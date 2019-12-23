 Обмен пленными состоится до конца года, - Грызлов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - заявил журналистам полпред РФ на переговорах контактной группы Борис Грызлов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - заявил журналистам полпред РФ на переговорах контактной группы Борис Грызлов.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
А Карпюк , а Балух , Кольченко , Гриб - нихерасе "гастербайтеры" ...
А моряки -- когда бы их ***** отпустил по решению требунала , на который ********* клали ?!!
Не делайте из украинских переговорныкив олигофренов ....
То-то они за день до вступления его решения в силу обменяли моряков,
потому что через 2 дня отпустили бы без всякого обмена.
Пока ни одна страна ни разу не клала на решение Морского трибунала.
Это тебе не какой-то суд по правам человеков.
(annual question)
И где же наше СБУ ? (или уже не наше?)
ЗабудьТе!
hromadske
@HromadskeUA
Українська сторона планує передати бойовикам «ДНР» і «ЛНР» колишніх «беркутівців», обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, в межах обміну полонених.
Українська сторона планує передати бойовикам «ДНР» і «ЛНР» колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, в межах обміну полонених.
Цим екс-беркутівцям готують зміну запобіжного заходу, про це мають клопотати прокурори. Відповідне розпорядження вони отримали від керівництва Генпрокуратури.
Про це hromadske повідомили два джерела, дотичних до судової справи. Рішення про обмін колишніх беркутівців ухвалило вище керівництво країни, кажуть співрозмовники hromadske.