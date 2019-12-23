 Памятника Ватутину в Киеве нет в списках на декоммунизацию, - Дробович

Об этом заявил на пресс-конференции 23 декабря директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Именно фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию в силу различных обстоятельств, не знаю, я изучаю этот вопрос, что и как. Это во-первых. Во-вторых, даже если бы он там был в списках и подпадал под декоммунизацию, существует отдельное исключение по поводу могил", – заявил Дробович.
Он отметил, что в таком случае "не может быть демонтирован памятник".
Глава института рассказал, что сейчас изучается мнение родственников Ватутина по данному вопросу, и "это отдельная история".
"Но прямо сейчас закон не предусматривает никаких действий в этом направлении", – добавил Дробович.
всю будет чисто по-людски
сколько еще по могиле совецкого генерала будут бендеровцы топтаться ?
чим доведете ?
Эксгумировать и отправить почтой на советскую Росиюшку, если утопить в болоте нельзя...
Зачем нам здесь могила палача-оккупанта?
Ну или на худой конец - повесить табличку с описанием его "заслуг"...
1. УПА не атакувала підрозділи Червоної Армії, а лише НКВД;
2. Штаб Ватутіна йшов по території, що контролювалась УПА В РОЗПОЛОЖЕННІ ПІДРОЗДІЛУ НКВД;
3. Штаб Ватутіна йшов без належної охорони;
4. Ватутін не був убитий, а був лише поранений, і то - не важко (у ягодицю)
5. Ватутін помер від ускладнень (загноєння рани) після кількох НЕВДАЛО зроблених операцій радянськими військовими медиками. Остання операція - ампутація ноги.
6. Американці пропонували Сталіну для Ватутіна антибіотик, що лише був винайдений, але Сталін відмовив.
7 Ватутін був поранений через власну недопустиму на війні помилку і безпечність, а життя втратив = через непрофесійність військових медиків і ТУПУ ВПЕРТІСТЬ І ЗЛОЧИННІСТЬ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА СРСР.
Преступления генерала Ватутина
В сентябре 1920 российский красноармеец Ватутин воевал против остатков Украинской Повстанческой Армии Нестора Махно.
В 1920-21 году боролся против украинских восставших крестьян на Полтавщине.
В 1939 году командует Украинским фронтом при вторжении в Польшу, за что получил Орден Ленина.
В 1943 руководил форсированием Днепра и штурмом немецких фортификаций на Букринском плацдарме около Киева.
Советское "гениальное" командование решило завалить немцев трупами. Только на одном этом плацдарме "гениальный" полководец Ватутин положил в землю и в воды Днепра более 400.000 солдат.
Потери немцев были 10-кратно меньше.
Величайшим преступлением против украинского народа командование Красной армии является то, что на "освобожденной" от немцев левобережной Украине командиры частей хватали 16-18 летних и без оружия, без обмундирования гнали форсировать Днепр на немецкие пулеметы. Говорят, что немецкие пулеметчики с ума сходили от того, что все время расстреливали безоружных людей в штатском, но на место одних убитых, шли шеренги новых. Сколько из тех 400 000 убитых были те украинские мальчики-гражданские, никто не знает, возможно 50, возможно 100 или 150 000.
Но эти преступления против украинского народа персонально ответственный генерал Николай Ватутин.
На Волыни 29 февраля 1944 красный палач получил пулевое ранение от украинских партизан УПА и из-за неудачного лечения умер.
Ни памятников, ни улиц в честь этого изувера в Украине не должно быть.
В інтерв'ю Російській редакції Радіо Свобода Олена Ватутіна, дочка радянського генерала, яка мешкає у Празі, на запитання про те, чи вона думає, що пам'ятнику генералу Ватутіну щось у Києві загрожує - відповіла, що її взагалі не цікавить пам'ятник її батькові.
