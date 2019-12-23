EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2301  89
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (10618) Шеремет (363) Антоненко Андрей (32)

 В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине, - Нацполиция

Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50.

Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году (партия изготовления корпуса 40).

В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета.

На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность.

Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защита просит суд отпустить Антоненко под ночной домашний арест

Источник: https://censor.net.ua/n3166928
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ВЛАСТЬ ВОВСЕ ********* МИНА ТО УЧЕБНЫЙ МУЛЯЖ КАКОЕ ВЕЩЕСТВО У НИХ ЧТО ЛИ В ГОЛОВЕ ТАМ И ТАК ГУМУС ОДИН ПЛЕСКАЕТСЯ.....
 показать весь комментарий
 
 
я думаю, що навчальну міну мусора замінили на справжню інакше Собаков мав би вже сам сидіти
 показать весь комментарий
 
 
мусора имелли виду ВОЗДУХ

без воздуха би невзорвалось
 показать весь комментарий
 
 
там могли остаться остатки микро частиц В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8834
 показать весь комментарий
 
А ты откуда знаешь, что муляж, ты тоже причастен?
 показать весь комментарий
 
ага проходил обучение минному делу 2 недели нам читали курс
 показать весь комментарий
 
и про муляж я узнал на самом честном сайте ЦЕНЗОР
власть обманывает
Цензор форевер
 показать весь комментарий
 
Воно аналогічне речовині у кількох мільйонах маналогічних мін.
 показать весь комментарий
 
 
ти не видавай "тайну следствия" ...решта мін "заряджені" піском а цю спеціально для шеремета упакували
 показать весь комментарий
 
 
тю, як швидко сьогодні працює ЦН. Тільки но збиралася запостити цю новину, як ...
оце так іграшка, макет, розіграш...
 показать весь комментарий
 
Так игрушка, но ведь у них экспертизы. Вообще всё доказательство у нас на основе "экспертиз", которые напишут что угодно.
 показать весь комментарий
 
 
В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3058так, тим експертизам якогось інституту далеко до авторитетної думки самопроголошених цензорівських екс-пертів
 показать весь комментарий
 
да ты шо- мина оказалась масогабритным макетом У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 937 об чём вам зелёные уже поясняли порохоботы У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 937 а вв на базе гексогена и горной промылености юзаются бегом вовкиного папку садить он там вроде по вв дела вёл У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 937
 показать весь комментарий
 
 
а до чого тут вовкін папа? Пеціного папку та його відсидку за крадіжку згадати не хочеш?
 показать весь комментарий
 
так он в кривбассе а там взрывчатки на базе гексогена ух такие же доказательства как и тут У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8332
 показать весь комментарий
 
Вибухівку виготовляють не для кожнї міни окремо, тою разово виготовленю партією вибухівки (склад всієї партіє буде ідентичним) начинили кільки тисяч, а може й десятків тисяч мін.
Учбовий автомат відрізняється від бойового сточеним бойком та дірочною у стволі. Так само, для перетворення бойової міни в учбову з наї витягли заряд.
Чи з саме цієї міни було взято вибухівку?
 показать весь комментарий
 
 
"склад всієї партіє буде ідентичним" - ти статтю читав? цитую

"Корпус вилученої МОН-50 виготовлено у 1987 році на заводі "Дунаріт" (партія 36) у місті Русе (Болгарія). Цей корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на "Самарському заводі вибухових речовин" у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40).
У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3166928Десь у якомусь житловому будинку Києва може бути прихована решта тієї партії вибухівки.
 показать весь комментарий
 
Суды у нас реформированы,на них вся надежда
 показать весь комментарий
 
О как...то бишь уникальное вещество...только при взрыве Шеремета..и в этой мине...больше найти его нигде нельзя....
Что еще придумает нам смешного зеленое стадо?
 показать весь комментарий
 
 
Мусора зовсім клепку втратили?Поясніть цим ідіотам, що це не доказ.В петардах теж порох використовується,так шо тепер всі власники петард потенційні вбивці?В міні тротил але міна учбова (деактивована),а по друге такой хєрні по країні вагонами.От жеж ***** ...таки все ро***** щоб Ху"ло дати привід войнушку розпочати.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, полицаи в курсе, что в миллионах мин аналогичое ВВ?
 показать весь комментарий
 
 
так Таким же вв начиняются все монки В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6165 супер доказуха масогабаритный макет В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6165
 показать весь комментарий
 
 
Лепить горбатого, так самого горбатого. Обсираться - так по полной.
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше в лес, тем больше брехни.
 показать весь комментарий
 
 
Просто удивительно, что МОНки все делаются с одинаковой начинкой и на макете следы той же взрывчатки, что и на боевой.
И на холостых патронах будут следы того же вещества, что и на боевых. Открытие века!!!

