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 Политика Украины, За рубежом
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 Пока Россия ведет войну на Донбассе и оккупирует Крым санкции США будут продолжаться, - Тейлор

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заверил, что санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока она ведет войну на Донбассе и незаконно оккупирует Крым. Кроме того, он не исключил возможности введения новых санкций против РФ в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым. И если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций", - сказал Тейлор во время онлайн-трансляции в Facebook в понедельник.

"И должен сказать, что европейцы были так же сильны и каждые шесть месяцев они продолжали санкции против России, что означает, что санкции наносят ущерб России", - добавил он.

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Дипломат подчеркнул, что цель санкций – давление на российское правительство, чтобы РФ вышла с Донбасса и Крыма.

"Эти санкции - не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции – для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на мистера Путина, чтобы (РФ. – Ред.) вышла с Донбасса и Крыма", - резюмировал Тейлор.

Источник: https://censor.net.ua/n3166922
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо, США. Великая страна! Пока Россия ведет войну на Донбассе и оккупирует Крым санкции США будут продолжаться, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8865
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Адских санкций мало. Нужны ядерные. Крышесрывающие.Убийственные и разрывающие.
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такие санкции, что параша до сих пор ведёт войну, а нужны такие, что бы они не захотели, а лучше не смогли дальше вести военные действия.
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Адских санкций мало. Нужны ядерные. Крышесрывающие.Убийственные и разрывающие.
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Только как американцам и всему миру обяснить вот ето- Украинские компании уже заключили договора с "Газпромом" на прямые поставки газа
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санкции говорите? ну-ну ...

За добу один український боєць загинув і ще одного було поранено.
5 українських підприємств підписало контракт з Газпромом,
а Зеленський наказав простити Росії мільярдні борги.
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США вводят санкции, а Украина напрямую у РФ покупает газ, электричество, нефть и уголь. Во дела чудные... Ещё и хотят двигатели МоторСич продавать на Россию.
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В 2017 году Конгресс принял закон противодействие зловредным действиям рф . Трамп спустил санкции в унитаз. Так же само то спустит в унитаз санкции против СП-2 и помощь США Украине . Есть только один призрачный шанс, республиканцы заставляют Трампа внедрить санкции под угрозой поддержать импичмент . Но этот вартиант стремитьтся к нулю
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зебилы вы поняли что штаты не дадут вам сдать страну
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Нужны такие санкции, чтобы у казламордых из жратвы только мох и ягель остались
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Эх, нэма Пэтрухы, вин бы дал санкции. А так, шо ж,.
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Нічого, Вовік "гаспром" реанімує. Беня з пінчуком та ахметовим газ куплять. Поповнять кацапський буджет. Он вже 12.25 млрд дол. зекономили на "Нафтогазі", При таких "українцях", кацапи з голоду не подохнуть
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Слова словами а хорошо бы записать ето в протокол и закон.
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