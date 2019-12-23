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 Политика Украины
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Все про:выборы (23099) местные выборы (1253) ОТГ (65) Слуга народа (583)

 Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам

В воскресенье, 22 декабря, в 86 украинских объединенных территориальных громадах прошли местные выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно первым результатам по разным областям, партия "Слуга народа" проиграла в первую очередь самовыдвиженцам.

Так, в одной из ОТГ на Житомирщине самовыдвиженцы получили 10 мест, "Батькивщина" – 8, "Слуга народа" – 3. Об этом сообщила председатель Житомирской областной партийной организации ВО "Батькивщина" Анжелика Лабунская.

Вместе с тем на Киевщине в Калиновскую ОТГ от "Слуги народа" прошел один депутат из 26. В Зазимскую от этой партии – два депутата из 22. На Закарпатье из 9 ОТГ "слуги" выиграли лишь в двух.

По Николаевской области в Мешково-Погореловской ОТГ, в селе Капустино, 131 житель проголосовал за самовыдвиженца, 26 – за "Слугу народа", в селе Ташкент – 467 за самовыдвиженца против 7 за "слуг". В селе Коларово 757 человек отдали голоса за самовыдвиженца и 19 – за партию власти.

По Веснянской ОТГ в селе Сливино: 330 – за самовыдвиженца, 35 – за "Слугу народа". В Надбугском: 293 – за самовыдвиженца, 23 – за "Слугу народа"; в Весняном: 145 – за "Слугу народа", 473 – за самовыдвиженца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый третий мандат - наш", - "Слуга народа" о результатах выборов в ОТГ

Источник: https://censor.net.ua/n3166958
 
   
 Топ комментарии
 
Вільні люди слуг не потребують.
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лучше быть одиночкой чем слугой.
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И пианино пристроил. Молодец однако, точный смысловой портрет преЗЕдента
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Различные критерии. И слуга м.б. одиночкой.
Ты ваще в школе училась?
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училась - 3 класса церковноприходской за плечами
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Она всегда мутно выражает мысли, невозможно понять смысл.
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а псів тим паче
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Головне, щоб твої холуї втікали за порєбрік.
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хочеш заняти їх місце?
там конкурс, бути моїм холуєм то почесно, тобі доведеться пройти жорсткий відбір
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Не хочу їхнє місце, бо це місце на росії.
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тобі знайти посаду холуя в Україні? я так зрозумів, у цьому питанні тебе лише географія турбує?
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Ти спершу випий червоненьку пігулку, і тобі покій і покій потрібен.
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о, красно дякую, єдина людмна за сьоднішній день мене розуміє, а то з 6 ранку сьодні мені мізки полощуть
ще трошки почмирю порохоботів під віскі і піду відпочивати, дякую
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Тільки тебе чмирять, тобі в Трускавець потрібно не гайно!
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Саня, а от ти. приміром, ніколи не попадеш відпочити у Ріксос Трускавець
там один день перебування вартує як твої три місячні пенсії
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Я на Тенеріфедобре відпочину, а тобі туди не відпочивать потрібно їхати, а вчитися!
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Взагалі СЛУГА- це людина, що знаходиться в підпорядкуванні у кого-небудь, що виконує чиїсь особисті доручення.

