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 Выделение 300 млн долларов военной помощи Украине подтверждает сильную двухпартийную поддержку, - посольство США

Выделение Соединенными Штатами 300 млн долларов военной помощи Украине подтверждает сильную двухпартийную поддержку США Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины. Им предусматрено 300 млн долларов на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России", - сообщили в посольстве США.

Также в посольстве подчеркнули, что оборонный бюджет США предусматривает введение санкций против "Северного потока-2".

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"Если не остановить "Северный поток-2", это серьезно подорвет европейскую региональную энергетическую безопасность и создаст для России инструмент для принуждения Украины и других европейских партнеров", - говорится в сообщении.

Выделение 300 млн долларов военной помощи Украине подтверждает сильную двухпартийную поддержку, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166905
 
 
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Маловато будет. Маленький Израиль получает 3 лярда защищенной бюджетной статьей без всяких политических дрязг
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Бросают подачку, чтоб с голоду не подохли. А пафоса на 100млрд.
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Пороху еще меньше давали, а пафоса было больше.
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очень мало - вот шоб понять насколько мало - США предоставят Израилю оборонной помощи на общую сумму $38 млрд на десять лет - с 2019 по 2028 годы.
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а у нас - зрадофилы писали какой порох плохой - приводя пример Израиля - дебилы
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