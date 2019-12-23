 Судьи отказались разрешить Антоненко сидеть возле адвокатов: "Невозможно будет обеспечить безопасность участников процесса"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Судьи вернулись в зал суда и заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко возобновилось. Адвокат подозреваемого отметил, что все еще настаивает на своем ходатайстве - выпустить Антоненко из бокса.

Прокурор выступил против удовлетворения ходатайства - он подчеркнул, что и так "прекрасно видит и прекрасно слышит" подозреваемого - и, соответственно, думает, что Антоненко также все видно и слышно.

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Посовещавшись между собою в зале суда, судьи отказались выпускать Антоненко - по их мнению, в таком случае "невозможно будет обеспечить безопасность участников процесса".

Также адвокат подал ходатайство о присоединении к материалам дела характеристик Антоненко.

Взять Антоненко на поруки по-прежнему хотят нардепы Михаил Бондарь, экс-нардепы Андрей Левус и Оксана Корчинская, непосредственный командир Антоненко Никифоров и другие.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.