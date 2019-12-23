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 Политика Украины
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Все про:Портнов (502) Труба (244) Головань Игорь (22)

 Адвокат Порошенко: акции "Кузни на Рыбальском" проданы без нарушений налогового законодательства

Продажа акций ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" осуществлена в соответствии с законом, все надлежащие налоги уплачены.

Об этом в своем блоге на "УП" сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

"ГБР "расследует" Портновскую клевету о якобы уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском". Портнов в своем клеветническом заявлении не привел никаких фактов. Какие налоги не уплачены? Сколько не уплачено в гривнях? Что это за преступление, что от него якобы получены доходы, которые якобы отмывались?" - отметил адвокат.

По его словам, ответов на эти вопросы в ГБР нет, поскольку производство возбуждено за отсутствием события преступления.

"Именно поэтому все эти месяцы следователи ГБР налогами даже не интересовались, были заняты исключительно незаконным сбором и незаконным распространением конфиденциальной информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну. Пока следователи ГБР толкли в ступе Портновский бред, Государственная налоговая служба Украины провела документальную плановую выездную проверку о чем составлен Акт N54 / 26-15-05-10-02 / 33549199 от 18.12.2019 г", - сообщил Головань.

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Проверкой установлено, что продажа акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" осуществляется в соответствии с законом, все надлежащие налоги уплачены.

"Налоги на доходы физических лиц уплачен вовремя и в полном объеме. Уголовное производство должно быть немедленно закрыто, а Труба, Портнов и их сообщники привлечены к ответственности", - подытожил Головань.

Как сообщалось, инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" пятого президента Украины Петра Порошенко продал свой пакет акций завода "Кузня на Рыбальском" за $235,8 млн, а фонд ВИК депутата Игоря Кононенко - за $64,2 млн. Доли Порошенко и Кононенко 15 ноября 2018-го выкупила компания Ewins Limited бизнесмена Сергея Тигипко. Пакет Порошенко включал 73,9% акций, Кононенко - 20,1%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166955
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко связался с тигипкой дружбаном януковича и продал ему предприятие оборонного значения,разве здесь нет преступления?
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Та шош такоє! Садіть ви вже Пороха за те , що нічого не порушував!
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Странно и 5 элемент и кузня, а подельники одни и те же.
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Та шош такоє! Садіть ви вже Пороха за те , що нічого не порушував!
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прямо якийсь невловимий марадьор Адвокат Порошенко: акции "Кузни на Рыбальском" проданы без нарушений налогового законодательства - Цензор.НЕТ 6402 не те, що каломийський - весь світ знає, що злодій, а посадити не хочуть
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как показывает практика может и не редко.
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так этим зебикам надо сначала слово Закон понять, а потом и работать соответственно ему, а то сценаристы такое уже намахлювали,
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А куплены акции оборонного предприятия тоже законно были? Твой порошенко не такой уж белый и пушистый. Я твою квартиру тоже могу купить по поддельным документам, а потом ЗАКОННО продать.
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зележопых лошар типа тебя все ******* - лошары сами того хотят.
судьба у них такая.
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портняшка сам говорил, что его хрень никаких судебных перспектив не имеет.

если сам заявитель это понимает, то нахера он это делает?
надо полагать, что зеленожопый *********** и компашка платят за "работу"...
этому платят, а шахтерам - хер.
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Странно и 5 элемент и кузня, а подельники одни и те же.
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ну нипалучаица у вазелиновых пришить пороху хоть что нибудь, может хоть проезд на красный с видеокамер откопают, штраф собьют, хотя ****** с бюджетом этот штраф не поможет Адвокат Порошенко: акции "Кузни на Рыбальском" проданы без нарушений налогового законодательства - Цензор.НЕТ 7306
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Головань ще не сказав тут, що це лише одна з тринадцяти з фейкових "справ", у провадження ДБР проти Порошенка за наклепом Портнова (вважай - рук Зе-клована і *****).
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Мазёво бы на финише этой песни заценить ништяковую картину - благоверная Марина с мешком сухарей торчит в очереди к Хозяину кичмана за длительной свиданкой.
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Порошенко связался с тигипкой дружбаном януковича и продал ему предприятие оборонного значения,разве здесь нет преступления?
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Даже то, что порошенко владел этим предприятием- уже преступление.
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ви, 73/43%зебіли через власний дебілізм прописних істин ринкової економіки ніколи не зрозумієте
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Новый,старый анекдот
"У пети святаликсеича всё кристально-чисто и прозоро"
Хтоб сомневался.
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скорей бы его засадили, чтоб соевые слюной не подавились.
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Был бы не плохо еслиб его и посадили и чтоб соя подавилась
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они и так со своим патроном поехалиии! далекооо!
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звичайно Педро ще той жучара, на понт не візьмеш, замітати сліди вміє. Але стопудово рано чи пізно щось накопають, було б бажання.
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еще попытки!
работа такая.. одни заявляют.. другие ищут.. .третьи - адвокаты.. остальные - верят-не верят...
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претензии к Порошенко есть, что он не мог так же поступать с сепарами, как сейчас поступает зедебил с атошниками и другими не согласными с политикой власти? Ватников и сепаров нужно было хватать и сажать.
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Ты погугли , как АТОшников на колени в снег ставили при твое любимом кондитере.
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Сегодня у зебелят совсем не праздничное настроение.....
Такая порция гавна, и на хрустальном блюде, и с веточкой петрушечки в жопе, и бордюр из оливковых какашечек, а тут такой облом.....
От запаха уже катились слюни...

". Пока следователи ГБР толкли в ступе Портновский бред, Государственная налоговая служба Украины провела документальную плановую выездную проверку о чем составлен Акт N54 / 26-15-05-10-02 / 33549199 от 18.12.2019 г", - сообщил Головань.
Проверкой установлено, что продажа акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" осуществляется в соответствии с законом, все надлежащие налоги уплачены.
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А почему никто не смотрит законно ли они куплены или даны как взятка или как расчет за другие услуги?
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Шоколадна братва шось слабо тут прєдставлєна. Не дали команди всіх парвать?))))
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