Шото зеленые тянут сову на глобус, тянут, а она не натягивается и трещит по швам.
 показать весь комментарий
 
 
ща глобус будут сдувать, а потом в сове уже надувать...
 показать весь комментарий
 
 
это как найти следы бездымного пороха. точно такой же разгонял пулю которой убили Джона Ленона!
 показать весь комментарий
 
 
всё Это Петя и тащить фотко сего стрельб с полигона в доказуху
 показать весь комментарий
 
та стопудняк, одной пулей сработал. еще неизвестно сколько всего целей было!!!
 показать весь комментарий
 
 
полиция в стремлении лизнуть зе показывает чудеса идиотизма .
 показать весь комментарий
 
 
Значит Шеремет живой, и он не взорвался. Такая ситуация, зебилоиды.
 показать весь комментарий
 
 
точно, по RGB совпадение 99% как пол покрашен!!!
 показать весь комментарий
 
 
прґєступлєніє ґаскґито, паздґавляю!
зедрисня, припини, поки є можливість!
 показать весь комментарий
 
 
А еще у обвиняемых столько же рук и ног, сколько у тех, кто взорвал Шеремета.
 показать весь комментарий
 
 
И они дышат воздухом как и убийца Шеремета. Это можно наблюдать на видео. Дело закрыто.
 показать весь комментарий
 
 
Даже по тексту видно,что экспертиза - это чистая подтасовка.
 показать весь комментарий
 
 
Тут теперь всего два варианта...или сова маленькая...или глобус большой...
 показать весь комментарий
 
 
могут конечно завернуть сову в карту...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленое стадо легких путей не ищет...будут пытаться натянуть...пока или сова не разорвется...или глобус не луснет...
 показать весь комментарий
 
 
Понимаешь ли, если цель экспертизы ответить на правильно заданные вопросы, то это не экспертиза, а фабрикация доказательств.
 показать весь комментарий
 
 
а звідки ти знаєш, яка була мета експертизи? Знайшли "щось схоже на іграшку" у схованці, підглядаючи за перепискою Антоненка, відправили на експертизу.
 показать весь комментарий
 
А я вижу на какие вопросы она отвечает. Это как раз "правильные вопросы", которые далеки от научной объективности.
 показать весь комментарий
 
 
міна ж навчальна, в цих псів зовсім дах поїхав щоб засадити невинних...пздц
 показать весь комментарий
 
 
Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50. Источник: https://censor.net.ua/n3166928 У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2759
 показать весь комментарий
 
 
Тебе порох сказал, что она учебная? Он заказчик и будет настаивать на этой версии.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
"вывсеврете"____________главный и единственный "аргумент" злобствующих "активистов" "патриотов" и порохоботской тусовки на этом сайте!
 показать весь комментарий
 
 
А ты веришь российским следакам про визитку Яроша? Вот тут такая же доказательная база как у визитки Яроша.
 показать весь комментарий
 
 
1. Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50.
ТО ЕСТЬ это не МИНА
2. В любой выхолощенной мине когда то находилось ВВ.
3. В чем уникальность найденных остатков ВВ, которая могла бы служить доказательством, что именно это "уникальное" ВВ использовалось при взрыве, а не то, которым забиты армейские склады или используются на Донбассе с обоих сторон в несчитанном количестве?
 показать весь комментарий
 
 
Использование противопихотных мин запрещено международными договорами и соглашениями, условно их никто не использует, потому что это сразу Гаага. Дело очень опасное с точки зрения международного права.
 показать весь комментарий
 
а що в мінах завжди різні речовини ?
та і міна сама навчальна, мало лі хто туди щось заправляв...
Теж мені доказ. Всі атовці мають справу зі зброєю.
 показать весь комментарий
 
 
нет вначале разбирают одну боевую и делают с неё массогабаритный макет У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2215 а так как у нас их и купить вроде можно прям счас Макет учебный мон-50 У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2215
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вот не х....... й держать у себя дома мину, даже муляж. Ружье не заряженное и то раз в год стреляет. А тут мина. Вот и получит сполна, МУЗЫКАНТ.
 показать весь комментарий
 