Партія СН в підпорядкуванні народутне знаходиться!
Виконує особисті доручення ЗеБені Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам - Цензор.НЕТ 4539
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Ну, сельчане проголосовали за тех, чью работу они видят, а не за партийные бренды. Что тут удивительного?
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удивительно то, что на выборах в ВР они не замечали людей, которые пахали для них с надеждой на переизбрание и голосовали часто за приезжих, которые видели в 1-й раз.. - лишь бы Зе...
Так случилось и в моем городке...
Проголосовали ..., и с тех пор этот безликий Зе ни разу о себе не напомнил... Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам - Цензор.НЕТ 4423
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С таким же успехом можно сказать, что проиграли и другие партии, за самовыдвиженцев в целом всё равно больше. Одним стакан наполовину полон, другим наполовину пуст.
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Скріпи невідомо чого, а в квітні що селяни проголосували "за тих, чию роботу вони бачать"?
Є таке українське прислівя, до міста йди за грошима, а в село по розум.
Здається селяни повернулись з міста в село і розуму набрались.
Прона справа "держава в смартфоні", а інша справа: село в гівні і без землі. Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам - Цензор.НЕТ 9809
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Поговорок то много имеется, вопрос то в не в этом. Селяне просто проголосовали за своих, не обращая внимания на партийную принадлежность, вот и всё. Если кому охота подать это как Великий Проигрыш зелебобиков, то пожалуйста
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А зелебобики, они чьи? Уж точно не селянские! А если сюда добавить этих с остекленелыми глазами нардепов из СН, голосующих по команде своих антиликтуалов, а затем получающих тысячи зеленых в конвертах и того ******* Солупянского - главы аграрного комитета, то ты, скрепное путинское яйцо заткнись и не изображай из себя думократа российского! Их и так здесь без тебя до хрена!
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Ясное дело, зелики не селянские. То ли дело песики. Люди от сохи!С задубевшими от работы мозолистыми руками и обветренными бесконечными степными ветрами лицами!Соль земли!ps ты хоть флажок себе какой намалюй что ли, недаром в ЖЖ говорят "Анонимус хуже п-раса".
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Какие в х... песики, чмыло ты немытое! И не надейся и не кончай, что только фермеры землю Украины будут защищать! Будут защищать все граждане ее , землю, даже те, кто только заморские продукты кушают! А таких и нет почти, особенно понравился председатель аграрного комитета Сольский. который и это же сразу видно только галушками со сметаной и питается!
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75=55=33. Но еще не вечер, и даже не Новый Год. Цифры еще изменятся, зебилы. А вас умножат на ноль. Или разделят. Впрочем, какая разница? Вы ведь в математике все-равно ни черта не смыслите.
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Ну это ты уж черезчур...А как же дипломы из Трусковца ?
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Ожидаем выпуск туалетной бумаги с рисунком дипломов из Трускавца. Это будет любимая бамага у народа.
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Народ поступово бачить регіональну суть СН і тому не хоче їх обирати.
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А чого ж народ за ПЕСа не голосував взагалі?
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За те, що були високі комунальні тарифи.
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Начебто вони знизилися, як обіцяла шмаркля.
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У доларах підвищилися, тому СН будуть на смітнику історії.
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а при песах знизилися, тому вони не будуть на смітнику?
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газ суттєво знизився, майже на дві тисячі грн за штуку кубів
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хороша тенденція Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам - Цензор.НЕТ 5737 на місцеві вибори в 2020 бобікам можна і висовуватися
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Писал уже, ИДТИ ПО СТОПАМ ПОРОШЕНКА - ЭТО ПРОИГРАШ. Ни одной посадки, Новый год уже пришел, можно сказать.
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Зеленський,мабуть,трошки з пантелику збитий.Я думаю почалось...
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Ну и к чему эти отдельные случаи, уже известно что на большинстве участков победили СН.
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скоро ці "самовидвиженці" стануть на диво лояльні до якихось окремих політиків чи партій
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И только те, кто получает конверты с баксами от Коломойского, сохраняют собачью верность хозяину.
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Місцеві вибори це не показник, люди на місцях голосують за людей, яких знають а не за політичні сили. Смішно виглядає, Батьківщина виграли чи програла СН в сільраді Ометинців.
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Цілком очікувана оцінка "роботи" так званих "слуг народа" . Ще трохи і бути "слугою" стане боляче і навіть дуже
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ОПЖЗ треба дивитись по східним ОТГ, що вони можуть набрати в Житомирі чи Києві.
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а может на "цензоре" знают какая партия "победила" на выборах, если "слуга народа" "проиграла"???? более ангажированной писульки давненько не встречал на этом и без того очень не объективном сайте!
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не нравиться сайт, так смастурбируйся отседова! Вибори в ОТГ: Партія "Слуга народу" в різних областях програла передовсім самовисуванцям - Цензор.НЕТ 7392
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давно хочу написать ЧТО думаю об этом сгнившем сайте и его преобладающей публике...
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У бубочки окуенная проблема: зебобики прозрели.
Это ведь реальный рейтинг СЛУГ НАРОДА - ЛАКЕЕВ КРЕМЛЯ. То что нам подсовывают окуенные рейтинги СН и Зеленского всякие Центры Разумкова и каналы Коломойского - это чистая чушь.
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Головне шо рейтінг слуг народних чомусь непадає)))
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Це означає,що люди почали дивитись на конкретну людину,а не на кота,схованого в партійному мішку...
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Это вообще ппц. То есть ЕС , которая набрала 4 человека- выиграла, а СН, набравшая большинство -'проиграла'
Авторы статьи, вы что там курите?
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на Закарпатті тільки 2 із 9 переможців "Слуги" і ті з колишніх, що перефарбувались !
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Тёмный Рыцарь, [23.12.19 00:42]
Ой. Кажется, мы кончились.
В Закарпатье из 9-ти ОТГ "слуги" выиграли лишь в двух, но там и так бы победили, так как там двух глав сельрад Зе попросили взять их знамена.
Житомирская область. Старосилецкая ОТГ Самовыдвиженцы 10 мест, Батькивщина 8, СН 3.
А ведь пару дней назад нам рассказывали, что рейтинг партии растёт 😂
Нет, друзья. Нам пиз*арики. Вибори в ОТГ: Партія "Слуга народу" в різних областях програла передовсім самовисуванцям - Цензор.НЕТ 9282
Потому что нихуя не делаем для людей. Зато все делаем для МВФ и соросят.

