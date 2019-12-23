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Все про:Нидерланды (883) расследование (2628) Россия (74622) Боинг-777 Malaysia Airlines (1045)

 В РФ заявили о готовности передать Нидерландам данные по делу о катастрофе MH17

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российская сторона готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день крушения Boeing MH17 в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

Чижов подчеркнул, что Россия изначально готова была предоставить совместной международной группе, занимающейся расследованием крушения, данные, которые собрала вскоре после катастрофы МН17.

Однако, по его словам, данная группа проигнорировала предложение российской стороны.

Чижов отметил, что Россия готова взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Также читайте: В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призывает все страны к сотрудничеству со следствием, - Косьянчич

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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14 ноября Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3166916
 
 
 Топ комментарии
 
роССия готова предоставить неопровержимые сведения

В РФ заявили о готовности передать Нидерландам данные по делу о катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 6704
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Представляю себе эти "доки". Диспетчера Карлоса среди них случайно нет?
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Всё идёт к тому что Зебил отмажет Пуйла и Украина в итоге станет виновной,видел новости в NL там действительно сами Нидерланды уже запрашивают и просят кацапов дать инфу о незакрытии неба,что раньше игнорили
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Представляю себе эти "доки". Диспетчера Карлоса среди них случайно нет?
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Як український штурмовик із стелею в 6 км завалив Боїнга, що летів на висоті 12 км?. Залиште для мокшів. Вірять казкам, як дітвора у дитсадочку.
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Там уже не узнать, парняга умер. А то бы они на него бы тоже сослались.
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и Карлсон есть и биндеровец на бомбандировщике есть, на всех у кацапов материалы есть.
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как они доставят в Гаагу трофейный украинский штурмовик размером с километр ? В РФ заявили о готовности передать Нидерландам данные по делу о катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 7090
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Нанотпансортом естественно, там у них была суперразработка, летающий топор.
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"Все данные будете получать в Антидопинговом комитете россосии"...
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новые мультики уже нашлепали видно.
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"Созмультфільм" вже намалював увесь серіал?
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Не прошло и пол года. Мышь беременная горой.
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о! это ж-ж-ж неспроста.......представляю что там за доказательства! (не дай Бог!)
думаю Украина - там виновник №1, а рашка со своими козьими мордами и рядом не паслась
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За наданими матеріалами буде така "картіна маслом": шахтарі, що видобували з шахт зброю, танкі, набої для трактористів, натикаються на непозначену штольню, в якій бійці ПС на чолі з Ярошем, наче бурлаки, тягнуть "Бук", а шоб не шуміть, то підкладають під гусениці візітки ПС і Яроша. Сам Ярош по відеозв'зку констультується напряму з Порохом, який одночасно віддає наказ Волошину на зліт. На моніторі з'являється Гройсман і доповідає, що гроші за мовчання диспетчер Карлос вже отримав. Тим часом секретний безпілотник-невидимка знімає, як Волошин сідає в літак довжиною в кілометри і вирулює на злітну смугу. До літака за волосся прив'язана жінка, що репетує про "мальчика в трусіках". Потім Ярош закидує "Бук" на фюзеляж пролітаючого поряд літака Волошина і вони починають набір висоти. В єфірі громогласно мовчить диспетчер Карлос... Далі всі одночасно стріляють, а в Боїнг влучає чи то підземна ракета рептілоїдів, чи літаюча тарілка марсиан.

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Всё идёт к тому что Зебил отмажет Пуйла и Украина в итоге станет виновной,видел новости в NL там действительно сами Нидерланды уже запрашивают и просят кацапов дать инфу о незакрытии неба,что раньше игнорили
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і як незакриття неба над Україною виправдовує кацапський Бук?
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дядя, какие Буки?

у нас же "гражданская война" с рогатками В РФ заявили о готовности передать Нидерландам данные по делу о катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 1024
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роССия готова предоставить неопровержимые сведения


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А че так резко? "Признание" зекретина добыли?
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Передайте тела шойгу и владимира мельдоновича!
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Готовность к сотрудничеству рашки,равносильно готовности к фальсификациям. - Это известно каждому. Брезгливость от них просто выворачивает...
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Интересно, как казламордые будут на суде оправдываться
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Засуньте краще все це собі в сраку,кацапня грьобана
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у рашки родилась очередная чумовая версия относительно незакрытия воздушного пространства на востоке Украины..., правда думать пришлось целых пять лет с хвостиком, чтобы версия хотя бы отдаленно была похожа на правду....
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Мордва, справа у тому що повітряний простір був закритий.
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Нашли остатки такого же вещества, которое было на макете МОН-ки у Антоненко.

У Рябошапки и Авакова появился шанс вместе с кацапами "раскрыть" еще одно резонансное дело.
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Занимательный суд ожидается, как только адвокаты россиян откроют рот, интерес украинской прессы к этому суду резко снизится и станет на два порядка ниже, чем нынешний интерес к следствию. Кончится тем же, чем в суде над Маркивым - поиском агентов Кремля среди судей и присяжных.
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Пусть ответят, мокшане, на это:
Россия в ночь на 17 июля 2014 года запретила полеты гражданской авиации в сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве на высоте менее 16150 метров, что сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗКР "Бук".
Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на отчет Совета по безопасности Нидерландов за 2015 год.
В статье говорится, что до этого дня Россия не вводила никаких ограничений. При этом Украина вводила запреты на полеты гражданской авиации: сначала было нельзя летать ниже полутора километров, затем (с 6 по 30 июня 2014 года) ниже эшелона FL260 (7925 метров). 14 июля 2014 года Украина ограничивает минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО эшелоном FL320 (9754 метра).
Как сообщала российская сторона, ограничение, вводимые 16 июля, необходимы "для обеспечения безопасности полетов", а в качестве их причины указываются "боевые действия на территории Украины вблизи государственной границы Российской Федерации и факта стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации".
Почему РФ решила ввести такие ограничения именно 16 июля, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе велись уже несколько месяцев, неизвестно.
Как пишет Forbes, когда в ходе расследования Совет по безопасности Нидерландов запросил российскую сторону о причинах ввода этих ограничений, то Росавиация ответила, что это сделано с целью "согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины".
Но на самом деле никакого согласования не получилось - Украина закрыла воздушное пространство до высоты 9454 метра (эшелон FL320), выше которого можно было летать, а Россия закрыла со своей стороны границы воздушное пространство до гораздо большей высоты 16150 метров (до эшелона FL530), что по сути являлось полным запретом на полеты гражданской авиации.
На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном "конфликте высот" двух запретов, то есть о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона ничего не ответила.
Кроме того, отмечается, что маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, которому и было адресовано вступившее накануне в полночь ограничение, поэтому ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы РФ малайзийский Boeing 777, следуя эшелоном FL330, вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону российского воздушного пространства, однако промолчал.
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Вот тут очень подробно, с деталями описано как все произошло. ООООООчитать много букв, но почитать есть что - http://buran.ru/htm/mh17.htm
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Хай Авакова с Рябошапкой привлекут к расследованию. Те быстро дело раскроют. У РФ заявили про готовність передати Нідерландам дані у справі про катастрофу MH17 - Цензор.НЕТ 7411

И главное выводы полностью совпадут с выводами кацапских экспертов - МН-17 сбили украинские добровольцы и волонтеры.
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рф дістає з кишені 148-му незаперечну версію
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