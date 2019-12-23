 Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в cети Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Особенно это касается зенитных ракетных войск - основы "противовоздушной щита" страны и весомого фактора сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил", - отметили в Генштабе.

Боевая подготовка зенитных ракетных войск в последние пять лет кардинально изменилась. Значительно вырос оборонный бюджет Украины. Это позволило привлечь личный состав к полноценной боевой подготовке с выполнением практических боевых стрельб. Ежегодно интенсивность таких тренировок возрастает, привлекается больше вооружения, увеличилось и количество пусков ракет.

Всего за этот год в Воздушных Силах провели более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, таких, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил.

Относительно планов на следующий год, в командовании Воздушных Сил отмечают: тенденция к наращиванию боевой подготовки сохранится. Ведь армия страны, которая воюет, должна быть готова противостоять всем вызовам и угрозам.

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