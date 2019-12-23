 В РФ заявили о готовности передать Нидерландам данные по делу о катастрофе MH17

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

Чижов подчеркнул, что Россия изначально готова была предоставить совместной международной группе, занимающейся расследованием крушения, данные, которые собрала вскоре после катастрофы МН17.

Однако, по его словам, данная группа проигнорировала предложение российской стороны.

Чижов отметил, что Россия готова взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

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Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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14 ноября Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.