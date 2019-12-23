 Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам

Как передает Цензор.НЕТ, согласно первым результатам по разным областям, партия "Слуга народа" проиграла в первую очередь самовыдвиженцам.



Так, в одной из ОТГ на Житомирщине самовыдвиженцы получили 10 мест, "Батькивщина" – 8, "Слуга народа" – 3. Об этом сообщила председатель Житомирской областной партийной организации ВО "Батькивщина" Анжелика Лабунская.

Вместе с тем на Киевщине в Калиновскую ОТГ от "Слуги народа" прошел один депутат из 26. В Зазимскую от этой партии – два депутата из 22. На Закарпатье из 9 ОТГ "слуги" выиграли лишь в двух.

По Николаевской области в Мешково-Погореловской ОТГ, в селе Капустино, 131 житель проголосовал за самовыдвиженца, 26 – за "Слугу народа", в селе Ташкент – 467 за самовыдвиженца против 7 за "слуг". В селе Коларово 757 человек отдали голоса за самовыдвиженца и 19 – за партию власти.

По Веснянской ОТГ в селе Сливино: 330 – за самовыдвиженца, 35 – за "Слугу народа". В Надбугском: 293 – за самовыдвиженца, 23 – за "Слугу народа"; в Весняном: 145 – за "Слугу народа", 473 – за самовыдвиженца.

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