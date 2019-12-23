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 Судьи отказались разрешить Антоненко сидеть возле адвокатов: "Невозможно будет обеспечить безопасность участников процесса"

Судьи Апелляционного суда Киева повторно отказались выпустить из бокса и разрешить сидеть возле адвокатов подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Судьи вернулись в зал суда и заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко возобновилось. Адвокат подозреваемого отметил, что все еще настаивает на своем ходатайстве - выпустить Антоненко из бокса.

Прокурор выступил против удовлетворения ходатайства - он подчеркнул, что и так "прекрасно видит и прекрасно слышит" подозреваемого - и, соответственно, думает, что Антоненко также все видно и слышно.

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Посовещавшись между собою в зале суда, судьи отказались выпускать Антоненко - по их мнению, в таком случае "невозможно будет обеспечить безопасность участников процесса".

Также адвокат подал ходатайство о присоединении к материалам дела характеристик Антоненко.

Взять Антоненко на поруки по-прежнему хотят нардепы Михаил Бондарь, экс-нардепы Андрей Левус и Оксана Корчинская, непосредственный командир Антоненко Никифоров и другие.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166920
 
 
 Топ комментарии
 
Невже кусається? Чи бояться, що заразить суддів українським патріотизмом?
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Он для них реальный враг, это же не Ефремов...
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А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забыты́х газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
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Невже кусається? Чи бояться, що заразить суддів українським патріотизмом?
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Он для них реальный враг, это же не Ефремов...
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писаются от сержанта украинских ССО Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвокатів: "Неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу" - Цензор.НЕТ 4130


это хорошо,

это - правильно
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у них уже ЗЕльоная дезентирия по ногам стекает
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А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забыты́х газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве
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Когда написано, а как актуально, не поменялось ничего.
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Этих судей люстрировали? Что нет поблизости кингсфатеров ?
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одного судью убили..типа... повесили... но написали самоубийство....а в попыхах киллеры забыли с его заведнных за спину рук снять наручники.... таки многим прокурорам мусаркам и судьям и онным "забут" снять веревку с шеи и подставить под ноги табурету.... Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвокатів: "Неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу" - Цензор.НЕТ 6344
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пипец. особо опасный преступник без доказанной причастности вообще.
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люструвати ?

я правильно понял, это когда ВМЕСТО ЛЮСТРЫ ? Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвокатів: "Неможливо буде гарантувати безпеку учасників процесу" - Цензор.НЕТ 2982
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ХЗШ, тварюки вже не знають, чим ще принизити...
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А от цікаво, хто має... прокуратура доводити провину, чи адвокати невинуватість, а от то що зараз це затягування зі сторони адвокатів, значить не все добре в справі, або грають на публіку.
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Они теракт совершили, пусть сидят за решёткой.
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