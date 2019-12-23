 Россия - чудовищная страна, у которой нет будущего: российский публицист Стомахин просит политическое убежище в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Стомахин сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Российский публицист отметил, что является бывшим политическим заключенным, который 12 лет просидел в местах лишения свободы в России за отстаивание своей политической позиции.

"Я приехал в Украину и прошу здесь политическое убежище", - сказал Стомахин. Он отметил, что с этой целью обратился в Государственную миграционную службу Украины.

"Вопрос этот рассматривается. Я думаю, что можно рассчитывать, я предполагаю, что могут дать убежище, что положительный ответ возможен. В России я действительно просидел 12 лет. Я просидел два срока: пять, потом - семь лет. У меня было три политических приговора", - заявил Стомахин.

При этом он убежден, что существуют все основания полагать, что, если бы он остался в России, его бы снова посадили в тюрьму.

Кроме того, публицист подчеркнул, что 2004 году он уже просил в Украине политического убежища, но тогда ему отказали.

По его словам, в 2004 году он вынужден был вернуться в Россию, и после того, как прожив там некоторое время, находясь в розыске, был арестован в 2006 году и получил первый срок.

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Также Стомахин пояснил, что просит убежища в Украине по целому комплексу причин. По его мнению, получить убежище в Западной Европе очень проблематично.

В этой связи он сообщил, что будет также получать украинское гражданство. Он подчеркнул, что не говорит по-украински, но хорошо понимает язык.

Также он добавил, что поддерживал Революцию достоинства в Украине "всей душой, находясь еще в тюрьме": "Я очень рассчитываю, что эта революция не ушла в песок окончательно, и все не вернется к прежнему, к тому состоянию, когда мне отказали в 2004 году".

Вместе с тем он назвал Россию "чудовищной страной", в которой "невозможно жить".

Также он не видит будущего для России: "Я надеюсь, что она не будет существовать в будущем, что конец этого века уже не застанет Российскую Федерацию как единое государство. Я думаю, что ее ждет распад. Все империи, существовавшие в истории, распались. Вот эта осталась последняя. Я думаю, что ее тоже ждет распад в обозримом будущем". В этой связи он подчеркнул, что хотел бы поспособствовать распаду России.

По его мнению, пока существует Россия, в Украине будут постоянные проблемы.

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