Люди будут держать дома что угодно. Это не повод их обвинять.
 показать весь комментарий
 
 
Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые?
Какой закон запрещает держать дома макет мины...или стрелкового оружия? Да хоть макнт ядерной бомбы...
Это только зеленое стадо из этого сделало преступление...
 показать весь комментарий
 
 
Закон законом, но на х....... я попу наган?:
 показать весь комментарий
 
 
Это личное дело каждого...в свободной стране...и не зебилам это определять...
 показать весь комментарий
 
шоб был У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 35 и ваще у нас пан отче вообще дома держит танк У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 35
 показать весь комментарий
 
Это не муляж,это выпотрошенная боевая мина,вот теперь пусть ответят,куда дели весь ливер из неё.
 показать весь комментарий
 
 
Я помню какие "эксперты" по биоматериалам были во врадиевском деле. Времена Яныка во всей красе!
 показать весь комментарий
 
 
Гексогеном кгбист пуйло польззовалось
 показать весь комментарий
 
 
цвет моей какахи такой же как и у соседа,значит ли это что у нас одно дупло?
 показать весь комментарий
 
 
Я в 2006 году общался с начальником криминальной полиции Молдовы и он рассказывал, что если даже при свидетелях подойти и выстрелить в голову, а экспертиза даст заключение, что выстрел с другого места, то дело развалится и вину не докажут. т.е. у кого экспертиза, тот рулит.
 показать весь комментарий
 
 
Допустим мужик берёт зарегистрированный на него пистолет и расстреливает соседа. Потом идёт домой, стирает отпечатки пальцев с пистолета, стирает одежду и моется в душе. Что бы удалить следы пороховых газов.

Полиция обнаруживает у него пистолет, баллистическая экспертиза - тот пистолет! А мужик так: да мой пистолет, наградной, но у меня его украли, убили, а потом подбросили. И отдайте мне мой пистолет!
 показать весь комментарий
 
Аваківськи подонки продовжують пробивати дно...
 показать весь комментарий
 
 
Мон-50. Количество поражающих элементов около 500 шт. погибший и авто в решето, а так ли это?
 показать весь комментарий
 
 
И что теперь? Это такое уникальное вещество,которое может быть лишь у Антоненко? Дебилы,блеать.
 показать весь комментарий
 
 
Эти уроды ФСБ-шные взрывы домов в параше ещё на Антоненко не повесили? Или я что-то пропустил? У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7420
 показать весь комментарий
 
 
менти знайшли вибухову речовину в
мюляжу, і це був гексоген, яким підірвали будинки
в Рязані..
значить Антоненко арійський націоналіст з Алькаїди
 показать весь комментарий
 
 
Если, кто сталкивался, тот знает, что химический состав ВВ - это как отпечатки пальцев. Разная партия даже на одном предприятии не будет 100 % одинаковой, не говоря уже о месте и годе выпуска.
 показать весь комментарий
 
"В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств".
вот и всё "доказательство". вещество на основе гексогена, который и был в основе взрывных устройств.

это типа я утром пил чай, на основе чайных листков, которым отравили Литвиненко. поэтому я - убийца Литвиненко.
 показать весь комментарий
 
 
сало це самый детонирующий продукт в восточной европе наряду с местным химоружием
 показать весь комментарий
 
А порівняйте той гексоген із гексогеном з мішків, що були знайдені в підвалі житлового будинку на московії. Може збіг буде 100%?
 показать весь комментарий
 
Феерическое заявление ну типа :
человек был убит пулей из металла, которая аналогична пулям из металла
 показать весь комментарий
 
Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3166928
А простой вопрос: с чего бы это? Нормальное требование- откуда у тебя мина и на кой хрен?! А я отвечаю, типа: ничего объяснять не буду! Сами додумайте! Ну, вот менты и додумали. Правда, если бы я так ментам ответил, то к моим яйцам уже бы пару проводков подвели, для освежения моей памяти. И, как мне кажется, я бы вспомнил. Всё вспомнил. И откуда, и зачем! Но... тут же музыкант, как ни крути. За него- Сам Бумбокс мазу тянет. У підриві автомобіля Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій в Антоненка міні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8926 Бред, мля!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх