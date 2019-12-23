EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  1272  7
Материалы по теме:
Все про:апелляция (437) Шеремет (363) домашний арест (62) Антоненко Андрей (32)

 Защита просит суд отпустить Антоненко под ночной домашний арест. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Адвокаты просят Апелляционный суд Киева отпустить подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под ночной домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокаты, напомнили, что Антоненко содержит двух несовершеннолетних детей и пожилую мать. Кроме того, по слова защитников, доказательства вины Антоненко сомнительны, подозрение базируется исключительно на предположениях.

Они акцентировали, что тяжесть преступления, в котором подозревают Антоненко, не может быть единственным аргументом в пользу содержания его под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судьи отказались разрешить Антоненко сидеть возле адвокатов: "Невозможно будет обеспечить безопасность участников процесса"

Адвокаты отметили, что ранее Антоненко к криминальной ответственности не привлекался.

Такое мнение защиты, озвучивая материалы апелляции, зачитал судья Апелляционного суда.

Адвокаты настаивают на том, что Антоненко нужно отпустить под ночной домашний арест.

"Решение суда первой инстанции подлежит безусловной отмене", - подчеркнул адвокат Кулик.

По его словам, содержание под стражей - исключительная мера пресечения, используется она только в случае когда другие меры пресечения не оправдывают себя. В то же время, уверен адвокат, сторона обвинения не доказала риски относительно Антоненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Судья дал адвокатам 10 минут на общение с Антоненко. ФОТОрепортаж

Прокуроры против такого решения - апелляционную жалобу защитников они, естественно, не поддерживают.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166926
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
якби був сєпар чи беркутівець який Майдан розстрілював, то його би відпустили..
а так ...все дуже не певно.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. днем он будет приходить в полицию, типа дневной стационар
 показать весь комментарий
 
Нет, это только ночью он будет дома сидеть, а днем свободен. Просто ночью могут проверить, есть он дома или нет.
 показать весь комментарий
 
підозра вбивства Захист просить суд відпустити Антоненка під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 3681 це ж таке... можно просто - штраф і до дому Захист просить суд відпустити Антоненка під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 2256
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх