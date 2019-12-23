 Пункт Минских соглашений о границе очень мутный, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"Пятилетние результаты выполнения "Минска" продемонстрировали невозможность выполнения определенных его положений. И давно напрашивалась идея, не следует ли уточнить, как выполнять положения соглашений. Например, пункт о границе вообще очень мутный. Там написано, что передача Украине контроля над границей происходит в первый день после проведения выборов, а окончательно передается после окончательного политического урегулирования. Что такое "окончательное политическое урегулирование"? Это когда все будут счастливы? Что имеется вообще в виду? В какой момент завершится передача границы?" – сказал Пристайко.
Он добавил, что также "типичный пункт – любимые Россией изменения в Конституцию".
"Мы говорим: читайте "Минск", там записано, что Украина должна провести конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Если россиянам на пятом году этого недостаточно, ну... пусть читают "Минск". Наверное, такая амбивалентность и непонятность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов", – продолжил украинский министр.
Он подчеркнул, что в условиях открытой границы, когда "даже нельзя посчитать людей, которые входят и выходят", провести выборы физически сложно.
"Я понимаю, что это является позицией РФ, но мы стараемся достичь с ними договоренности: если мы серьезно говорим о выборах, нам, наверное, придется адаптировать пункт о границе. Пока понимания нет. Надо разблокировать некоторые такие принципиальные вещи. В принципе, ничего плохого нет, что через много лет мы увидели то, чего изначально не удалось предсказать. Но это не смертельно. В конце концов… соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма. Если четыре лидера снова собрались и сказали: это реально не работает, то они могут поменять "Минск" когда угодно", – резюмировал Пристайко.
Но виноват Зеленский, ты главное не перепутай.
И писала не для того, чтобы оно выполнялось.
А этим аж в трусах припекло срочно выполнить
ЗЕбуины никак не могут понять, что ни Украина, ни Раша не писали Минские договоренности, чтобы их выполнять
где хохол прошел, там еврей отдыхает
Там даже Пристайко в качестве замминистра тогда шо-то писал.
Выполнять именно сейчас почему так припекло ?
Как именно его надо было созвать ?
***** сказал, что нихрена он не нарушал.
Ты его за шкирку вытащил бы на собрание ?
а ты против ?
это только ЗЕльоному полудурку приперло выполнять "мутный" Минск
На пятом и то зп в конвертах платят
Наивно мыслите.
Мінська змова мала єдину ціль - призупинити московію, надавши їх ілюзію можливостей політичного врегулювання на сході України на її користь.
Ціль була досягнута. Далі вона повинна вмерти.
референдумвыборы, которые Украина должа признать, потом дадут етим недореспубликам автономию, а потом росийские солдаты переоденутся в форму *народной милиции* и возьмут под контроль границу. Украина только етот весь шабаш будет финансировать.