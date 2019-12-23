 Выделение 300 млн долларов военной помощи Украине подтверждает сильную двухпартийную поддержку, - посольство США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины. Им предусматрено 300 млн долларов на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России", - сообщили в посольстве США.

Также в посольстве подчеркнули, что оборонный бюджет США предусматривает введение санкций против "Северного потока-2".

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"Если не остановить "Северный поток-2", это серьезно подорвет европейскую региональную энергетическую безопасность и создаст для России инструмент для принуждения Украины и других европейских партнеров", - говорится в сообщении.