EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  755  5
Материалы по теме:
Все про:провокация (1258) операция Объединенных сил (1916) КПВВ (82)

 Оккупанты срывают работу 3 КПВВ на Донбассе, - штаб ООС

Зимой КПВВ работаю до 17:00. При этом оккупанты целенаправленно сначала задерживают граждан на подконтрольной им территории, а потом запускают большие группы людей в так называемую "серую зону" уже после прекращения работы украинских КПВВ.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Пророссийские наемники, целенаправленно действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан и по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов пропускают сразу большое количество гражданских лиц", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркивают, что такие действия опасны, потому что людей пересекают линию разграничения в темное время суток. А оставлять большую группу людей на ночлег в так называемой "серой зоне" недопустимо.

Также на Цензор.НЕТ: Пункты пропуска на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы, - пресс-центр ОС

В декабре оккупанты устраивали подобные провокации на КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорское". Всего зафиксировано 5 подобных случаев, каждый раз работу украинских КПВВ продлевали.

"Пограничниками из состава Объединенных сил организованы мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей, и их пропуску через линию разграничения", - отметили в штабе.

"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой при планировании своих поездок учитывать время года и время суток, для безопасного пересечения линии разграничения согласно зимнего графика работы КПВВ с 08.00 до 17.00", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: ТКГ в течение месяца согласует создание новых КПВВ на Донбассе, - замглавы МИД Боднар

Оккупанты срывают работу 3 КПВВ на Донбассе, - штаб ООС 01
Оккупанты срывают работу 3 КПВВ на Донбассе, - штаб ООС 02
Оккупанты срывают работу 3 КПВВ на Донбассе, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3166966
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вам идиотам что до этого? Вам нужно что бы сепары свободно проходили без препятствий? если задерживают значит правильтно делают.А вы зедебилы тоже закройте и не пропускайте.
 показать весь комментарий
 
и? Задерживают и задерживают... меньше будут бегать на свободные территории свободной Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Це їх проблеми,та проблеми вати!Нех шастать..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх