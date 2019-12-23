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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева оставил Андрея Антоненко под стражей.

Об этом соощает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судьи Апелляционного суда Киева приняли решение оставить подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко в СИЗО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров. ФОТОрепортаж

Такое решение озвучила коллегия судей после возвращения в зал заседаний из совещательной комнаты.

Возле здания суда остается несколько сотен активистов.

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Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, апелляцию защиты подозреваемого в убийстве Шеремета рок-музыканта, воина ССО Андрея Антоненко, сегодня рассматривали во второй раз. Ранее заседание перенесли, а сегодня - ограничили доступ в зал слушателей и журналистов.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166956
 
 
 Топ комментарии
 
А могло быть по другому при власти сепаров?
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Зеленский стал преступником,переступив порог зала,где проводился брифинг Авакова по поводу якобы раскрытия убийства Шеремета.
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Гурок ты дуркуешь или и вправду считаешь что по совокупности косвеных улик Можно осудить человека по истечении трех лет с момента преступления ? Колосально даже Сталин не сажал по совокупности косвеных улик а его холуи выбивали честносердечное признание Вот бы тебя в 30-- е с твоей рацухой Он бы тебе дал бы героя СССР Как минимум
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это ты дуркуешь. Совокупность улик указывает на ДОСТОВЕРНОСТЬ обвинения. Исключает ошибки.
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Злочинна влада обдирає народ до нитки, а армію дискредитує, садить за грати патріотів, сволота антиукраїнська.
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и только пэтина ылита имеет 2% поддержки украинцев.
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Что, сепарское говно решило, что 25% на выборах - это не показатель и придумало про 2%?
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на последних выборах петюню опустили до 2%
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На каких последних? Последние выборы были в раду. Или ты про довыборы внекоторые села? Так села не показатель, там вообще юля может выиграть.
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Эта совокупность явно высосана из пальца и главное нет мотива Если он килер Где деньги за заказуху Не нашли ни счетов ни денег а ети сказки что маланец мог бы грохнуть за идею Пусть банабаков с рябокепкой оставят ля ума лишеныхХоть у одного человека в групе подозреваемых Нашли крупные суммы денег ? Нет ненашли Так пущай засунут свои косвеные доказательства банабакову в банабацкое дупло Не менее полумилиона человек отключали телефоны в ночь убийства етого никому неизвестного писаки а муляжи мин в любой скаутской организации есть
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не из пальца, а согласно требования Закона проведения следствия! Количество косвенный улик плавно переходит в прямую! Те более что у подозреваемого нашли аналог взрывчатки. Все рано что отпечаток пальца.
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Ага а у меня дома муляж калаша В свое время бухал с руководителем ДСААФ которое в то время растаскивали Так что может я Акуеву грохнул потому как оказывается в то время мой телефон был отключен В совподения конечно же ты не веришь Но охотно поверишь в то что ежели у меня есть муляж Значит я и настоящий калаш имею Подлечись немного Гурок
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не знаю что у тебя дома, а у подозреваемого нашли техническую конструкцию аналогичную с места преступления которая нигде больше не изготавливается. Его откровения по телефону, что он может сделать бомбу из всего что угодно, это только усугубляет.
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А я могу баба трахнуть в извращенной форме и расказывать об этом по телефону своим друзьям В Киеве за месяц происходит пару десятков изнасилований Так что меня можно хапать и в допр Да нат Гурок Нужна сперма как минимум Так вот я спрашиваю у банабакова и рябокепки Гле бабло за злодейство
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если найдут эту баба а канаве и у тебя не будет алиби то тоже посадят в СИЗО!
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У нас чего доброго посадят Ведь мы же зимбабве под руководством маланцев
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не знаю как вы, а у нас уже все нормально.
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Свободу Надежде Савченко!
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ВСе ваши доказательства - даже не косвенные ,а про мотив..... это тупо не мотив.))))Так можно подвести под этот мотив и доказательства 50 млн. граждан Украины..... И РФ вместе взятые. А засекреченность всего остального - это всего-навсего , называется : " еще не придумали".И это не дело совсем , а спошные белые нитки. Как раньше говорили про "ментов"??? "Позорные менты!" Очень подходит сейчас. Позорятся и не краснеют от вранья!
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Зазеркалье, клетка не в том месте стоит и судьи кто?
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Лишилося ще Пороха посадити, за те, що не прибрав авакова-собаку подалі від української влади.
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Умиляют доводы защиты. Типа этого не может быть потому что они хорошие ребята. Этого достаточно что бы возбудить всех порохоботов.
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Д-дырявый, или все же дебил? А, и то и другое вместе !
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несепар, глянь на мои лайки и сравни со своими
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Так все люди хорошие ребята, пока не доказано обратного. Презумпция невиновности.
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это не может быть аргументом в отклонении подозрения.
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Презумпция невиновности. Читай что это такое.
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Никто подозреваемых не называет виновными.
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Так отчего они в СИЗО? На них не распространяются те же права что и на остальных? Типа, обычные граждане, но без прав, которые у них отобрали по желанию левой пятки суда.

Кроме того, ты вот тут возмущаешься тем, что говорили какие они хорошие ребята, но тебя абсолютно не смущает то, что обвинение пытается показать что они плохие ребята всякими обрывками разговоров и прочим бредом. Вот соответственно и ответили, что ребята хорошие и не надо гнать волну.
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"Так отчего они в СИЗО?"

Потому что именно там содержат подозреваемых в подобных преступлениях до суда.
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Тоесть, всё таки они не такие как остальные? Презумпция невиновности на них не действует?
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...конечно не такие если против них выдвинули обвинение. Доводы защиты что он такие как все не канают. Теперь нужно это ДОКАЗЫВАТЬ в суде.
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Им ничего не надо доказывать. Смотри презумпция невиновности. Всё что нужно делать защите это показывать чепуху обвинения. В данном случае это был ответ на попытки разогнать волну какие обвиняемые плохие из-за мины, саперного набора или разговоров про Грады на Киев.
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презумпция невиновности не защищает от ПОДОЗРЕНИЙ в виновности!
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Как тебе объяснить. Они могут подозревать сколь угодно и кого угодно. Но как только они ограничили людей в правах и лишили их возможности жить своей жизнью они нарушили презумпцию невиновности,. Без доказательств. Просто так.
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Подозрения могут быть на столько вескими, что требуют изоляции подозреваемых для безопасности общества.
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Да. Но видишь ли. Никто из этих ребят не представляет никакой опасности, тем более что преступление было совершено три года назад.
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это только твое ЛИЧНОЕ мнение. У большинства людей другое. Если обвинение ошибается. их выпустят.
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И какую же опасность предоставляет музыкант и детский хирург?
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Чикотило тоже иногда был хорошим человеком
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нифмга се вопрос. чуваки искали сакральную жертву, а ты спрашиваешь?
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Тот кто искал секретную жертву не сидит. Она говорила с Кузьменко. Кстати, она же радовалась когда детки в России утонули там где-то или когда сожгли супермаркет с большими жертвами. Вот такой она человек. Но не сидит. А сидит Антоненко, которых никаких жертв не искал.
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В цю маячню вбивці і мафіозі Авакова хтось вірить?
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Вообще я дал ниже ссылку на статью нашего кримкодекса. Если у нас правовое государство, то Аваков, Зеленский, прокуроры и судья должны пойти на срок от двух до пяти лет за умышленное обвинение в тяжелом преступлении и сознательную фальсификацию улик. Это, конечно, если у нас правовая страна.
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эта ссылка в данном случае не к месту.
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Как это нет? Ты же сам написал что обвиняют в тяжелом преступлении. Так вот сознательное ошибочное обвинение это преступление.
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у обвинения для этого есть все основания, поэтому ссылка не к месту.
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это только твое ЛИЧНОЕ мнение. У большинства людей другое.
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Это не мнение. Это факт. Отсутствие доказательств это значит отсутствие доказательств.
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потерпи до суда. Многие доказательства уже опубликовали.
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Ничего не опубликовали ибо нет. Увы, но нет ничего. Это дело уже войдет в новейшую историю Украины, что стало понятно в день брифинга. Наряду с Авдеевкой и студентом Индило.
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это дело войдет как ПЕРВОЕ раскрытое заказное убийство, если доберутся до Поршенко. Не зря он его тормозил.
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Ну знаешь. Это будет грандиозно. Тем более что это уж точно попадет на первые полосы мировых газет. Жаль, что пока что они об этом не заявили.
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Так я уже всё вижу. Для меня Зеленский стал диктатором в тот день. После этого пути назад уже нет.
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А що, Порошенку більше нема чого закинути? Хочаб 10 млн. дол. "хорошого парня Колі(Злочевського)". Там прекрасно все, бери і неси в суд, навіть не треба нічого розслідувати: і аудіозаписи, і свідки, і рух грошей, і мотив... Але чомусь Рябошапка цього не робить. Чому?
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Для меня как простого человека СИЗО это то же самое что тюрьма и я не вижу никаких отличий. Так как люди ограничены в своем передвижении и контактах и не могут обустраивать жизнь исходя из своих внутренних привычек и потребностей. Это то же самое, что и тюрьма. И вот я вижу, что невиновных людей посадили в тюрьму. В той самой Европе два месяца тюрьмы это значительный срок на самом деле. А тут сажают просто так. Как это назвать?
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"Для меня как простого человека СИЗО это то же самое что тюрьма..."

