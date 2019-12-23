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 Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб

С началом русско-украинской войны основным приоритетом ВСУ стало наращивание боевых возможностей подразделений ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в cети Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Особенно это касается зенитных ракетных войск - основы "противовоздушной щита" страны и весомого фактора сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил", - отметили в Генштабе.

Боевая подготовка зенитных ракетных войск в последние пять лет кардинально изменилась. Значительно вырос оборонный бюджет Украины. Это позволило привлечь личный состав к полноценной боевой подготовке с выполнением практических боевых стрельб. Ежегодно интенсивность таких тренировок возрастает, привлекается больше вооружения, увеличилось и количество пусков ракет.

Всего за этот год в Воздушных Силах провели более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, таких, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил.

Относительно планов на следующий год, в командовании Воздушных Сил отмечают: тенденция к наращиванию боевой подготовки сохранится. Ведь армия страны, которая воюет, должна быть готова противостоять всем вызовам и угрозам.

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Наращивание противовоздушного щита - главный приоритет ВСУ, - Генштаб 01
Наращивание противовоздушного щита - главный приоритет ВСУ, - Генштаб 02
Наращивание противовоздушного щита - главный приоритет ВСУ, - Генштаб 03

Источник: https://censor.net.ua/n3166912
 
 
 Топ комментарии
 
РАБОТАЙТЕ -только надежный щит остановит эту банду в случае чего.Иначе будут убивать как сирийцев.!!
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Брехня...Переоборудовали за счет налогов заплаченных фирмами преЗЕдента.... Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7675


Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6581

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Убрать совковых идиотов из ВСУ! - вот каким должен быть главный приоритет ВСУ.
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РАБОТАЙТЕ -только надежный щит остановит эту банду в случае чего.Иначе будут убивать как сирийцев.!!
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Полторак подтвердил, что в 2014 году ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет корпорации "Roshen"
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Брехня...Переоборудовали за счет налогов заплаченных фирмами преЗЕдента.... Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7675


Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6581

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ЗЕбенька для наших ПВО даже рогатку не купит по горобцам на аэродроме стрелять Наращивание "противовоздушного щита" - главный приоритет ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3826
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тупеньке, ти хоч прочитай вище написане, під чим ти постиш якусь херню, щоб за дурня не вважали...
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Старий радянський ракетний кінь борозди не спортить. Однак де нові розробки? Збивати Іскандери і СУ -34 Оновленими С 125?
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Новые комплексы ПВО это дорого, очень дорого........ но нужно


поляки покупают "Патриоты"
мы, теоретически может сделать сами
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Сделать сами что? Разработка и создание ПВО "с нуля" - это миллиарды инвестиций и годы на разработку.
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"не вокруг Киева", а навколо Козина...так що Київ, трохи зачепила зона ураження...
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дядя Юра, вы шпион?
откуда вам известны "планы укреплений совецкой стороны"?
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я вам факти , а ви мені цитати з радянських часів
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Убрать совковых идиотов из ВСУ! - вот каким должен быть главный приоритет ВСУ.
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Зеленский же Хомчаска назначил Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, того кто драпал из иловайска и кто слил весь личный состав на расстрел кацапчикам. Как думаете у ВСУ есть беседующее с этими свиньями.
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Не трогайте Хомчака, своими грязными руками и языком.
Вы ничего не знаете про Иловайск.
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Наращиваение ВМС - вот главный приоритет. Фсбшные корыта спокойно подходят на 20 м. к Марику и блокируют торговлю, нанося непоправимый экономический ущерб контролируемой части Донбасса, да и всей Украине.
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наши ВМС - противокорабельная ракета "Нептун"

и гиперзвуковая в перспективе - для Черного и Азовского морей хватит за глаза
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а перспектива гіперзвуку це що за ікс?
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много будешь знать - рано убьют (биндеровцы)
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мультики меньше смотрите - вернее не выдавайте это за правду - они и есть мультики для деток ))
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так излишки земли под инфраструктуры зели собрались загнать
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бла-бла ни о чем!
"денег нет, но вы держитесь!"©
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это очень.очень правильно - и не важно кто президент и кто министр обороны - враг у нас есть и он очень.очень сильный - а мы пока не в НАТО
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Только не пишите- русско-украинская война. Надо писать российско-украинская. Негоже слово Русь( которое изначально принадлежало нам) пачкать об этих рашистских оккупантов.
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Пока щита не будет, муткин не нападёт. Ждёт когда армия самой сильной в мире будет.
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Вот ну никогда такого не было. Если бы не ЗЕ...

А Турчинов все 5 лет руководил испытаниями бумажных макетов. И то, что досталось режиму ЗЕ - это совсем не те ракеты.
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