 "Может влиять на свидетелей и экспертов", - прокурор просит суд оставить Антоненко под стражей

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокурор по делу Антоненко утверждает, что обоснованность подозрения подтверждает не только видео, но и "тот факт, что Антоненко проживал недалеко от места преступления".

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Также он упоминает о " части мины МОН" (найденного во время обыска макета, который Антоненко якобы просил вынести из квартиры) и заверил суд в том, что "подозреваемые созванивались между собой".

Также в день убийства Шеремета, по его информации, их телефоны были выключены.

"Я считаю, что подозреваемые могут влиять на свидетелей и, в частности, на экспертов", - добавил прокурор касательно рисков, из-за которых он считает необходимым оставить Антоненко под стражей.

Волнует прокурора и возможность того, что Антоненко будет поддерживать связь с Грищенко.

"Никто не рождается убийцей. Убийцами становятся", - добавил прокурор, комментируя позитивные характеристики подозреваемого.

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В данный момент судьи опрашивают поручителей Антоненко - уточняют, готовы ли они, выслушав аргументы защиты и обвинения, все еще взять подозреваемого на поруки. Все они подтверждают свою готовность. Взять Антоненко на поруки хотят нардепы Михаил Бондарь, экс-нардепы Андрей Левус и Оксана Корчинская, непосредственный командир Антоненко Никифоров и другие.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.