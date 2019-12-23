EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  203  9
Все про:посольство (570) США (15946) Тейлор (132)

 В США работают над тем, чтобы посольство в Украине возглавил очень квалифицированный человек, - Тейлор

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что когда он уедет из Украины, его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время онлайн-трансляции в Facebook в понедельник.

Тейлор также заявил, что в Вашингтоне работают над, тем, чтобы очень квалифицированный человек занял должность посла США в Украине.

"Заместитель главы миссии Кристина Квин очень хорошо квалифицирована и готова вести дела с начала следующего месяца. Она будет ответственна за наше посольство в последующие несколько месяцев, пока настоящий, следующий посол будет избран и потом отправлен в Сенат на утверждение", - сказал Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выделение 300 млн долларов военной помощи Украине подтверждает сильную двухпартийную поддержку, - посольство США

Он подтвердил, что в США работают над тем, чтобы американское посольство в Киеве возглавил очень квалифицированный человек.

"Я знаю, что они работают над тем, чтобы очень хорошо квалифицированный человек приехал и заменил Кристину. Они прямо сейчас работают, чтобы подготовить этого человека. Этот человек стремится приехать", - отметил он, добавив, что этот человек очень предан Украине.

Ранее издание Politico сообщило, что в качестве претендентов на пост посла США в Украине рассматриваются генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Источник: https://censor.net.ua/n3166908
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да.
Ambassadors of the United States are persons nominated as ambassadors by the President to serve as United States diplomats to individual nations of the world, to international organizations, and as ambassadors-at-large. Their appointment needs to be confirmed by the United States Senate.
 показать весь комментарий
 
такого как Курт Волкер присылайте...
прежний ваш посол курировала ЛГБТ парады и занималась интригами...
надеюсь ее посодют...
 показать весь комментарий
 
 
нового командира ищут, рассказывать, что газ лучше всего покупать у америки по 600 долл,
 показать весь комментарий
 
А ты тут "газу" на 60 копеек напустил. Как раз чтобы проветрить от тебя спамом.
 показать весь комментарий
 
 
Товарищ ТЕЙЛОР...назначьте армянское РАДИО..ну типа Аваякян Хачикян и зелепукин
 показать весь комментарий
 
Давайте якогось генерала армії, щоб допоміг відновити ЗСУ
 показать весь комментарий
 
Нельзя ли сделать так, чтобы и Украину возглавляла бы не Моника, а очень квалифицированный человек? Дедушка Мороз, Санта, или как там тебя...Притарань на Новый Год в Украину кого-нибудь нормального, а это свиное шобло во главе с Коломойским, прибери куда-нибудь в далекие края. За полярный круг, например.
 показать весь комментарий
 
быдло совковое...не имеете вы права жить в ЕВРОПЕ..в Чехии Слоавкии и тем болнее в ПОЛЬШЕ..быдлоооооооо
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх