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 Обвинительный акт по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова направлен в суд, - прокуратура

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова завершено.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166967
 
 
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+, але сумніваюсь, що ********* встоїть у суді... Дуже непростий склад злочину, до того ж умисного. Непросто буде із доведенням мотивів. Хоча я, на місті прокурорських, боровся би.
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Бороться можно, сколько угодно... Боюсь, при тех обстоятельствах дело в суде "разлезется, что говно между пальцами...". Там даже при "суперобъективном подходе" куча сомнений - стреляли трое, оружия нет, свидетелей, видевших, от чьего именно выстрела произошло смертельное поражение, нет... А тут ещё и "честь мундира" задета... (Реально, если полицаи, чтобы "погасить кипеж", не заставили одного из троих, идти на "чистосердечное", "из этого "роя" не выйдет ни х.. чего...", как это ни обидно...).
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Ні, резонанс, мунидир, то усе зрозуміло. Тут проблема не тільки у доведеності конкретних обставин і вини конкретної особи, а саме у доведеності кваліфікації.
Не забувайте про існування ст.175 КУпАП "Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку".
Давайте відверто, якби вони не застрелили хлопця, а просто постріляли, чи хтось би взагалі поставив питання про ч.2 ст.296 ККУ? Та ніколи, просто склали би адмінку. Її вміняють тільки тому, що є суспільний запит на покарання, а 119 занадто м'яка...
Такі речі потрібно присікати змінами до законодавства, а не його перекручуванням.
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