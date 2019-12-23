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 Десять незаконно осужденных крымских татар этапируют из СИЗО в Ростове-на-Дону, - правозащитники

Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова, Наримана Мемедеминова отправили по этапу в конце прошлой недели, Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова готовят к этому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на в facebook-страницу общественной организации Крымская солидарность.

Активисты в Ростове-на-Дону пытались сделать передачу в СИЗО.

"К сожалению, нам не удалось осуществить передачу. Нам сказали в СИЗО, что некоторые уже находятся на этапе, а некоторые - готовятся к этапированию", - прокомментировал активист Куламет Ибраимов.

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По его словам, Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова готовят к этапу уже сегодня, а Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова, Наримана Мемедеминова отправили по этапу в конце прошлой недели. Кого и куда - не сообщают.

Эту новость подтверждает мать братьев Абдуллаевых Диляра Абдуллаева, отметившая, что с 21 декабря ее сыновья числятся в ростовском СИЗО как убывшие по этапу. При этом направление этапирования не уточняется.

Десять незаконно осужденных крымских татар этапируют из СИЗО в Ростове-на-Дону, - правозащитники 01

Адвокату Айдеру Азаматову, сообщают в организации, удалось выяснить после посещения в ростовском СИЗО своего подзащитного Арсена Джеппарова, что его этапируют в СИЗО Новочеркасска.

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"Опросил его по условиям содержания, Арсен жаловался опять на повышенное давление, головные боли. Операцию по удалению "пилом" (жировиков) на его лице, которую обещали провести три месяца назад, так и не провели", - сообщил Азаматов.

Еще один фигурант их уголовного дела, Рефат Алимов, подлежит этапированию в СИЗО-2 Таганрога.

Десять незаконно осужденных крымских татар этапируют из СИЗО в Ростове-на-Дону, - правозащитники 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3166968
 
 
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Кацапи "готуються" до обміну полоненими. Прямо "всіх на всіх"
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Почему наша сторона (ЗеКо) не настаивает на возвращении Украине ГРАЖДАН Украины из числа КРЫМСКИХ ТАТАР. Их уже больше ста человек в московских застенках томится... Сталин ВЫСЕЛИЛ всех крымских татар из Крыма, а нынешний КрКр (кремлевская крыса) растягивает удовольствие и тиранит людей выборочно - устраивает обыски, отправляет за решетку. Свободу единственному коренному народу Крыма - КЫРЫМЛЫ!
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На что намекаешь, говоря про Единсивенных?
Что в случае освобождения Украинцы должны пойти вон?
Это с каких таких фуёв?
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ну отпустят их обратно в крым,где они жили,и через месяц снова задержат. смысл? они же не хотят уезжать из крыма.
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