 Военным нужно дать такой соцпакет, чтобы у них было желание идти защищать, - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова

Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова.
"Защитник, который есть у нации, должен обеспечиваться в первоочередном порядке, потому что он защищает право на жизнь. А для того, чтобы жить дальше, нам нужен кормилец, который будет производить часть ВВП. За счет этого кормильца, который производит что-то, мы можем что-то потреблять... Поэтому защитника мы должны защитить. Мы должны предоставить ему такой пакет, чтобы у него было желание идти защищать", - убеждена Третьякова.
По ее словам, на последней встречей с представителями НАТО обсуждался порядок действий в контексте формирования социальной политики в отношении военных.
"В первую очередь стандарты НАТО подразумевают, что социальная политика начинается с контракта для военнослужащего", - рассказала Третьякова.
Полный текст интервью с Галиной Третьяковой читайте здесь.
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А все патамушта у Вовачки соцпакета не было!!
а каже вона так через те, що не розуміє (як і все "зе та ко"), що захисник своєї країни це не про гроші, це про переконання.
а держава так, має забезпечити соцзахист для того, аби військовий мав розуміння, що він цій країні потрібен і країна його цінує, шанує та не покине пораненого, хворого, ампутованого.
а всі ці "зе" все купляти намагаються.