы завлечь сюда бабки и компании! Строить систему правосудия честную, чтобы к ней было доверие 100% и у народа и у иностранных инвесторов. В Донбасс нет смысла лезть при путине потому что Украина там может только хуже сделать для себя!
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На смену тупину думаете придёт дядя получше?
Наивно мыслите.
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Ти ви зелені мутні.
Мінська змова мала єдину ціль - призупинити московію, надавши їх ілюзію можливостей політичного врегулювання на сході України на її користь.
Ціль була досягнута. Далі вона повинна вмерти. Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6223
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Геніальна відповідь! Краще і не скажеш!

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Зелёные мудаки в натуре решили выполнять минские угоды...
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Как раз ничего мутного нету. ***** вам четко сказал что границу под контроль Украине не отдаст. Сначала под дулами автоматов проведут референдум выборы, которые Украина должа признать, потом дадут етим недореспубликам автономию, а потом росийские солдаты переоденутся в форму *народной милиции* и возьмут под контроль границу. Украина только етот весь шабаш будет финансировать.
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Оно и понятно ,только глупцы в годы войны могут менять Главнокомандующего, который воссоздал Украинскую армию,глупейте и бухайте по ватному,год крысы покажет вам крысиную оскалку
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Пристайко -які вибори , що ти там хочешь проводити ?? Порох точно не хотів ніякіх там виборів , бо є розумним дипломатом , і патріотом. Парканом зоопарк обнести і замінувати нафіг !!!
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