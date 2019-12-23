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 Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января, - Бородянский

Проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил глава Минкульта Владимир Бородянский.

"Он нарабатывался последние полтора месяца специалистами МКМС вместе с представителями журналистского и медиа сообщества, которые нашли возможность все это время работать в рабочих группах. И мы готовы представить его ко второму этапу обсуждения", - сообщил министр.

По словам Бородянского, учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, он глубоко убежден, что законопроект должен проходить через публичный диалог.

"Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога", - подытожил глава Минкульта.

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов .

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Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января, - Бородянский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166923
 
 
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И что ж это, соевые идиоты не смогут орать на всех углах о зраде зрадной и капитуляции?))
Усі на соємайдан!!
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Назовите его сразу "О цензуре". Чтобы даже зебилам понятно стало.
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НЕ НЕ ПОЙМУТ будут радостно хрюкать понимаетет что если будет Закон о вырывании языка зашивании рта и им сие сделают возможно??? и то под вопросом??!! что они поймут что случилось вспоминаем Историю Германия, .....СССР...... КНДР.... Китай......
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Лучше вырвать то, чем на рояле играют. И те, что рядом впридачу. Законопроєкт про дезінформацію буде представлений на початку січня, - Бородянський - Цензор.НЕТ 4013
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У идиотов хватает мозгов только на такие законы.
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Скоморох - банальное *****, но это не ругань, а комплимент. Кем есть на самом деле Гнусавый вслух говорить нельзя, поскольку пост могут читать дети. А им нездорово читать правду про *****, еще сами не приведи Б-г станут такими же.
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Т..е за критику бубочки будут давать пожизненное. Йолка все ближе
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