Если будешь делать бомбы дома, ходить перед видеокамерами закладывая бомбы и по телефону искать сакральную жертву, то ты не будешь простым человеком. Тобой заинтересуются специальные органы.
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Так найдут за что. Откуда я знаю что им не понравится. Их логика не поддается никакому анализу.
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Я же сказал выше. По СОВОКУПНОСТИ улик!
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Много брехни это не правда, а сознательная попытка забрехать и ввести в заблуждение. Один раз ошибка, но много лжи это умысел. Оттого и пишу о злом умысле тех, кто шьет это дело.
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это не брехная, а специальным образом задокументированные факты.
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Давайте возьмем сегодняшний факт - учебная мина с гексогеном. Полиция усердно со времен выступления Авакова пытается сказать что это какая-то уникальная боевая мина.
Далее есть моя любимая походка. Когда люди с пеной у рта доказывали, что британский эксперт и походка стопроцентное доказательство. Сам британец говорит, что это не доказательство.
И так во всем. Что это такое как не умышленные действия?

Это я еще не затронул незаконных прослушек, левых фотографий, ложных экспертиз и прочего.
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нет не так. Не просто мина, а САМОДЕЛЬНОЕ устройство УНИКАЛЬНОГО производства выполненного идентичным образом ка на месте преступления!
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Не пиши брехню. Обычная мина. Возьми гугл. Вот за подобную брехню надо людей сажать в тюрьмы.
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нет двух одинаковых устройств собранных кустарным способом.
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Цей пан навіть не володіє темою, про яку діскутує. Він навіть не бачив те, що знайшли в Антоненка, що саме становить цей предмет, який називається "вихолощена міна, учбовий макет". Він думає, що Антоненко сам зібрав цю міну, кустарно. Отак люди беруть гріх на душу
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Он просто считает, что это Порошенко виноват. Собственно отсюда такая любовь к следствию. Кем бы там ни был Порошенко, но сажать людей просто так нельзя. Это неправильно.
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Ст. 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.
1. Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину-
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів,-
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини
1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
2. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом.
4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
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Расскажите это тем, кто считает что можно любого посадить в СИЗО просто так. И я понимаю если бы там были какие-то улики, которые указывали на этих ребят. Меня бы в этих темах бы не было. Но этот суд это же прямая иллюстрация того, что завтра они начнут сажать велосипедистов и собирателей марок. Первых за то что носят шлемы, а вторых за организацию тайных сообществ.
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Савченко за фуру динамита выпустили, боевая мина дома у Антоненко по сравнению с фурой не улика. Правда порохобот?
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Это не боевая мина, а макет. И про улики написал. Велосипедный шлем как улика, разные марки как улика.
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Враньё хоть фильтруйте, макет они деактивировали, ага. На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров.
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Ну так тренировались. Она же учебная.
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Савченко с Рубаном тоже макеты наверное возили, Порошенко же выпустил.
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Страшно ворам и мародерам что стуканут организатора и поедет он вместо мальдив в тюрягу.
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Зато Ефремова сегодня оправдали, все возвращаются и скоро Януковича, с фанфарами встретят.
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Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 8555

Сержант - це лідер для солдат, зразок для підлеглих, опора для командира.

З Днем сержанта Збройних Сил України!
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго
8 полк спеціального призначення ССО
73 морський центр спеціального призначення
Андрій Антоненко
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"Про мину, которую фотографировали, выкладывали фотографии в соцсети, потому что это красивая фотография сержанта - она деактивирована. Следы, которые там, скорее всего там мои отпечатки пальцев. Я готов дать следствию свои руки, проверьте пожалуйста", - заявил Никифоров.
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Авакова на нары за фальсификацию! Судей уволить за профнепригодность!
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Причина этих обвинений невиновных людей, обвинений фальшивых, грубо сляпанных, немедленно, в спешке, незаконно и торжествующе объявленных преступниками властью, - очевидна!
Самому Зеленскому срочно необходимо постоянно поддерживать его падающий рейтинг. Вот это самое главное для Зеленского и его «команды». Он ведь - абсолютно не подходящий для президенства человек - попал на эту должность благодаря надутому олигархическим телевизором рейтингу. И ему плевать на Украину, она ему чужая, был бы рейтинг! А вся «команда», набранная кто в шоу-бизнесе, кто в подворотнях («вы за Зеленского?») на нём и держится.
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