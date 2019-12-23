 Россия - чудовищная страна, у которой нет будущего: российский публицист Стомахин просит политическое убежище в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Стомахин сообщил на пресс-конференции в Киеве.
Российский публицист отметил, что является бывшим политическим заключенным, который 12 лет просидел в местах лишения свободы в России за отстаивание своей политической позиции.
"Я приехал в Украину и прошу здесь политическое убежище", - сказал Стомахин. Он отметил, что с этой целью обратился в Государственную миграционную службу Украины.
"Вопрос этот рассматривается. Я думаю, что можно рассчитывать, я предполагаю, что могут дать убежище, что положительный ответ возможен. В России я действительно просидел 12 лет. Я просидел два срока: пять, потом - семь лет. У меня было три политических приговора", - заявил Стомахин.
При этом он убежден, что существуют все основания полагать, что, если бы он остался в России, его бы снова посадили в тюрьму.
Кроме того, публицист подчеркнул, что 2004 году он уже просил в Украине политического убежища, но тогда ему отказали.
По его словам, в 2004 году он вынужден был вернуться в Россию, и после того, как прожив там некоторое время, находясь в розыске, был арестован в 2006 году и получил первый срок.
Также Стомахин пояснил, что просит убежища в Украине по целому комплексу причин. По его мнению, получить убежище в Западной Европе очень проблематично.
В этой связи он сообщил, что будет также получать украинское гражданство. Он подчеркнул, что не говорит по-украински, но хорошо понимает язык.
Также он добавил, что поддерживал Революцию достоинства в Украине "всей душой, находясь еще в тюрьме": "Я очень рассчитываю, что эта революция не ушла в песок окончательно, и все не вернется к прежнему, к тому состоянию, когда мне отказали в 2004 году".
Вместе с тем он назвал Россию "чудовищной страной", в которой "невозможно жить".
Также он не видит будущего для России: "Я надеюсь, что она не будет существовать в будущем, что конец этого века уже не застанет Российскую Федерацию как единое государство. Я думаю, что ее ждет распад. Все империи, существовавшие в истории, распались. Вот эта осталась последняя. Я думаю, что ее тоже ждет распад в обозримом будущем". В этой связи он подчеркнул, что хотел бы поспособствовать распаду России.
По его мнению, пока существует Россия, в Украине будут постоянные проблемы.
Щоб в фуйла було більше приводів сюди пхатись ?
Им восхищаются даже чеченцы...
Почитайте про него...
Только убежище он просит не в той стране....- убьют здесь или выдадут назад при случае...
Своїх сепарів мало?
это хорошо когда Украина является убещищем и примером демократии для стран бывшего Совка. Если у кого и были шансы перенять лидерство на бывшем просторе совка то у нас.
А нам хватило и одного "покойника" Бабченко, которого даже Израиль дал под зад!
Тупые русские свиньи, быдло, мразь, нечисть, untermenschen.
Говорящие куски дерьма, сгустки вонючей биомассы. Слизь.
Люмпены. Подзаборные алкаши, непросыхающая пьянь вообще без мозгов.
Падаль, отребье, злобная двуногая пародия на человека. Выродки рода человеческого. Чудовищное исключение (или попрание?) из законов природы.
Вот кто вы, дорогие "россияне". Извольте посмотреть в зеркало, которое я подношу к вашим бессмысленным пропитым рожам.
Для чего я пишу вам все это? Ну, как минимум для того, чтобы вы знали, кто вы есть на самом деле. Должен же хоть кто-то на данном историческом этапе сказать вам всю правду прямо в лицо.
Я имею на это право, поверьте. Я родился и вырос среди вас, в вашей проклятой стране (не повезло, увы! - но что ж поделать...), прожил тут всю жизнь, мотал первый срок с вами вместе, сейчас опять сижу в тюрьме в окружении вас - исключительно за свои убеждения. А вы не только не почесались до сих пор защищать своих политзаключенных, - нет, вы пропили мозги окончательно, не знаете ни о политзаключенных, ни - зачем вам надо их защищать. Что только подтверждает мои вышеприведенные оценки.
"Нацией мозгожопых" называл вас известный фотохудожник Сергей Мельникофф. "Ничтожными уродцами" - поэт Илья Кормильцев. Все это правда, хотя, на мой взгляд, все эти оценки слишком мягки.
Может статься, что в сегодняшней России я - единственный, кто смеет сказать вам всю правду в лицо. Поднести зеркало, так сказать.
Вот сейчас вы, гнусное сборище скотов, радуетесь и пляшете от счастья, что ваши кровавые вожди сумели оккупировать украинский Крым. Сумели в основном потому, что еще в 40-е годы, после депортации крымских татар, Сталин населил его таким же, как вы, сбродом, привезенным из России. Такой же москальской нечистью, кстати, за советские годы оказалась заселена и Восточная Украина.
