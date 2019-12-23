 Более 170 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю, - ЦОЗ

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 октября от гриппа вакцинировались 217 299 человек. Всего за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались лишь 161,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

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При этом за 50-ю неделю ОРВИ заболели 171 554 человека (70% - дети в возрасте до 17 лет). С начала эпидсезона госпитализированы 44 440 человек (80% - дети). Больше всего госпитализированных среди детей в возрасте до четырех лет.

В ЦОЗ напоминают, что в прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случаях смерти от гриппа, из них 12 детей.

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