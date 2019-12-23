EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1673  21
Материалы по теме:
Все про:Грызлов (112) обмен (853)

 Обмен пленными состоится до конца года, - Грызлов

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - заявил журналистам полпред РФ на переговорах контактной группы Борис Грызлов.

Читайте также: Всех удерживаемых РФ украинцев надо объединить в "группу заключенных Кремля" и не прекращать работу по их освобождению, - Сенцов

Источник: https://censor.net.ua/n3166972
 
 
 Топ комментарии
 
отдавать Украина будет тех, кто совершал террористические акты, взрывал и убивал, а рефия отдаст гастробайтеров, которых наловит на улицах рефии.
 показать весь комментарий
 
Це точно, при Порошенку ми патріотів не викупляли в України.
 показать весь комментарий
 
при пэдроте такого не було.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це точно, при Порошенку ми патріотів не викупляли в України.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ДА ЗАБЫЛИ УЖЕ ПРО БАРЫГУ!! ОН КТО??? выборы все показали или свинурчуки уже изголодались?
 показать весь комментарий
 
Про какого забыли, про справа или слева ? Нет, #уя тебе дядя! Будут висеть на ступеньке последнего вагона на Тель Авив через Ростов. Они МАРОДЕРЫ! Шесть лет налоогов ноль, а на счетах в офшорах собралось немало. Декларация криворогой пианистки-
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
Обмін полоненими відбудеться до кінця року, - Гризлов - Цензор.НЕТ 2740
 показать весь комментарий
 
 
так, краще було б їх обміняти на таких як ви
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Поживем-увидим
 показать весь комментарий
 
отдавать Украина будет тех, кто совершал террористические акты, взрывал и убивал, а рефия отдаст гастробайтеров, которых наловит на улицах рефии.
 показать весь комментарий
 
 
Они за последний месяц только в Криму человек десять нахватали.
 показать весь комментарий
 
 
А Сенцов тоже был "гастербайтером" ?!
А Карпюк , а Балух , Кольченко , Гриб - нихерасе "гастербайтеры" ...
А моряки -- когда бы их ***** отпустил по решению требунала , на который ********* клали ?!!

Не делайте из украинских переговорныкив олигофренов ....
 показать весь комментарий
 
 
Вот я бы посмотрел, как бы кацапы клали на Морской трибунал.

То-то они за день до вступления его решения в силу обменяли моряков,

потому что через 2 дня отпустили бы без всякого обмена.

Пока ни одна страна ни разу не клала на решение Морского трибунала.

Это тебе не какой-то суд по правам человеков.
 показать весь комментарий
 
Началось. Хватит делить граждан Украины на разные категории. На хороших и плохих, на патриотов и не очень. Люди в плену, и первоочерёдная задача государства вытащить наших граждан . Это морально и правильно. В таком государстве хочется жить. Это в рашке 'бабы ещё нарожают ', а в Украине мы дорожим своими людьми. И в этом аспекте все поддерживаем президента.
 показать весь комментарий
 
 
Граждан Украины поменяют на граждан Украины
 показать весь комментарий
 
Боюсь,обміну не буде...Бо тоді про що будуть домовлятись через чотири місяці?..
 показать весь комментарий
 
Синод УПЦ (МП) назначил епископом вот эту тварь - Константин Валерьевич Чернышёв (кличка в УПЦ Калинник), во время захвата Крыма российскими войсками «разместил склад оружия для "Самообороны Крыма" на территории храма Святого пророка Иоанна Крестителя (с. Уютное), где являлся настоятелем». 3 мая 2014 года был удостоен грамоты «за активное участие и личное мужество» от руководства народного ополчения Республики Крым.
И где же наше СБУ ? (или уже не наше?)
Обмін полоненими відбудеться до кінця року, - Гризлов - Цензор.НЕТ 3199
 показать весь комментарий
 
 
***** надо срочно спасать агента монику от провала, а то зебиомасса что-то начинает подозревать Обмін полоненими відбудеться до кінця року, - Гризлов - Цензор.НЕТ 1635
 показать весь комментарий
 
 
Наказание виновных в расстрелах на Майдана?
ЗабудьТе!



hromadske
@HromadskeUA

Українська сторона планує передати бойовикам «ДНР» і «ЛНР» колишніх «беркутівців», обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, в межах обміну полонених.

Українська сторона планує передати бойовикам «ДНР» і «ЛНР» колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року, в межах обміну полонених.

Цим екс-беркутівцям готують зміну запобіжного заходу, про це мають клопотати прокурори. Відповідне розпорядження вони отримали від керівництва Генпрокуратури.

Про це hromadske повідомили два джерела, дотичних до судової справи. Рішення про обмін колишніх беркутівців ухвалило вище керівництво країни, кажуть співрозмовники hromadske.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх