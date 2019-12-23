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 Политика Украины
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Все про:клуб (38) обыск (1407) ГБР (798)

 Это масштабная провокация из-за политических мотивов, - "5 элемент" об обысках

Пресс-служба клуба "5 элемент" распространила заявление о масштабной провокации в отношении клуба, произошедшей по результатам обыска 20 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По результатам обыска на территории клуба в ГБР заявили об обнаружении предметов, похожих на средства негласного получения информации. После этого, согласно заявлению клуба, в некоторых СМИ развернулась кампания, подкрепленная недостоверной информацией.

"Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам", - говорится в пресс-релизе.

Также в клубе отметили, что обыски в клубе в последнее время проходят регулярно, а масштабы подтасовки фактов и манипуляции в СМИ говорят о том, что к атаке могут быть причастны не только частные лица. "5 элемент" заявил о планах защищать себя всеми возможными правовыми инструментами.

"Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков. Главной ценностью клуба "5 элемент" всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", - сообщили в клубе.

Обыски в спортивном клубе "5 элемент" прошли в пятницу, 20 декабря. Владельцем "5 элемента" является ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", долей 55% в котором владеет фонд Петра Порошенко, 35% принадлежит фонду Игоря Кононенко, еще 9,9% - фонду Олега Гладковского.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166919
 
   
 Топ комментарии
 
Посмотрите на состав владельцев- Порошенко, Кононенко, Гладковский.
Сразу понятно, что в делах про розкрадання в укоборонпроми, Петя 'ничегошенькинезнал'
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Эту мразь может выгораживать только полный подонок. Как порохобот.
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Сколько украл? Что там новая власть нарыла и доказала, или хотя бы предъявила Гладковскому?
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зеленые самки собак - используют "спящих" пять лет укроненавистников в погонах - но это не пройдет - слишком много людей прошли войну и уже терпеть долго этот беспредел не будут - как то так
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я вождь - я не работаю - я руковожу - шо не понятно)))
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Посмотрите на состав владельцев- Порошенко, Кононенко, Гладковский.
Сразу понятно, что в делах про розкрадання в укоборонпроми, Петя 'ничегошенькинезнал'
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Эту мразь может выгораживать только полный подонок. Как порохобот.
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Сколько украл? Что там новая власть нарыла и доказала, или хотя бы предъявила Гладковскому?
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тролі не вміють думати, за них міркують методички.
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Ещё поплачьтесь друг другу на свои устрарелые методички и задержку зарплаты. Девушки, с вами весело )))
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Татьянушка, ти мені не відповіла на питання, яке стосувалось єфремова.
Соромно стало за свого президента та його помічників ?
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А в чем отличие этих двух и всех предыдущих властей?
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посмотрели. и что ?
шукали не по справі укроборонпрому, а плівки з таємної президентської кімнати. НАЧЕБТО.
а насправді влаштували маскишоу з метою переслідування опонентів.
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Ксения, ты где была, когда Бог мозги раздавал?
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ШООООО ????
так вчора аллочка мазур розповідла.
набрехала ?
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Татьянка и снова здравствуйте - когда вы кому то пишете про мозги - то это тут на цензоре в вашем исполнении настоящий анекдот - народ Татьяна пишет про мозги - представляете?))))) получается очень,очень смешной анекдот - но бог вам красоту наверное дал? по крайней мере ,я бы хотел бы так думать - хотя не факт - как то так)))
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Зебка, узнай - кто сейчас президент, который намекал на весенние посадки, и у кого в команде "свинарчуки" и с кем Коломойский выигрывает тендеры. Портнов по "свинарчуковской" зраде что-нибудь накопал?
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Порошенко внесут в реестр педофилов - подглядывал в раздевалках
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Не, только вуайеристов, что в общем тоже отклонение.
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Вы умеете подглядывать через датчики дыма?

Артур Рандом
· 19 год ·

Винесу цей ідіотизм в окремий пост.
Короче, дебіли викрутили охоронні датчики і датчики руху "SRPG-2", "crown" та "israel", а також датчики диму "СПД-3".

І тепер на повному серйозі намагаються представити це як "засоби незаконного отримання інформації".(інфрачервоний світлодіод в датчику руху взагалі видають за камеру).

