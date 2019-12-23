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 "Может влиять на свидетелей и экспертов", - прокурор просит суд оставить Антоненко под стражей

В своем выступлении во время судебного рассмотрения апелляции на арест подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко прокурор заявил, что подозреваемый проживал возле места преступления, и может "влиять на экспертов".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокурор по делу Антоненко утверждает, что обоснованность подозрения подтверждает не только видео, но и "тот факт, что Антоненко проживал недалеко от места преступления".

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Также он упоминает о " части мины МОН" (найденного во время обыска макета, который Антоненко якобы просил вынести из квартиры) и заверил суд в том, что "подозреваемые созванивались между собой".

Также в день убийства Шеремета, по его информации, их телефоны были выключены.

"Я считаю, что подозреваемые могут влиять на свидетелей и, в частности, на экспертов", - добавил прокурор касательно рисков, из-за которых он считает необходимым оставить Антоненко под стражей.

Волнует прокурора и возможность того, что Антоненко будет поддерживать связь с Грищенко.

"Никто не рождается убийцей. Убийцами становятся", - добавил прокурор, комментируя позитивные характеристики подозреваемого.

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В данный момент судьи опрашивают поручителей Антоненко - уточняют, готовы ли они, выслушав аргументы защиты и обвинения, все еще взять подозреваемого на поруки. Все они подтверждают свою готовность. Взять Антоненко на поруки хотят нардепы Михаил Бондарь, экс-нардепы Андрей Левус и Оксана Корчинская, непосредственный командир Антоненко Никифоров и другие.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166944
 
 
 Топ комментарии
 
"Прокурор по делу Антоненко утверждает, что обоснованность подозрения подтверждает не только видео, но и "тот факт, что Антоненко проживал недалеко от места преступления".

Источник: https://censor.net.ua/n3166944

Короче, надо закрывать всех, кто живет в том квартале.
Потом, когда-нибудь, может быть суд разберется кто виновен, а кто нет.
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Какая генеральная рябошапка - такие у неё прокуроры. Аргумент на уровне логики конченого дебила.
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Какая генеральная рябошапка - такие у неё прокуроры. Аргумент на уровне логики конченого дебила.
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"Прокурор по делу Антоненко утверждает, что обоснованность подозрения подтверждает не только видео, но и "тот факт, что Антоненко проживал недалеко от места преступления".

Источник: https://censor.net.ua/n3166944

Короче, надо закрывать всех, кто живет в том квартале.
Потом, когда-нибудь, может быть суд разберется кто виновен, а кто нет.
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это какая та магия быть таким идиотом и занимать должность прокурора..
и мы смотрим на это в оцепенении... "Может влиять на свидетелей и экспертов", - прокурор просит суд оставить Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 9355
Клоун пришел презиком...- можно нести полное дерьмо официально и без последствий...
демонтаж государства в прямом эфире.....
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Одразу розстріляти усіх. Потім посмертно реабілітуємо, єслі шо.
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Может влиять на зелохочмо . Вот и вся аргументация .
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это называется выездные гастроли..., все, кто хотел узнать, как работает кривосудие в рашке, теперь узнают, ихний цирк приехал к нам по обмену опытом...
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свідків немає, а рівень експертів такий, що на них вже матінка природа повпливала "Может влиять на свидетелей и экспертов", - прокурор просит суд оставить Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 1861
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может влиять на экспертов, что за чушь, они ,что детки или спецы.
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Походу прокуроры зели обсираются по полной,если судьишке не заплатили и не пообещали жирную взяточную должность,то вердикт может быть только один - невиновны.
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чувак может на кухне бомбы делать, этого достаточно
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и шо - разве он один это умеет? - шо всех садить ? - это же тупой зебелизм
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Будь-яка людина може зробити простий напілм. Не обов'язково на кухні. Дехто навіть кілька рецептів знає.
(агов! де там загін сміття? шкірний зі стовбуром та гумовою довбнею! ще не виїхали?)
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Чувак, звідки відомості про бімбу? От ти напевне теж у темі - чекай гостей, підеш пособником. 😏
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а сколько там вообще людей проживает возле места преступления?
без намеков "Может влиять на свидетелей и экспертов", - прокурор просит суд оставить Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 5259
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"Никто не рождается убийцей. Убийцами становятся", - добавил прокурор, комментируя позитивные характеристики подозреваемого. Источник: https://censor.net.ua/n3166944

