 Адвокат Порошенко: акции "Кузни на Рыбальском" проданы без нарушений налогового законодательства

Об этом в своем блоге на "УП" сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

"ГБР "расследует" Портновскую клевету о якобы уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском". Портнов в своем клеветническом заявлении не привел никаких фактов. Какие налоги не уплачены? Сколько не уплачено в гривнях? Что это за преступление, что от него якобы получены доходы, которые якобы отмывались?" - отметил адвокат.

По его словам, ответов на эти вопросы в ГБР нет, поскольку производство возбуждено за отсутствием события преступления.

"Именно поэтому все эти месяцы следователи ГБР налогами даже не интересовались, были заняты исключительно незаконным сбором и незаконным распространением конфиденциальной информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну. Пока следователи ГБР толкли в ступе Портновский бред, Государственная налоговая служба Украины провела документальную плановую выездную проверку о чем составлен Акт N54 / 26-15-05-10-02 / 33549199 от 18.12.2019 г", - сообщил Головань.

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Проверкой установлено, что продажа акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" осуществляется в соответствии с законом, все надлежащие налоги уплачены.

"Налоги на доходы физических лиц уплачен вовремя и в полном объеме. Уголовное производство должно быть немедленно закрыто, а Труба, Портнов и их сообщники привлечены к ответственности", - подытожил Головань.

Как сообщалось, инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" пятого президента Украины Петра Порошенко продал свой пакет акций завода "Кузня на Рыбальском" за $235,8 млн, а фонд ВИК депутата Игоря Кононенко - за $64,2 млн. Доли Порошенко и Кононенко 15 ноября 2018-го выкупила компания Ewins Limited бизнесмена Сергея Тигипко. Пакет Порошенко включал 73,9% акций, Кононенко - 20,1%.

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