 Ж/д сообщение с РФ и визит Путина в оккупированный Крым противозаконны, - представительство Зеленского в АРК

Об этом говорится на странице представительства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе. Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.
Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.
В нас фактично утворюються осоередки фінансовані ворогом, які будуть впливати на суспільство та державу негативно для нас, але на користь фуйлу.