Но радуетесь вы зря, и радость ваша будет недолгой, а похмелье - очень горьким и тяжким. Не худо бы вам вспомнить, что Крымское ханство было тем самым государством, которому "Великая Россия" веками, до петровских времен, платила дань. А в 1571 году крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву! Правильно сделал, вечная ему память и слава!!! И не только Крым вновь станет украинским, но и сама ваша Россия, вот увидите, в обозримом будущем распадется и исчезнет с лица земли вслед за СССР.
Вы - не люди, не имеете никакого отношения к роду человеческому, и вас не только можно, но и нужно мочить! Кто бы вас ни убивал - кавказские ли мстители (за ваши там чудовищные зверства), или своя же гэбуха и менты, или кто угодно еще, - поделом! Вас не жалко, вы - всего лишь расходный материал истории. Вы сами выбрали себе эту роль, как писал Алексей Широпаев, отказавшись жить, как нормальные народы, в нормальном, демократическом, буржуазном национальном государстве и положив свою жизнь на то, чтобы завоевывать под командованием ваших бесноватых царей и генсеков чужие земли и народы. Поделом, что ваша власть всегда использовала вас как цемент для удержания этих народов в своей колониальной империи, а вы - гордясь, как вас учили с детского садика, ее "величием" и мощью - сами были в этой "великой" империи ничем и никем, не имели ничего по-настоящему своего, принадлежащего лично вам, а не государству...
Увы, нет ни малейшей надежды на ваше исправление, покаяние, превращение в нормальных людей. На то, что вы решите наконец повесить своего Путина и прочих чекистов на кремлевских воротах, распустить империю, покаяться за все преступления ваших отцов и дедов, признать право столетиями угнетаемых вами народов на свою землю и национальную государственность, признать права меньшинств - национальных, сексуальных, религиозных и пр. Единственное, чего можно от вас ожидать, - это погромы и убийства людей с азиатской внешностью, как было в 2013 г. в Бирюлеве. Точка невозврата пройдена давно, - собственно, ею можно считать уже первую агрессию вашей "новой, демократической России" против Чеченской Республики Ичкерия 20 лет назад, что уж там говорить о сегодняшнем Крыме. Что уж говорить о всех нынешних тоталитарных законах, принимаемых вашими избранниками в "Думе" при вашем полном непротивлении...
Вы неисправимы и безнадежны. Вас надо убивать, и только убивать! Тех от силы полпроцента нормальных людей, которые разбросаны и - не живут, а - мучаются среди вас, - слишком мало, чтобы из-за них пожалеть вас и отказаться - при малейшей возможности - сбросить сотню, а лучше тысячу ядерных бомб на вашу Россию, на все ваши города и ж/д узлы. Полпроцента нормальных - это так мало, что их можно просто заранее вывезти из этой проклятой страны.
Быдло, быдло, быдло. Свиньи, свиньи, свиньи. Рабы и мазохисты, мазохисты и рабы. Не питайте никаких иллюзий о себе, "россияне"!...
Ваша Россия - нечисть и мразь, потому что населена она вами. Страна мрази и быдла, рабов и мазохистов, всемирных агрессоров, избирающих себе власть по образу и подобию своему. За преступления Путина отвечать вам! Вы - ошибка природы, и, увы, в наше время окончательно выяснилось, что ошибка эта может быть исправлена только хирургическим путем.
2014 год богат на поучительные юбилеи. 70 лет сталинской депортации чеченцев и ингушей в Казахстан - и 20 лет новой, ельцинско-путинской агрессии против независимой Чечни. 70 лет сталинской депортации крымских татар - на фоне новой путинской оккупации Крыма.
А с другой стороны - под вой всех ваших телеканалов - 15 лет бомбардировок Сербии за геноцид косовских албанцев. То есть - возмездие все же иногда бывает. И не только сербов - вас, уважаемое русское свинобыдло, оно тоже ждет. Да-да, дорогие москалики, вас в вашей России тоже еще будут бомбить,за все-за все, и ваш Путин вас не спасет и не поможет, - он к тому времени вполне уже может разделить участь Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи...
Пьяный, тупой, озверелый, бессмысленный сброд, в количестве 140 миллионов населяющий 1/7 мировой суши! Ты слышишь меня? Я плюю в ваши физиономии, в ваши пьяные зенки, залитые с самого утра! Будьте вы прокляты, русские свиньи! А точнее - клятi москалi, ибо имя "русские" вы с вашими царями - палачами народов - просто украли еще в XVIII веке у распятого вами украинского народа.
Вас, как Шариковых, надо превратить обратно в тех, кем вы являетесь на самом деле...
Будьте вы прокляты!!!
Борис Стомахин, политзаключенный.
Апрель 2014. (с)
Крутий аргумент.
не думали, що може саме цього чоловіка врятуєте від пуйловської гебні?! Довіряй, хоча й перевіряй!