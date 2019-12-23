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 Политика Украины, Общество
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Все про:субсидия (527) Третьякова Галина (9)

 На Печерске получают субсидию в самом большом размере, за которую платят люди с минимальной зарплатой, - Третьякова

Политика субсидий в Украине несправедлива, поскольку не учитывает пассивный доход домохозяйства.

Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова.

"У нас политика субсидий несправедлива, она не учитывает пассивные доходы домохозяйства. Человек может иметь миллионные сбережения или высокую зарплату, которую платят в "конверте", но он все равно будет получать субсидию", - отметила она.

Третьякова озвучила, по ее словам, известный факт, что на Печерске получают субсидию в самом большом размере.

"Я не понимаю, почему я, не получая субсидию, должна платить за кого-то? Почему мы должны защищать богатого, у которого есть деньги, за счет среднего и бедного класса? Эти люди платят налоги с минимальной заработной платы – так почему за их счет формируется субсидия людям, у которых по 100 кв.м квартиры? Не понимаю, вот честно. Я не понимаю, что это за социальная политика", - отмечает глава комитета ВР по соцполитике.

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Полный текст интервью с Галиной Третьяковой читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3166962
 
 
 Топ комментарии
 
да отмените их - вот и все придумал петя с кролем субсидии - хватить эпоха бедности уже закончена
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Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич - двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест 5 фунтов тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.,
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Продавайте народу народный газ по цене добычи и транспортировки и не нужны будут субсидии.
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Ні, у Харківській області. Була інфа, що там по 21к у місяць субсидії нараховували...
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Яник,Порох,- Злодії! Зелена проститутка- починаючий злодій! Їх справа живе та процвітає!!!
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СУБСИДИИ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ТОЛЬКО ИНВАЛИДЫ И ОДИНОКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ-остальные должны работать и зарабатывать.ЧТО они и делают еще и получая субсидии.И что?? Над каждым посадите чиновника.??!! ЗАКРЕПИТЕ В КОНСТИТУЦИИ % ПАРАЗИТОВ ОТ КОЛИЧЕСТВА РАБОТАЮЩИХ. В природе не бывает что б трутней было больше рабочих пчел
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Как это не тут? Разве Бубочка не читает форум Цензора? Кому ж я тогда это всё пишу???
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так на Печерске одинокие пенсионеры и получают. Зарегистрированы в огромных квартирах старушки с безработными детушками.
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да отмените их - вот и все придумал петя с кролем субсидии - хватить эпоха бедности уже закончена
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відмінять, але після того, як в пенсійному фонді не буде грошей для виплати пенсій
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Все вірно. Субсидії для тих, хто сплачує податки, вигадали для того, щоб "законно" дерибанити бюджет.

В демократичних державах, де податки на брутто-доходи (в т.ч. брутто-зарплати) сплачують громадяни, пропорційно цім доходам на члена родини починаючи зі ставки 0% при доходах до прожиткового мінімуму, проблем з субсидіями немає. Їх сплачують лише тим, у кого ціх доходів не вистачає щоб прожити.

Але у нас все до гори дригом. Спочатку оподатковують працю так, що штучно роблять громадян "малозабезпеченими", а потім з бюджету (з їх же податків) цім малозабезпеченим сплачують субсидії, які йдуть прямим шляхом до кишень олігархів...

І "нова" влада крім струсу повітря своїм дебільним "не розумію" ніяких висновків не робить і становитись нормальною демократичною державою не бажає. Всі розуміють, а вони ні. Тобто та ж мафія, що і пАпередники, лише вигляд збоку.
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"эпоха бедности уже закончена" В своё время Свинорылый и КО устроили людям Зарплатное рабство(минималки), которое к сожелению ещё не отменено (
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що воно меле? тепер перестануть надавати субсидію тим, хто отримує зп в конвертах? а як їх ідентифікувати?
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Ну, она лично многих знает, сама всю жизнь занималась обналичкой и получала в конверте.
Теперь сдаст своих боссов Медведчука и Суркиса, тем субсидий не дадут!
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Начали пробиваться мелкие ростки сознания.Те кто платит полный тариф не должен платить ещё и за кого то.Инвалиды,семьи погибших,немощные и больные - больше никому никаких субсидий,остальным правительство должно организовывать достойные рабочие места и нести ответственность за их нужное количество.
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Може ліпше усунути від комунального корита кількох щурів та рудого недобитого на данбасі таргана?
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Ну рыжего подельника и друга потроха ахметку нужно не усувать,а арестовывать и обконфисковывать.
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А как же?
Если бедная старушка пенсионерка не в состоянии оплатить коммуналку своей пятикомнатной квартиры?
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Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич - двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест 5 фунтов тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.,
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Паше Эмильевичу, сегодня, исполнилось 124 года, вместо тюльки сейчас жрет черную икру. На Печерську отримують субсидію у найбільшому розмірі, за яку платять люди з мінімальною зарплатою, - Третьякова - Цензор.НЕТ 1004
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Человек может иметь миллионные сбережения или высокую зарплату, которую платят в "конверте", но он все равно будет получать субсидию", - отметила она.

