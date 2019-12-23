 Это масштабная провокация из-за политических мотивов, - "5 элемент" об обысках

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По результатам обыска на территории клуба в ГБР заявили об обнаружении предметов, похожих на средства негласного получения информации. После этого, согласно заявлению клуба, в некоторых СМИ развернулась кампания, подкрепленная недостоверной информацией.
"Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам", - говорится в пресс-релизе.
Также в клубе отметили, что обыски в клубе в последнее время проходят регулярно, а масштабы подтасовки фактов и манипуляции в СМИ говорят о том, что к атаке могут быть причастны не только частные лица. "5 элемент" заявил о планах защищать себя всеми возможными правовыми инструментами.
"Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков. Главной ценностью клуба "5 элемент" всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", - сообщили в клубе.
Обыски в спортивном клубе "5 элемент" прошли в пятницу, 20 декабря. Владельцем "5 элемента" является ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", долей 55% в котором владеет фонд Петра Порошенко, 35% принадлежит фонду Игоря Кононенко, еще 9,9% - фонду Олега Гладковского.
Сразу понятно, что в делах про розкрадання в укоборонпроми, Петя 'ничегошенькинезнал'
Соромно стало за свого президента та його помічників ?
шукали не по справі укроборонпрому, а плівки з таємної президентської кімнати. НАЧЕБТО.
а насправді влаштували маскишоу з метою переслідування опонентів.
так вчора аллочка мазур розповідла.
набрехала ?
Артур Рандом
· 19 год ·
Винесу цей ідіотизм в окремий пост.
Короче, дебіли викрутили охоронні датчики і датчики руху "SRPG-2", "crown" та "israel", а також датчики диму "СПД-3".
І тепер на повному серйозі намагаються представити це як "засоби незаконного отримання інформації".(інфрачервоний світлодіод в датчику руху взагалі видають за камеру).
А інформацію про цю "суперзнахідку" подають як «Збочений Порошенко підглядає за дівками в роздягальні»... Клятий сюр(
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/79824401_170380287693678_6978453306238566400_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmIG_Snq4a2-s9OlTFZGl-Qjb47Ve-wl-0n6PB5itbCdJ5YeGtZot22V4-d0gILaWc&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=5bc5e075288c82251cb9fe8ef57b72ef&oe=5EAC9D03
У них навіть телевізори підглядають.
Бо як розуміти винос телевізорів зі приміщення ЄС.
Я чето не доверяю никому
...так вот, когда ото извлекали...и свидетели были и сам процесс есть на видио?
хотелось бы узнать мнение спецов...что ото ваще такое может быть (видит-пишет-сохраняет-распространяет или сигнализирует о дыме?)))) и можно ли под этим углом..ну... если это "глаз" рассмотреть девок? )))) (просто очень интересно!))))