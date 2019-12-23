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 Политика Украины
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Все про:выборы (23099) ЦИК (3367) ОТГ (65) Сергей Дубовик (1)

 Результаты местных выборов будут известны к Новому году, - зампредседателя ЦИК Дубовик

Итоги выборов в сельские и поселковые советы станут известны в течение 5 дней, результаты выборов в горсоветы – в течение 10 дней.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение 5 дней будут известны результаты выборов в сельских и поселковых советов объединенных территориальных общин, и в течение 10 дней - результаты выборов в городской совет ... Если не будет судебных обжалований, я думаю они (результаты выборов. - Ред.) будут установлены до Нового года ", - сказал замглавы ЦИК.

По его словам, сбор информации затруднен тем, что выборы в ОТГ – это отдельные избирательные кампании, в которых каждая избирательная комиссия работает самостоятельно.

Явка в отдельных общинах может составить 60%, отметил Дубовик.

Читайте на Цензор.НЕТ: В течение дня явка избирателей на выборах в ОТГ колебалась от 4,4% до 54%, - ЦИК

В течение дня голосования, 22 декабря, в полицию поступило около 50 сообщений о незначительных нарушениях избирательного законодательства. "Они (нарушения. - ред.) Системно повлиять на результаты голосования не могли", - отметил замглавы ЦИК.

Он также рассказал, что выборы прошли почти в тысяче территориальных общин, а объединение ТГ еще продолжается:

"Области утверждают перспективные планы, определяют способности территориальных общин, этот процесс до сих пор не завершен. Я думаю, он будет завершен на очередных выборах в органы местного самоуправления, запланированных на осень следующего года", - сказал Дубовик.

Также на Цензор.НЕТ: "Батькивщина" - 8, "Слуга народа" - 3, самовыдвижение -10: Лабунская сообщила о результатах выборов в одной из ОТГ на Житомирщине

Напомним, 22 декабря в 21 области Украины состоялись местные выборы. Полиция фиксировала нарушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3166943
 
 
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Зєлєпупи пролетіли як дельтоплан над Парижем.
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ясно-понятно почему такой большой срок....
после разгрома зе-Цирка они надеются смухлевать и подделать протоколы...
И да.., я думаю у них получится....
Синагога бени придумает что нибудь...
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Утренняя радость по поводу грандиозных побед смолкла. Зебилоиды приуныли. Что дальше будет? Тоска? Безнадега? Тоскливая безнадега зеленых?
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А далі розпочнуться фальсифікації на користь СН.
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Сивохи рейтинг потеряли.Потерпели крах.Стыдно признаться.
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Почему-то во время выборов Презя, результаты уже громко праздновали уже к ночи.А тут вдруг будут "пересчитывать " аж до Нового года?
Уже ЦВК своя , надеются посчитать "правильно"?
Народ на местах, не дайте смахлевать!!!
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Считать голоса совсем, мерзавцы, разучились. Но деньги все же считают быстро. Результати місцевих виборів будуть відомі до Нового року, - заступник голови ЦВК Дубовик - Цензор.НЕТ 7614
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