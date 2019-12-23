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Все про:грипп (438) ОРВИ (148) ЦОЗ (3)

 Более 170 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю, - ЦОЗ

С 1 октября от гриппа в Украине вакцинировались более 217 тысяч человек, что на 50 тысяч человек больше, чем за весь прошлый эпидсезон.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 октября от гриппа вакцинировались 217 299 человек. Всего за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались лишь 161,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

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При этом за 50-ю неделю ОРВИ заболели 171 554 человека (70% - дети в возрасте до 17 лет). С начала эпидсезона госпитализированы 44 440 человек (80% - дети). Больше всего госпитализированных среди детей в возрасте до четырех лет.

В ЦОЗ напоминают, что в прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случаях смерти от гриппа, из них 12 детей.

Более 170 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю, - ЦОЗ 01

Также читайте: В этом эпидсезоне в Украине могут заболеть гриппом от 4,8 до 6,7 млн человек, - ЦОЗ Минздрава

Источник: https://censor.net.ua/n3166957
 
 
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Це фігня , 73% населення заболіли зебільством, оце страшно!
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Уберечься от гриппа очень просто даже без вакцинации и дорогих лекарств!!! Я всегда "спасаюсь" простой пищевой СОДОЙ !!! При появлении первых симптомов,насморк, кашель,чих, температура и т.д. Кладу чайную ложку ( без горки ) соды в стакан,заливаю кипятком на одну треть стакана(гашу соду)и добавляю ещё две трети холодной воды в стакан. Лекарство готово!!! Выпиваю залпом эти двести грамм живительной жидкости и пол часа не кушать,и всё! Через четыре часа никаких симптомов и весь день как энергоджайзер после зарядки)!!! Только есть одно условие,пить соду нужно на "голодный " желудок!!! Пъётся сода гораздо приятнее чем водка или самогон ))!!! Будьте здоровы!!!
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Грипп и ОРВИ лечатся, а вот ЗЕЛЕНАЯ лихорадка - страшный диагноз...
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Срочно позвоните доктору ЗЕ-Комаровскому, он поможет.
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