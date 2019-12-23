 "Может влиять на свидетелей и экспертов", - прокурор просит суд оставить Антоненко под стражей

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокурор по делу Антоненко утверждает, что обоснованность подозрения подтверждает не только видео, но и "тот факт, что Антоненко проживал недалеко от места преступления".
Также он упоминает о " части мины МОН" (найденного во время обыска макета, который Антоненко якобы просил вынести из квартиры) и заверил суд в том, что "подозреваемые созванивались между собой".
Также в день убийства Шеремета, по его информации, их телефоны были выключены.
"Я считаю, что подозреваемые могут влиять на свидетелей и, в частности, на экспертов", - добавил прокурор касательно рисков, из-за которых он считает необходимым оставить Антоненко под стражей.
Волнует прокурора и возможность того, что Антоненко будет поддерживать связь с Грищенко.
"Никто не рождается убийцей. Убийцами становятся", - добавил прокурор, комментируя позитивные характеристики подозреваемого.
В данный момент судьи опрашивают поручителей Антоненко - уточняют, готовы ли они, выслушав аргументы защиты и обвинения, все еще взять подозреваемого на поруки. Все они подтверждают свою готовность. Взять Антоненко на поруки хотят нардепы Михаил Бондарь, экс-нардепы Андрей Левус и Оксана Корчинская, непосредственный командир Антоненко Никифоров и другие.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Источник: https://censor.net.ua/n3166944
Короче, надо закрывать всех, кто живет в том квартале.
Потом, когда-нибудь, может быть суд разберется кто виновен, а кто нет.
и мы смотрим на это в оцепенении...
Клоун пришел презиком...- можно нести полное дерьмо официально и без последствий...
демонтаж государства в прямом эфире.....
(агов! де там загін сміття? шкірний зі стовбуром та гумовою довбнею! ще не виїхали?)
без намеков
а лайном, як цей прокурор?
аби таке казати він повинен мати перед собою обвинувачувальний вирок, який набув законної сили.
в іншому випадку це є порушенням презумпції невинуватості з боку обвинувачення. завданням прокурора є доведення обвинувачення, а не нескінченне повторювання: "він вбивця, вбивця, вбивця... "
розкаже про мудаків в погонах.
Чтобы разжалобить публику?
Кхм... Невиновные люди к таким трюкам не прибегают.
українець, *****, руський.
Не виключайте телефони, не розстроюйте СБУ та операторів
Государственный ПриватБанк обвинил бывших владельцев в отмывании денег в Израиле
ПриватБанк подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в мошенничестве и отмывании денег в Израиле с помощью Дисконт Банка и подконтрольной олигархам компании "Святой Иоанн"- поданном в Окружной суд Тель-Авива 18 декабря, пишет НВ Бизнес.
А 19 декабря Баканов "пріструніл" ПРИВАТ , вимагаючи узгоджувати з ними- з СБУ ( з другом ЗЕ та рабами БЄ ) подачі в закордонні суди ! То що там з прокурорами ? воні працюють на Арсенку, який допоміг цій камарильї прйти до влади ? рука типу руку миє?
косвенне визнання підозрюваного вбивцею до рішення суду. Хоча в цій справі все косвенне...