Тёмный Рыцарь, [23.12.19 07:44]
Штож, надо признать, - у нас хорошие и показательные результаты выборов в ОТГ.
Люди не идиоты.
И если они видят, как в депутаты по договорняку набирают чертей и порохоботов, которые 2 раза баллотировались от Порошенко, а в правительство назначают тех же порохоботов и соросят, от которых все 5 лет хотели избавиться - и при этом стране несётся в жопу, - кина не будет.
Нае*али нас. Расходимся.
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Тёмный Рыцарь, [23.12.19 11:03]
Первый и очевидный вывод после выборов в отдельные ОТГ - назначенные Офисом президента губернаторы не смогли обеспечить даже выборы в мелкие громады.
Вы правда ждете, что они проявят себя во главе областных штабов СН на местных выборах?

Тёмный Рыцарь, [23.12.19 11:16]
Результаты выборов в ОТГ показали, как же бесконечно прав был широкоизвестный депутат Александр Трухин.
Надо срочно пиз*ить всё, что можно, завтра будет поздно.
Тёмный Рыцарь, [23.12.19 11:50]

@writetodarkk
Может хоть после этих результатов выборов Зеленский поймёт что пошло по п@зде и начнёт делать чистку.
Сороссят, порохоботов, юзиков разгонит.
Хотя маловероятно. Договорняк на первом месте.
Да и по ушам сейчас президенту окружение будет ездить, что все хорошо и отлично.
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Тёмный Рыцарь, [23.12.19 13:23]
@writetodarkk
В полтавской области СН отдали на управление Мише Шевченко (раньше спонсировал Блок Порошенка).
Он финансировал проход Бобляха и Березина. По округу Бобляха были довыборы в Новоселовскую ОТГ.
Там довыбирали 3-х депутатов.
Кандидаты от СН набрали 2, 5 и 10 голосов. Вибори в ОТГ: Партія "Слуга народу" в різних областях програла передовсім самовисуванцям - Цензор.НЕТ 5135
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