а лайном, як цей прокурор?
аби таке казати він повинен мати перед собою обвинувачувальний вирок, який набув законної сили.
в іншому випадку це є порушенням презумпції невинуватості з боку обвинувачення. завданням прокурора є доведення обвинувачення, а не нескінченне повторювання: "він вбивця, вбивця, вбивця... "
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Позаяк прокурор теж "Может влиять на свидетелей и экспертов", відповідно його теж необхідно тримати під вартою
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У прокурора возможностей побольше. Так что только так.
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Це ж треба... арештували, бо знайшли першого ліпшого атошника, який поруч з вбивством проживав !
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Ксения, с каких пор Антоненко "атошник"?
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Він участі у бойових діях не брав, а в зоні АТО таки служив.
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через пресу.
розкаже про мудаків в погонах.
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Они сами это сделали публичным, когда устроили брифинг, а Аваков скакал по каналам.
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ті звіздуни бояться. що він вийде в ефір на телеканалах.
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это им не поможет. за него выйдут блогеры в соцсетях.
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А это прокурор прошёл аттестацию или, как предыдущий, профнепригодный ???
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Беззаперечних доказів немає, визнати поразку не хочуть. Продовжують ліпити з ветерана бяку
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А зачем невоевавший и даже не чистивший картошку в наряде по кухне, чувак, пришел на суд в камуфляже?
Чтобы разжалобить публику?
Кхм... Невиновные люди к таким трюкам не прибегают.
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Был такой знаменитый тест как определить женщина ли ведьма. Нужно погрузить её в воду с грузиком. Если выплыла - значит ведьма и её сжечь. Если нет, то не ведьма - пусть в раю песенки поет.
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usskiy ukrainec, може тому, що він воював, був поранений в ногу (про що на "брифінгу" зазначив підлеглий авакова), може тому, що на сьогоднішній день він проходить службу в лавах ССО?
українець, *****, руський.
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Также в день убийства Шеремета, по его информации, их телефоны были выключены...

Не виключайте телефони, не розстроюйте СБУ та операторів
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ну а где же убойные доказательства, так обещанные на брифинге? эту херню мы слышали и раньше. или прокурорам надо время на полёт фантазии?
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выключенный телефон доказательство? или учебная Монка доказательство? или проживание рядом с местом преступления доказательство? нет. последнее - вообще маразм.
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Стало известно, в чем ПриватБанк обвиняет Коломойского в Израиле

Государственный ПриватБанк обвинил бывших владельцев в отмывании денег в Израиле

ПриватБанк подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в мошенничестве и отмывании денег в Израиле с помощью Дисконт Банка и подконтрольной олигархам компании "Святой Иоанн"- поданном в Окружной суд Тель-Авива 18 декабря, пишет НВ Бизнес.
А 19 декабря Баканов "пріструніл" ПРИВАТ , вимагаючи узгоджувати з ними- з СБУ ( з другом ЗЕ та рабами БЄ ) подачі в закордонні суди ! То що там з прокурорами ? воні працюють на Арсенку, який допоміг цій камарильї прйти до влади ? рука типу руку миє?
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"Никто не рождается убийцей. Убийцами становятся", - добавил прокурор, комментируя позитивные характеристики подозреваемого.Источник: https://censor.net.ua/n3166944

косвенне визнання підозрюваного вбивцею до рішення суду. Хоча в цій справі все косвенне...
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