Скліьки років я про це писав? Скільки лайна на мене вилили? А за що? За правду? Мільярди гривень наших податків розкрадені хитров.паними покидьками. А хто буде відповідати? За усі ці нарахування без перевірки майнового стану? За абсурдні критерії визначення "бідності"??? Ви хоч уявляєте які колосальні суми розбазарені???
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Продавайте народу народный газ по цене добычи и транспортировки и не нужны будут субсидии.
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жульничают...обманывают и подкупают...
тем более идет верификация всех получателей...
и потом, мадам наверное не знает, что белая субсидия (по Закону) распространяется на определенное количество квадратных метров, кубов воды или газа (подчеркиваю - белая, законная а не по-блату), учитываются все живущие и их доходы.. (а уж потом и наступает коррупционная составляющая - когда местные органы должны самостоятельно решить предоставлять ли этому нищему с трехэтажным домом и тремя тачками.... гос. субсидию)
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Тому що в нас не демократія а олігархократія... Все логіччно.... Нажаль ми ще не пройшли своєї "Бастилії", вона у нас десь по переду майорить ((
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Политика субсидий в Украине не только несправедлива, а и злочина, так как убивает экономику Державы и дает сверхприбыли барыгам.
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Соеголовые, вы помните кто и из за чего придумал эти подачки?
Напоминаю, Лерка лондонская с сыньоносым взвинтили доллар, кролятина с сыньоносым взвинтили коммунальные и вуаля, хавайте подачку по имени "субсидия". Рэформа готова
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Ты полный дурак!
Субсидии введены в 1996 году, когда Лерка еще в школу ходила!
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при Гройсмане пересмотрели политику субсидий. Но Печерск как всегда удачно провернулся.
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Якщо компенсують всій можновладній братії то що тут дивного?
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Все так и останется, задала риторические вопросы, заполнила ими пустоту своих ответов, а движений не будет. Эпоха бедности ведь закончилась уже? Или через 4.5 года закончится?
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Все очень просто - на Печерске очень большой процент пенсионеров получивших (не купивших) квартиры за свои трудовые заслуги, практически все квартиры там большие ( довоенные проекты ), а в районах для приезжих рабочих - квартиры маленькие, а то и вообще " малосемейки ", поэтому и субсидии там меньше.
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сдаются эти квартиры. дорого сдаются. а владельцы живут или на персональных генеральских дачах, или в других районах. А на деньги, полученные за аренду, вполне можно неплохо жить.
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Уравняли в правах дом на 100кв в захолустному сели и квартиру на Печерску.Должна быть дифрента.Прежде всего налог на недвижимость по рыночной цене и на землю по рыночной цене.Москвичи сдают квартиры в Москве и за счёт аренды свободно себе живут на Пхукете или Бали.Тоже и в Киеве.А в сумских и черниговских селах ризовых чобит не знимають.
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В вас кипит ярость что вы не можете так же?
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Я их всех переживу!!Как пережил, починая со Сралина!Я абсолютно не против маеткив !.Но они должны облагаться прогрессивным налогом на недвижимость!.Каждое имеет свою цену. Я вот материну недвижимость в сели не хочу оформлять ,потому что оформление обойдётся в несколько раз дороже рыночной стоимости завалюхи 47года.Создали нам уют Пораженки со товарисчи.
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На печерке куча квартир которые сдают в аренду по черному. - естественно у собственника ни каких доходов не светится и он не работает (на кой ему работать при такой цене аренды) да и записаных на бабушек и жен - домохозяек. Так что единственный способ - поднимать нижний порог пенсии ( а не так как сейчас всем на х % и получается , что человек с минималки получил - мизер, а у кого и так пенсия небедовая - получил хороший плюс).
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Отмените все субсидии, но понизьте коммуналку. На Печерську отримують субсидію у найбільшому розмірі, за яку платять люди з мінімальною зарплатою, - Третьякова - Цензор.НЕТ 2935
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Насчет сдачи квартиры и получения на нее субсидии - это преступление в компетенции полиции, тут все просто надо учиться жить не лозунгами и завистью, а по закону.
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