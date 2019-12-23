EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2933  7
Все про:Нацполиция (10618) убийство (5445) Запорожская область (723)

 Мужчина напал с ножом на людей возле остановки в Запорожской области, один человек погиб, трое - ранены, - Нацполиция

В с. Воздвижевка Запорожской области на остановке общественного транспорта во время конфликта мужчина нанес смертельные ножевые ранения одному человеку, еще троих раненых доставили в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

22 декабря около 2:00 ночи в Гуляйпольское отделения полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что в селе Воздвижевка возле остановки общественного транспорта обнаружен труп мужчины.

На теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения обнаружены ножевые ранения.

Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 рождения. Принятыми мерами розыска установлено, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта вызвал житель Запорожья 1995 года рождения.

Нападавшего задержали.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области налоговой милицией блокирована онлайн-торговля контрабандными сигаретами, изъято "товара" на 2 млн грн. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3166898
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мужчина напал с ножом на людей возле остановки в Запорожской области, один человек погиб, трое - ранены, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7693

Мужчина напал с ножом на людей возле остановки на Запорожчине, один человек погиб, трое - ранены, - Нацполиция

кого ж це ЦЕНЗОР набрав у співробітники ?
 показать весь комментарий
 
 
Вполне возможно, на сабжа напали, и он оборонялся - кстати, совершенно законно. Но противоположная сторона естественно будет утверждать обратное...
 показать весь комментарий
 
 
Четверо против одного, теперь этот один стал нападающим, зато живым. Не было бы ножа его уже бы хоронили.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы он убил всех четверых, он бы мог ещё что-нибудь доказать, а так трое показаний против одного...(
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх