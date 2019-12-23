 На Печерске получают субсидию в самом большом размере, за которую платят люди с минимальной зарплатой, - Третьякова

Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова.

"У нас политика субсидий несправедлива, она не учитывает пассивные доходы домохозяйства. Человек может иметь миллионные сбережения или высокую зарплату, которую платят в "конверте", но он все равно будет получать субсидию", - отметила она.

Третьякова озвучила, по ее словам, известный факт, что на Печерске получают субсидию в самом большом размере.

"Я не понимаю, почему я, не получая субсидию, должна платить за кого-то? Почему мы должны защищать богатого, у которого есть деньги, за счет среднего и бедного класса? Эти люди платят налоги с минимальной заработной платы – так почему за их счет формируется субсидия людям, у которых по 100 кв.м квартиры? Не понимаю, вот честно. Я не понимаю, что это за социальная политика", - отмечает глава комитета ВР по соцполитике.

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