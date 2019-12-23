 Подача электроэнергии на шахты "Львовугля" восстановлена, - Минэнергоэкологии

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Урегулирована ситуация электроснабжения на шахтах ГП "Львовуголь". Свет на шахтах восстановлен", - сообщили в министерстве, добавив, что шахты работают в обычном режиме.
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что все шесть шахт государственного предприятия "Львовуголь" отключили от электроснабжения из-за требования энергопоставщика заплатить 22 млн грн за электричество авансом.
"Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам «Львіввугілля» 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні", - зазначив Волинець." https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2843641-sist-saht-lvivvugilla-zalisilis-bez-**************-jde-zatoplenna-volinec.html
Гдє дєньгі,Каломойскі ???
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