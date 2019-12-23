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Все про:Львовщина (1801) шахта (849) Минэнергоугля (540)

 Подача электроэнергии на шахты "Львовугля" восстановлена, - Минэнергоэкологии

На всех шести шахтах ГП "Львовуголь" восстановили электроснабжение после того, как в ночь с 22 на 23 декабря его отключали из-за требования энергопоставщика внести оплату наперед.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Урегулирована ситуация электроснабжения на шахтах ГП "Львовуголь". Свет на шахтах восстановлен", - сообщили в министерстве, добавив, что шахты работают в обычном режиме.

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Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что все шесть шахт государственного предприятия "Львовуголь" отключили от электроснабжения из-за требования энергопоставщика заплатить 22 млн грн за электричество авансом.

Источник: https://censor.net.ua/n3166917
 
 
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Наперед ми всі платимо тільки за інтернет,тому його нам і відключають,коли хочуть і шантажують підняттям тарифу.Тут думаю ситуація буде аналогічною,якщо платити наперед.
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стоп-стоп ! За телефонним дзвінком увімкнути рубильник-то ми можемо .А Бєніне Центренерго коли заплатить за вже доставлене вугілля ? Ще раз:
"Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам «Львіввугілля» 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні", - зазначив Волинець." https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2843641-sist-saht-lvivvugilla-zalisilis-bez-**************-jde-zatoplenna-volinec.html

Гдє дєньгі,Каломойскі ???
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І тойво.тут для Сцитника справа є.(офшори,фіктивність,змова....)
Аукціон на видобуток нафти виграв топ-посадовець, який прописаний в одному будинку із Зеленським https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2943096205753216
у Галабародьки девіз-"Ні дня без зашквару".
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ОРДЛО забезпечено дешевою енергією безперебійно... нам же треба їх якось пригорнути до себе, а ми багаті зможемо оплатити
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