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 Политика Украины
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Все про:выборы (23099) ЦИК (3367) явка (117) ОТГ (65)

 Явка на выборах в ОТГ - от 30% до 70%, - ЦИК

По результатам обработки данных от 75% участков, наибольшее количество мандатов в ОТГ получила партия "Слуга народа", на втором – "Европейская солидарность".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, лидером по явке избирателей по состоянию на 20 часов 22 декабря 2019 года стала Сошичненская сельская ОТГ Камень-Каширского района Волынской области, в которой на избирательные участки явились 69,6% избирателей.

На втором месте – Сахновецкая сельская ОТГ Староконстантиновского района Хмельницкой области с явкой 67,7%.

Третье место разделили Староселецкая сельская ОТГ Коростышевского района Житомирской области и Великобудищанская сельская ОТГ Гадяцкого района Полтавской области с явкой 67%.

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Самую низкую явку зафиксировали в Пасичнянской сельской ОТГ Надворнянского района Ивано-Франковской области – всего 29,98%.

На втором месте с конца расположилась Куриловская сельская ОТГ Купянского района Харьковской области с явкой 32,5%.

На третьем – Тернуватская поселковая ОТГ Новониколаевского района Запорожской области – 36,2%.

По предварительным итогам выборов, полученным после обработки 75% избирательных участков, наибольшее количество мандатов в ОТГ получила партия "Слуга народа", на втором – "Европейская солидарность".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 22 декабря 2019 года в Украине состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых и городских глав. Выборы состоялись в 86 ОТГ 21 области Украины – 69 сельских, 16 поселковых и одной городской.

Источник: https://censor.net.ua/n3166951
 
 
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для ПЕСов?
а предыдущая ЦВК слуг срезала? Явка на выборах в ОТГ - от 30% до 70%, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6350
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песикив можно поздравить, второе место не четвертое
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а пиявок зеболота можно поздравить, или снова нарисовали что пожелали
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