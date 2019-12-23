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 Шеремет не был представителем другой расы, мотив обвинения против Антоненко абсурден, - адвокат

Во время обысков в доме подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко не были найдены символика, литература и другие вещи, свидетельствующие о расистских или неонацистских убеждениях сержанта ССО.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Аргументируя необходимость освободить Антоненко из-под стражи, его адвокат перечислил все доказательные материалы, которые упоминаются в деле, и объяснил, что в ни в одном из них не фигурирует непосредственно его подзащитный.

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"Нет никаких оснований применять к господину Антоненко меру пресечения. Он не собирается скрываться, он просто хочет быть с семьей во время праздников", - добавил адвокат.

Уже в начале выступления второго представителя защиты, судья попросил защитников "не вдаваться в оценку доказательств". Адвокат, тем не менее, продолжил свою речь и отметил, что Павел Шеремет не был представителем другой расы, поэтому утверждения обвинения в асти мотива абсурдны. Также адвокат обратил внимание суда на то, что во время обыска дома у музыканта не обнаружены литература, символика или другие предметы, которые могли бы подтвердить версию следствия о расистских или неонацистских убеждениях ветерана.

Третий защитник Антоненко решил "суммировать" и сказал, что фамилия "Антоненко" в материалах дела повторяется лишь 4 раза - в частности, в постановлении о задержании и других подобных бумагах, датированных днем ​​задержания музыканта. Но в выводах приобщенных к делу экспертиз, например, непосредственно Антоненко не фигурирует.

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Отметим, что в тексте подозрения по делу об убийстве Шеремета говорится: "Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166938
 
 
 Топ комментарии
 
Авторів цього обвинувачення потрібно не лище звільнити, а і судити.
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Ну,это всё что мусора смогли придумать,сидя долгими осенними вечерами в зале игровых автоматов в обнимку с проститутками и попыхивая марихуаной.
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Авторів цього обвинувачення потрібно не лище звільнити, а і судити.
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Покажи мені де я тут що небудь написав про це розслідування та судовий процес?
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Бабченко тоже не был представителем другой расы, тем не менее его заказали.
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***** прямо говорит: русские и украинцы - это один народ. И пытается уничтожить украинцев. Железная логика.
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Замовили українським націоналістам чи волонтерам? Шеремет не был представителем другой расы, мотив обвинения против Антоненко абсурден, - адвокат - Цензор.НЕТ 205
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Помните Савченко? Это система порожденная самим Порошенко. Таких фальшивых дел наверно тысячи.
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пєтроіч, знову повні штани лайна? б..ть, коли цей Порох вже перестане срати всім кацам в портки? Шеремет не был представителем другой расы, мотив обвинения против Антоненко абсурден, - адвокат - Цензор.НЕТ 1885
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Вони просто не можуть в чистому ходити.
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"Хорошо в краю родном пахнет сеном и гавном..." (с) класика
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о, кацапо італьяно, вилізло..... не сидиться тобі, курва, на італійських форумах? чи ти італійську так само знаєш, як українську?
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кацапо - ты само, судя по матам. Это ваше национальное! А ит. знаю да.
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дамбаськая кацапо абщіна в італії прижилася....... курва - абсолютно літературний вислів, але на кацапську не перекладається.....
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Нет, ну пуйла и его Следственный комитет никто не переплюнет в деле фальсификаций.
По крайней мере, из ныне живущих.
Согласны?
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Антоненка надо судить в США,там очень справедливые суды.За порванный флаг ЛГБТ суд Айовы присудил американцу15 лет отсидки.А за символику и расизьм отпустят обязательно!!Тока боюсь там найдётся Джек Руби.Оружия у американцев- по два ствола на нос!
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Шо це за муйня "судья попросил защитников "не вдаваться в оценку доказательств". ?
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Парламєнт, тьфу, суд - нє мєсто для діскусійШеремет не был представителем другой расы, мотив обвинения против Антоненко абсурден, - адвокат - Цензор.НЕТ 607
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то еще "по легкому" так - мог бы попросить не защищать.
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Ну,это всё что мусора смогли придумать,сидя долгими осенними вечерами в зале игровых автоматов в обнимку с проститутками и попыхивая марихуаной.
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Потрох,ахметка,свинарчук кайфуют на свободе,а зеленое болото шьёт дело простым людям.
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коли каломийського посадять за розкрадання з Привату? не знаєш?
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Антоненка виправдають як і решту, хочу на його місці побачити ***********, авакова і всіх слідчих та суддів.
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Вова -пианист снова подставил Трампа.Сенат начинает расследование против Трампа,за приостановку военной помощи Украине через 90 минут после разговора с пианистом.Что такое наговорил Дональду, что тот так обиделся на свою голову?В Китае такого бы не случилось.А вот в Мацкве начались чистки после Парижа.опять Вова -пианист виноват.
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Розстріл фуйловським нациком з НОДа фсбешників це чистка?
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Вряд ли его сейчас оправдают -- правосудие у нас сейчас позвоночное (по звонку работает).
Со всем остальным -- согласен на все 100500.
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Странно, а я думал у него портрет Гитлера на стене висит. Исходя из мотивов следствия.
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Дык!!! Еврей-нацист. Шеремет не був представником іншої раси, мотив обвинувачення проти Антоненка абсурдний, - адвокат - Цензор.НЕТ 5123 Жидобиндеровец.

