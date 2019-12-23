 В США работают над тем, чтобы посольство в Украине возглавил очень квалифицированный человек, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во время онлайн-трансляции в Facebook в понедельник.
Тейлор также заявил, что в Вашингтоне работают над, тем, чтобы очень квалифицированный человек занял должность посла США в Украине.
"Заместитель главы миссии Кристина Квин очень хорошо квалифицирована и готова вести дела с начала следующего месяца. Она будет ответственна за наше посольство в последующие несколько месяцев, пока настоящий, следующий посол будет избран и потом отправлен в Сенат на утверждение", - сказал Тейлор.
Он подтвердил, что в США работают над тем, чтобы американское посольство в Киеве возглавил очень квалифицированный человек.
"Я знаю, что они работают над тем, чтобы очень хорошо квалифицированный человек приехал и заменил Кристину. Они прямо сейчас работают, чтобы подготовить этого человека. Этот человек стремится приехать", - отметил он, добавив, что этот человек очень предан Украине.
Ранее издание Politico сообщило, что в качестве претендентов на пост посла США в Украине рассматриваются генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Ambassadors of the United States are persons nominated as ambassadors by the President to serve as United States diplomats to individual nations of the world, to international organizations, and as ambassadors-at-large. Their appointment needs to be confirmed by the United States Senate.
прежний ваш посол курировала ЛГБТ парады и занималась интригами...
надеюсь ее посодют...