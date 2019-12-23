 Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил глава Минкульта Владимир Бородянский.

"Он нарабатывался последние полтора месяца специалистами МКМС вместе с представителями журналистского и медиа сообщества, которые нашли возможность все это время работать в рабочих группах. И мы готовы представить его ко второму этапу обсуждения", - сообщил министр.

По словам Бородянского, учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, он глубоко убежден, что законопроект должен проходить через публичный диалог.

"Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога", - подытожил глава Минкульта.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов .

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