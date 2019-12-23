 Обмен пленными состоится до конца года, - Грызлов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - заявил журналистам полпред РФ на переговорах контактной группы Борис Грызлов.

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