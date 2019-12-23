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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24237) военнослужащие (4391) Третьякова Галина (9)

 Военным нужно дать такой соцпакет, чтобы у них было желание идти защищать, - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова

В Украине политика по рекрутингу военнослужащих не до конца продумана с точки зрения оплаты труда и социального пакета, который им должны обеспечивать. Это влечет за собой недостаток в военном кадровом обеспечении.

Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова.

"Защитник, который есть у нации, должен обеспечиваться в первоочередном порядке, потому что он защищает право на жизнь. А для того, чтобы жить дальше, нам нужен кормилец, который будет производить часть ВВП. За счет этого кормильца, который производит что-то, мы можем что-то потреблять... Поэтому защитника мы должны защитить. Мы должны предоставить ему такой пакет, чтобы у него было желание идти защищать", - убеждена Третьякова.

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По ее словам, на последней встречей с представителями НАТО обсуждался порядок действий в контексте формирования социальной политики в отношении военных.

"В первую очередь стандарты НАТО подразумевают, что социальная политика начинается с контракта для военнослужащего", - рассказала Третьякова.

Полный текст интервью с Галиной Третьяковой читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3166948
 
   
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56 бригада, не видали атошні, бо немає грошей. Що далі дура?
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Який буде соцпакет після фінансової кризи?
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Все, що було можливо, зебуїни з бюджета вже винесли. Не вистачає на ЗП вчителям та врачам. Перестаралися. Тому висновок - ці слова - чергова лапша на вуха зелебобіків.
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Ну вообще-то Родину защищают не из-за соцпакета, не за власть, а по велению души.
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А уклоняються також по вєлєнію душі? Душевний такі чєловєк зєлєнский!
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Пачиму наш Вовачка укланист был?
А все патамушта у Вовачки соцпакета не было!!
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если им дать такой соцпакет, то они точно пойдут защищать...соцпакет
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"Мы должны предоставить ему такой пакет, чтобы у него было желание идти защищать", - убеждена Третьякова Источник: https://censor.net.ua/n3166948
а каже вона так через те, що не розуміє (як і все "зе та ко"), що захисник своєї країни це не про гроші, це про переконання.

а держава так, має забезпечити соцзахист для того, аби військовий мав розуміння, що він цій країні потрібен і країна його цінує, шанує та не покине пораненого, хворого, ампутованого.
а всі ці "зе" все купляти намагаються.
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надо этот пакет переписать у полицаев, бо от них и их мицыков да тьелочек на окко проходу нет....
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Мдя... а єслі коцапи прєдложат соцпакет побольше?
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Ну, тоді ти підеш нарешті в окопи безкоштовно. Ти ж не відмовишся, правда?
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И в тылу страной должны командовать нормальные люди,а не мародёры типа потроха и его подельника ахметки.
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кого "защищать" ...ублюдків що хочуть украсти їх землю ...рудого кнура що здав ***** донбас ...чи порхату мохнату пику що дорвалася до корита разом зі стадом своїх слуг і нелохом начолі ?
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