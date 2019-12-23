 В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50.
Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году (партия изготовления корпуса 40).
В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета.
На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность.
Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.
без воздуха би невзорвалось
власть обманывает
Цензор форевер
оце так іграшка, макет, розіграш...
Учбовий автомат відрізняється від бойового сточеним бойком та дірочною у стволі. Так само, для перетворення бойової міни в учбову з наї витягли заряд.
Чи з саме цієї міни було взято вибухівку?
"Корпус вилученої МОН-50 виготовлено у 1987 році на заводі "Дунаріт" (партія 36) у місті Русе (Болгарія). Цей корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на "Самарському заводі вибухових речовин" у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40).
У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3166928Десь у якомусь житловому будинку Києва може бути прихована решта тієї партії вибухівки.
Что еще придумает нам смешного зеленое стадо?
И на холостых патронах будут следы того же вещества, что и на боевых. Открытие века!!!
Шото зеленые тянут сову на глобус, тянут, а она не натягивается и трещит по швам.
зедрисня, припини, поки є можливість!
ТО ЕСТЬ это не МИНА
2. В любой выхолощенной мине когда то находилось ВВ.
3. В чем уникальность найденных остатков ВВ, которая могла бы служить доказательством, что именно это "уникальное" ВВ использовалось при взрыве, а не то, которым забиты армейские склады или используются на Донбассе с обоих сторон в несчитанном количестве?
та і міна сама навчальна, мало лі хто туди щось заправляв...
Теж мені доказ. Всі атовці мають справу зі зброєю.
Какой закон запрещает держать дома макет мины...или стрелкового оружия? Да хоть макнт ядерной бомбы...
Это только зеленое стадо из этого сделало преступление...
Полиция обнаруживает у него пистолет, баллистическая экспертиза - тот пистолет! А мужик так: да мой пистолет, наградной, но у меня его украли, убили, а потом подбросили. И отдайте мне мой пистолет!
мюляжу, і це був гексоген, яким підірвали будинки
в Рязані..
значить Антоненко арійський націоналіст з Алькаїди
вот и всё "доказательство". вещество на основе гексогена, который и был в основе взрывных устройств.
это типа я утром пил чай, на основе чайных листков, которым отравили Литвиненко. поэтому я - убийца Литвиненко.
человек был убит пулей из металла, которая аналогична пулям из металла
А простой вопрос: с чего бы это? Нормальное требование- откуда у тебя мина и на кой хрен?! А я отвечаю, типа: ничего объяснять не буду! Сами додумайте! Ну, вот менты и додумали. Правда, если бы я так ментам ответил, то к моим яйцам уже бы пару проводков подвели, для освежения моей памяти. И, как мне кажется, я бы вспомнил. Всё вспомнил. И откуда, и зачем! Но... тут же музыкант, как ни крути. За него- Сам Бумбокс мазу тянет. Бред, мля!