Це - не пам'ятник, а монстр якийсь. Нічого спільного з генералом Ватутіним у цього пам'ятника немає
Олена Ватутіна
«Мене абсолютно не цікавить пам'ятник. Я вам це відверто скажу. Це - не пам'ятник, а монстр якийсь. Нічого спільного з генералом Ватутіним у цього пам'ятника немає», - сказала Олена Ватутіна.
Вона назвала іншу причину звернення родини Ватутіна до російської влади, хоча Олена Ватутіна не приховує своєї антипатії до київської влади.
Мама хотіла, щоб його поховали десь у Москві. У Хрущова було багато всяких різних відмовок, що, мовляв, Київ визволяв
Олена Ватутіна
«Це ж усе бандерівці. А батько ж загинув від бандерівців. Ми вже давно ухвалили це рішення. Справа в тому, що коли тато помер, його ховав (Микита) Хрущов. Це він хотів там його поховати, незважаючи на те, що ми були категорично проти. Бо ми в Києві не жили, а жили у Москві, і мама хотіла, щоб його поховали десь у Москві. У Хрущова було багато всяких різних відмовок, що, мовляв, Київ визволяв, і всякі такі нісенітниці. Ми ухвалили таке рішення, бо ані я, ані мої діти і внуки і правнуки їздити до Києва не будуть», - заявила дочка генерала Ватутіна. - https://www.radiosvoboda.org/a/26947487.html
Радянське "геніальне" командування вирішило завалити німців трупами своїх. Тільки на одному цьому плацдармі "геніальний" полководець Ватутін поклав у землю (точніше, у воду Дніпра) 400 000 радянських солдат. (Втрати німців були 10-кратно менші).
Найбільшим злочином проти українського народу командування Червоної армії є те, що на "звільненій" від німців лівобережній Україні командири частин хапали всіх дітей 16-18 років і без зброї, навіть без військової форми погнали їх форсувати Дніпро на німецькі кулемети.
Кажуть що німецькі кулеметники з розуму сходили від того, що весь час розстрілювали неозброєних людей в цивільному, але на місце одних вбитих, йшли шеренги нових.
Скільки з тих 400 000 убитих були ті українські хлопчики-цивільні, ніхто не знає, можливо 50, можливо 100 чи 150 тисяч."
Можу відгадати, не більше 30 років, коли тобі буде 60, тебе молодь буде теж цькувати і казати, що ви не так жили, не те робили.
знайдете в своєму місті декомунізований пам'ятник рядовим солдатам - пишіть, з цікавістю почитаю.
Да какое там исключение!? Осквернители могил получают тюремные сроки, а многочисленные герои, открыто обливавшие памятник краской и всякой дрянью, никак не наказаны, так что для истинных героев исключений, где нагадить, не бывает.
Ему не место в Украине.
Після співбесіди в Кабінеті Міністрів, 4 грудня 2019 року його було призначено директором Українського інституту національної пам'яті
До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною» та збільшити рівень «інклюзивності офіційної пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
це як?
докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших»
Я думаю , что украинские поляки, евреи, армяне татары, греки, болгары та інші чтут свою национальную память и отстаивают свои национальные интересы и своих героев не заморачиваясь мнением украинцев.
Но нам низзя. Мы будем беспокоится о какой-угодно национальной памяти, только не о своей.
Украинский Институт национальной памяти умер.
Берегите, украинцы свою национальную память, передавайте ее детям и внукам, чтобы пережить этих нынешних проходимцев по полям нашей памяти
Зносьте цю гидоту , поки не пізно , щоб і сліду не залишилось .
Пришел малорос ...и вычеркнул...
Да, это круто...
докладати більше зусиль із збереження пам'яті про спільну історію українців
та українських поляків, євреїв, вірмен, татар, греків, болгар та інших». А чего только перечисленных? А таджиков, удмуртов, мордви, узбеков и вснх народов бывшего СССР?
Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, А РОЗВОРОТ В ІНШИЙ БІК.
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМЯТІ МОЖЕ НЕ ЛИШИТИСЯ МІСЦЯ ДЛЯ УКРАЇНІ ТА УКРАЇНЦІВ