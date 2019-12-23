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 Апелляционный суд нарушает права Антоненко отказом разрешить ему сидеть возле адвокатов, - Маси Найем

Адвокат Маси Найем утверждает, что Апелляционный суд нарушает права Андрея Антоненко своим отказом выпускать его из бокса и разрешить присутствовать на заседании рядом с защитой.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень хочу, чтобы Апелляционный суд перестал нарушать права человека. Тем более, что есть уже вполне сформулированная мысль ЕСПЧ", - отмечает Найем.

Он подчеркнул, что суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Антоненко из соображения безопасности, но при этом: в Апелляционном суде находятся по меньшей мере 7 военных автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины; судьи своим постановлением ограничили количество людей в зале заседания до 35 человек, а по факту их еще меньше - то есть опасность ввиду большого количества людей в зале отсутствует; есть вполне здравое отношение ЕСПЧ к таким "мерам безопасности".

"Любые меры, ограничивающие участие обвиняемого в ходе судебного разбирательства или накладывающие ограничения на него или его отношения с адвокатами, должны быть применены, только если это необходимо, и должны быть пропорциональны рискам в каждом конкретном случае", - пояснил Найем суть позиции ЕСПЧ и привел два примера ее применения.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Апелляционный суд нарушает права Антоненко отказом разрешить ему сидеть возле адвокатов, - Маси Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166930
 
 
 Топ комментарии
 
Чтобы назвать человека террористом нужны доказательства. Пока их нет... А называя человека "террористом" без решения суда вы сами нарушаете закон.
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Кошерно?
Какое кошерно? Он же нацист! Рябашапка с Аваковым заявили.
Только доказательств этого никак найти не могут.
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та он вообще должен сидеть у них на коленях
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А вдруг у него в кармане пыль какая гексогеновая завалялась... накатает шарик - и судьям придется платить выходное пособие...
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та он вообще должен сидеть у них на коленях
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Чтобы назвать человека террористом нужны доказательства. Пока их нет... А называя человека "террористом" без решения суда вы сами нарушаете закон.
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Кошерно?
Какое кошерно? Он же нацист! Рябашапка с Аваковым заявили.
Только доказательств этого никак найти не могут.
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Тут с самого начала дела только то и делают что нарушают права людей.
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Яка різниця де мовчати?
Він же знов скористався ст. 63.
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Мася, головне, шо твого братєльніка призначили сидіти біля зевлади за ахєрєнні бабосікі! І шоб ти зараз не варнякало, то все хня! Падлюки дешеві!
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Подозреваемый в участии подрыва автомобиля в центре города, что привело к гибели водителя и представляло угрозу другим людям находившимся поблизости, а также учитывая активность активистов находящихся в суде должен быть изолирован. Если доказательств его участия в организации подрыва будет недостаточно - его оправдают и отпустят.
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На його місці не хочете побути ? А там суд розбереться і відпустить.
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Если меня будут подозревать в убийстве, предъявят подозрение - то через не хочу придётся сидеть в сизо. Таков закон. А давай всех подозреваемых в убийстве отпустим из сизо под ночной домашний арест! Чем этот подозреваемый лучше других подозреваемых?
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Як взагалі може відбуватися захист, якщо захисник і обвинувачений не можуть спілкуватися під час процесу?
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і де ж це передбачено таке спілкування?
суддя щось питає, а йому відповідають: почекайте, дайте ж поговорить! Так чи шо?
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Цензор вимагаю зробити стартову сторінку українською!!! І чому навіть при перег на українську версію топ новини показується чужинським язигом??
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це сервіс там, хто з-за поребрика. Українці - люди другого-третього сорту в цій країні.
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Не нужно делить граждан Украины на сорта. Среди всех национальностей населяющих Украину - большинство добропорядочные граждане, любящие свою родину. А вот националисты - да. Они хотят быть высшим сортом, но у них не очень-то получается. Даже у немцев не получилось в середине прошлого века.
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націоналісти також потрібні. Ви спотворюєте український націоналізм - українські націоналісти перш за все захищають українську державу, як колиску українського народу.
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Националисты защищают идеологически и пропагандой. Что-то их не очень видно было в АТО.
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В Саудовской Аравии пятерых приговорили к смертной казни за убийство журналиста Хаштогги , остальным по 24 года.И поделом.
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А при чому тут європейський інститут і його рішення, коли Україну розвернули в іншу сторону.
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Так ця гніда, Масі Наєм, ще тиждень тому заявляла що не збирається захищати вбивць Шеремета. З нього схоже такий адвокат що й прокурорів не треба. Він вже тоді був переконаний в їх вині.
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