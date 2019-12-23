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 Ж/д сообщение с РФ и визит Путина в оккупированный Крым противозаконны, - представительство Зеленского в АРК

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осуждает очередной несогласованный с Украиной визит президента РФ Владимира Путина сегодня на полуостров.

Об этом говорится на странице представительства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе. Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

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Ж/д сообщение с РФ и визит Путина в оккупированный Крым противозаконны, - представительство Зеленского в АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166904
 
   
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вы это серьезно?) а покупка нефти и электроэнергии напрямую законна? а запчасти свинарчука из параши при благословении потужного сивочолого реформатора законны?
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...без з\ч на сов.технику как?..про электрику, газ и нефть, твэлы- не смеши, если ты ноль в этом или методичку попроси обновить..з\ч, для сведения, контрабасом шли...
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Такі заяві на тлі дозволу Зеленського підписувати угоди з газпромом на постачання газу приватним компаніям виглядають ЖАЛЮГІДНИМИ.
В нас фактично утворюються осоередки фінансовані ворогом, які будуть впливати на суспільство та державу негативно для нас, але на користь фуйлу.
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Та в нас осередок вже на Банковій сидить. Ще п'ять загублених років.
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Ну что ж, им санкции за СП-2, а они зеркально ответили, открыв ЖД сообщение)))
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І скаже крисчанам дєнєх нєт, но вьі дєржітєсь.
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Представительство Зеленского - это КВН или Квартал-95?
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Це звучить просто як констатація факту. А що якщо прийняти закон, що тим хто незаконно відвідав Крим, в'їзд в Україну заборонений пожиттєво, а не на якісь там 3 чи 5 років.
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