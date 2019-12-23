 Польский институт нацпамяти готов к конструктивному сотрудничеству с Украиной, - Дробович

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время своей первой пресс-конференции.

"Не может быть такого, что сорняки растут на братских могилах. Это недопустимо. И начинать мы должны с чествования человеческого достоинства. Мы должны отойти от перетягивания канатов на политической арене и начать историю общения о человеческом достоинстве, о правах человека. Умерший человек имеет право на достойное чествование, с этого мы должны начинать. И я убежден, что мы найдем общий язык по этим вопросам Польши", - сказал Дробович.

Он отметил, что в начале января у него запланирована встреча с польским послом.

"Я получил два политических сигнала от посольства Польши в Украине и от польского института национальной памяти о готовности к конструктивному сотрудничеству, готовность к диалогу и восстановление многих проектов, которые были раньше", - отметил Дробович.

Также глава УИНП добавил, что в некоторых аспектах исторического сотрудничества с Польшей можно изменить ракурс диалога. По его словам, Архив репрессивных органов Советского Союза может заинтересовать Польшу, Венгрию и другие страны.

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