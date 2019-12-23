 Оккупанты срывают работу 3 КПВВ на Донбассе, - штаб ООС

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Пророссийские наемники, целенаправленно действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан и по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов пропускают сразу большое количество гражданских лиц", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркивают, что такие действия опасны, потому что людей пересекают линию разграничения в темное время суток. А оставлять большую группу людей на ночлег в так называемой "серой зоне" недопустимо.

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В декабре оккупанты устраивали подобные провокации на КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорское". Всего зафиксировано 5 подобных случаев, каждый раз работу украинских КПВВ продлевали.

"Пограничниками из состава Объединенных сил организованы мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей, и их пропуску через линию разграничения", - отметили в штабе.

"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой при планировании своих поездок учитывать время года и время суток, для безопасного пересечения линии разграничения согласно зимнего графика работы КПВВ с 08.00 до 17.00", - сказано в сообщении.

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