А інформацію про цю "суперзнахідку" подають як «Збочений Порошенко підглядає за дівками в роздягальні»... Клятий сюр(

https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/79824401_170380287693678_6978453306238566400_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmIG_Snq4a2-s9OlTFZGl-Qjb47Ve-wl-0n6PB5itbCdJ5YeGtZot22V4-d0gILaWc&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=5bc5e075288c82251cb9fe8ef57b72ef&oe=5EAC9D03
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У зебілів все можливо.
У них навіть телевізори підглядають.
Бо як розуміти винос телевізорів зі приміщення ЄС.
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Не, вот реально по зебанатным высерам и лайкам видно их наклонности))) педофилы тут причем, идиотина?
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Пятое колесо в телеге. Даже в мелочах обосрался. Подсматривать - это подло.
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Пятый элемент, пятый канал, пятый президент, пятый ... . Ждем первых четырех, порох пятым сядет.
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оооо - ты таки выздоровел - шо новый транш получил? - да сразу видно - работничек ))
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Конечно провокация, они же не нюхали трусы в раздевалке, они только смотрели, каким цветом они.
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Может прравда,,а может нет

Я чето не доверяю никому
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Начни недоверять брехне про Порошенко от Г+Г и ЮВТ, а то ничего на Порошенко не раскопали, но все знают от них, что вор и мародёр...
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А я и не собирался, я знаю ваших единоутробных братьев - лукашистов и малый процент из них признался, что его нае...
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Зачем тогда о своем шефе картинку разрисовал?
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особенно ноу хау с мониторами на которых сохранилась секретная инфа из ситуационной комнаты Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 9407
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Так труба там уже полгода лазает?))) ну тогда понятно, почему пришлось подкинуть камеры...
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а вот это уже другой поворот Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 24 ну если трубы ведомство не смогло найти прослушку в кабинете шефа то за видео камеры я вообще молчу Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 24
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Надо проверить клинику где актер брал у наркомана анализы
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Одно непонятно - с каких пор спортклубы имеют собственную пресс-службу?
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Наверное с тех пор как в одним спортклубом стали владеть сразу аж три олигарха.
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Кажись, у Петра начинается черная полоса! Многолетние посетители этого элитного заведения, которые платят за абонемент 50 тыс, подают на Петра иск в 1 млн евро за моральную компенсацию! Так что скоро у нас на одного миллиардера будет меньше!
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ух ты а кто подаёт Андруша портнов так он обещал сесть на бутылку если его дело в Панаме провалитси Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 4223
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Ты что ли подаешь, нищебродина?))) кацапы такие кацапы...
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Абонент - не дешевый! Поэтому и люди там серьезные... политики, высокие чиновники, коммерсанты и их жены! А серьезные люди не любят, когда за ними подглядывают! Я не ожидал такого, но Петро конкретно влип! Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 2133
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Ну, вы то андруша, белее 2000 гр. сразу и в руках то видимо не держали. Це масштабна провокація з політичних мотивів, - "5 елемент" про обшуки - Цензор.НЕТ 5784
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И они, политики и высокие чиновники, тебе сращу сообщили, что они не довольны??? АФИГЕТь...)))))
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Опять бутусик работает с российскими средствами пропаганды,ты продажная шерсть,даже не пытаешься замаскировать свою лубянскую сущность.
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когда вынимали ото (пока не понятно что...ибо ото может оказаться простыми датчиками пожарной сигнализации...например, реагирующие на дым))) ну то таке)))
...так вот, когда ото извлекали...и свидетели были и сам процесс есть на видио?
хотелось бы узнать мнение спецов...что ото ваще такое может быть (видит-пишет-сохраняет-распространяет или сигнализирует о дыме?)))) и можно ли под этим углом..ну... если это "глаз" рассмотреть девок? )))) (просто очень интересно!))))
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Ну, что сказать. особо не чего, кроме того, что Петруччо надо было обыскивать ТОВ 2квартал 95" и сажать тех из его состава и руководства, кто выводил бабло в офшор на Кипре, помогал красть Бене бабло вкладчиков ПриватБанка и уклонялся от призыва в ВСУ. Теперь он пожинает то, что посеял своей толерантностью и стремлением к соблюдению Законов Украины.
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Порошенко, Кононенко, Гладковский- не много ли *уважаемых* миллиардеров-акционеров для клуба? Что то напоминает такой себе аналог росийского кооператива *Озеро*.
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У старых олигофренов свои извращения. Подглядывали друг за другом в раздевалке. И сомневаюсь что в таком заведении кто то посмел поставить камеры без согласия высшего руководства.
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