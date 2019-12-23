 Шеремет не был представителем другой расы, мотив обвинения против Антоненко абсурден, - адвокат

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Аргументируя необходимость освободить Антоненко из-под стражи, его адвокат перечислил все доказательные материалы, которые упоминаются в деле, и объяснил, что в ни в одном из них не фигурирует непосредственно его подзащитный.
"Нет никаких оснований применять к господину Антоненко меру пресечения. Он не собирается скрываться, он просто хочет быть с семьей во время праздников", - добавил адвокат.
Уже в начале выступления второго представителя защиты, судья попросил защитников "не вдаваться в оценку доказательств". Адвокат, тем не менее, продолжил свою речь и отметил, что Павел Шеремет не был представителем другой расы, поэтому утверждения обвинения в асти мотива абсурдны. Также адвокат обратил внимание суда на то, что во время обыска дома у музыканта не обнаружены литература, символика или другие предметы, которые могли бы подтвердить версию следствия о расистских или неонацистских убеждениях ветерана.
Третий защитник Антоненко решил "суммировать" и сказал, что фамилия "Антоненко" в материалах дела повторяется лишь 4 раза - в частности, в постановлении о задержании и других подобных бумагах, датированных днем задержания музыканта. Но в выводах приобщенных к делу экспертиз, например, непосредственно Антоненко не фигурирует.
Отметим, что в тексте подозрения по делу об убийстве Шеремета говорится: "Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича".
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
По крайней мере, из ныне живущих.
Согласны?
Со всем остальным -- согласен на все 100500.
У ЗЕленухи штампы те же, что и у кацапья в 2014-2015. И это нифига не совпадение.
Члени українського ПЕН-клубу звернулися до омбудсмена Людмили Денісової через справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.
«Ми, що нижче підписалися, висловлюємо свою серйозну тривогу через порушення прав підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Ми просимо Вас як Уповноважену Верховної Ради України з прав людини взяти цю справу під свій особистий контроль», - мовиться у відкритому зверненні.
У ПЕН прокоментували дії органів влади під час оголошення підозрюваних у справі.
«На нашу думку, дії органів влади продемонстрували серйозне порушення базових принципів прав людини, передусім презумпції невинуватості, яка є невіддільною часткою прав людини, зокрема, права на свободу, права на повагу до людської гідності та права на життя.
Оголошення під час брифінгу підозрюваних у цій справі за участі Президента України, Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ України відбулося із серйозним порушенням правових норм. Його можна розцінювати як маніпулювання громадською думкою для створення враження, що саме оголошені підозрювані є беззаперечними організаторами та виконавцями вбивства», - мовиться у зверненні.
У ПЕН також занепокоєні участю у розгляді справи судді Сергія Вовка, «якого чимало представників громадянського суспільства вважають одним із найбільш сумнозвісних виконавців політично вмотивованого «правосуддя» в Україні.
Игореха, ты наш Эркюль Пуаро!!!
Ви що ніколи, від нема чого робити, не збиралась із педіатором, спортінструктором разом і не йшли когось вбити без будь-якого мотиву?
Це ж звичайна справа...
И она попахивает...
От чим ця маячня відрізняється від туєї, що белькочуть прокурорські?
Власне вона - культивація величі арійської раси!