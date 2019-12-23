 Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом соощает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Судьи Апелляционного суда Киева приняли решение оставить подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко в СИЗО.
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Такое решение озвучила коллегия судей после возвращения в зал заседаний из совещательной комнаты.
Возле здания суда остается несколько сотен активистов.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, апелляцию защиты подозреваемого в убийстве Шеремета рок-музыканта, воина ССО Андрея Антоненко, сегодня рассматривали во второй раз. Ранее заседание перенесли, а сегодня - ограничили доступ в зал слушателей и журналистов.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Кроме того, ты вот тут возмущаешься тем, что говорили какие они хорошие ребята, но тебя абсолютно не смущает то, что обвинение пытается показать что они плохие ребята всякими обрывками разговоров и прочим бредом. Вот соответственно и ответили, что ребята хорошие и не надо гнать волну.
Потому что именно там содержат подозреваемых в подобных преступлениях до суда.
Если будешь делать бомбы дома, ходить перед видеокамерами закладывая бомбы и по телефону искать сакральную жертву, то ты не будешь простым человеком. Тобой заинтересуются специальные органы.
Далее есть моя любимая походка. Когда люди с пеной у рта доказывали, что британский эксперт и походка стопроцентное доказательство. Сам британец говорит, что это не доказательство.
И так во всем. Что это такое как не умышленные действия?
Это я еще не затронул незаконных прослушек, левых фотографий, ложных экспертиз и прочего.
1. Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину-
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів,-
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
2. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом.
4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
Сержант - це лідер для солдат, зразок для підлеглих, опора для командира.
З Днем сержанта Збройних Сил України!
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго
8 полк спеціального призначення ССО
73 морський центр спеціального призначення
Андрій Антоненко
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"Про мину, которую фотографировали, выкладывали фотографии в соцсети, потому что это красивая фотография сержанта - она деактивирована. Следы, которые там, скорее всего там мои отпечатки пальцев. Я готов дать следствию свои руки, проверьте пожалуйста", - заявил Никифоров.
Самому Зеленскому срочно необходимо постоянно поддерживать его падающий рейтинг. Вот это самое главное для Зеленского и его «команды». Он ведь - абсолютно не подходящий для президенства человек - попал на эту должность благодаря надутому олигархическим телевизором рейтингу. И ему плевать на Украину, она ему чужая, был бы рейтинг! А вся «команда», набранная кто в шоу-бизнесе, кто в подворотнях («вы за Зеленского?») на нём и держится.