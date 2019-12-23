 Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом соощает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судьи Апелляционного суда Киева приняли решение оставить подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко в СИЗО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров. ФОТОрепортаж

Такое решение озвучила коллегия судей после возвращения в зал заседаний из совещательной комнаты.

Возле здания суда остается несколько сотен активистов.

















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, апелляцию защиты подозреваемого в убийстве Шеремета рок-музыканта, воина ССО Андрея Антоненко, сегодня рассматривали во второй раз. Ранее заседание перенесли, а сегодня - ограничили доступ в зал слушателей и журналистов.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.