У ЗЕленухи штампы те же, что и у кацапья в 2014-2015. И это нифига не совпадение.
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Члени ПЕН-клубу звернулися до омбудсмена щодо справи про вбивство Шеремета.



Члени українського ПЕН-клубу звернулися до омбудсмена Людмили Денісової через справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

«Ми, що нижче підписалися, висловлюємо свою серйозну тривогу через порушення прав підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Ми просимо Вас як Уповноважену Верховної Ради України з прав людини взяти цю справу під свій особистий контроль», - мовиться у відкритому зверненні.
У ПЕН прокоментували дії органів влади під час оголошення підозрюваних у справі.

«На нашу думку, дії органів влади продемонстрували серйозне порушення базових принципів прав людини, передусім презумпції невинуватості, яка є невіддільною часткою прав людини, зокрема, права на свободу, права на повагу до людської гідності та права на життя.
Оголошення під час брифінгу підозрюваних у цій справі за участі Президента України, Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ України відбулося із серйозним порушенням правових норм. Його можна розцінювати як маніпулювання громадською думкою для створення враження, що саме оголошені підозрювані є беззаперечними організаторами та виконавцями вбивства», - мовиться у зверненні.
У ПЕН також занепокоєні участю у розгляді справи судді Сергія Вовка, «якого чимало представників громадянського суспільства вважають одним із найбільш сумнозвісних виконавців політично вмотивованого «правосуддя» в Україні.
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Я че то не пойму а зелохочмо почему отсутствует в зале суда ? Такая возможность попиарится ! Хотя бы по видеосвязи поучаствовал . Я конечно понимаю что оно ссыкло , но выглядит так что оно обос.алось .
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Завтра враги Украини, которые его сажают и чтнят расправу, прийдут и по ваши грешные души. Так что думай ТЕ
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Мотив преступления не важен, есть куча доказательств его совершения.
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Мультяшная борода, чужая футболка и разряженый телефон?
Игореха, ты наш Эркюль Пуаро!!!
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есть доказательства, а нафига он это делал, никого не интересует..
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Я ж кажу геніально, але не ново. Так Вишинський казав.
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мотив не является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для совершения преступления. Чужая душа потемки.
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Тільки для психічно хворого, для інших має бути.
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не обязательно. Человек может хорошо скрывать причину своих действий.
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есть масса доказанных преступлений, мотивация которых неизвестна. От этого он не перестают быть преступлениями.
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Ну шо Ви спорите?
Ви що ніколи, від нема чого робити, не збиралась із педіатором, спортінструктором разом і не йшли когось вбити без будь-якого мотиву?
Це ж звичайна справа...
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притянутые за уши доказательства. веществом на основе гексогена может быть ракетное топливо, взрывчатка С-4 и ещё куча всякого разного. нафига он "организовывал преступную группировку", "выслеживал объект", "фоткал камеры", и так тупо "спалился" в повседневной одёжке с болванкой Монки дебилов не интересует. а вот здравомыслящие люди задумались.
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Посмотри фильм Хичкока "Незнакомцы в поезде" так как раз про убийство без мотива.
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Хичкок это известный режиссер, стыдно этого не знать.
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Опять кино посмотреть??? То на вопрос"какая программа у зели? "-сериал посмотрите, теперь о мотивах убийства Шеремета -фильм смотрите... странные, мягко говоря, вы, зебобики...
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Не куча, а кучка...
И она попахивает...
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О! А як ще вони не викликали на допит дух Манюрова (чи як там його)? Ну того, що ФСБ на московії розстрілював нещодавно... Він же стопудово був у "терористичному огрупуванні Антоненка", бо був члєном "етніческіх націоналістов в Маскве" і транслював команди самого путлєра. Та й гексоген звідти - до ворожки не ходи!
От чим ця маячня відрізняється від туєї, що белькочуть прокурорські?
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А чому ви думаєте що це не в одному кабінеті придумано ? . Все синхронно. Поїздка в Париж , отримання інструкцій і поїхало.
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И что? А разве в Украине нет свободы вероисповедания или убеждений? Я вот тоже считаю что разные расы- это не климатические условия! Я вот живу в Техасе 13 лет, достаточно долгий срок, и от этого " мексиканцем" не стал, не стал я ни краснокожим индейцом, ни чернокожим! Как был белым так и остался им! Разве это не доказательство того, что я не подвержен влиянию климата и окружающей среды на цвет моей кожи или принадлежности к другой, нежели аборигенная расе????
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Угу... саме так, від клімату (звісно не протягом 13 років) стають білими, чорними, жовтими і лише блакитними стать відразу і не від клімату...
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Ты не прав! " Голубыми" по жизни становятся от своих поступков, как сказал классик Боря Моисеев в одном из шоу-" Я гомосексуалист, но не ********!". Это разные вещи!
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від вчинків як раз таки стають підерастами... не плутайте Зелених із блакитними
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Точно так же в 2014 судили Сенцова в Криму. Такие же "улики" и "мотив" - взорвать памятник ленину. И бонбу нашли и експертов...
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