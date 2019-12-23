 Мужчина напал с ножом на людей возле остановки в Запорожской области, один человек погиб, трое - ранены, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

22 декабря около 2:00 ночи в Гуляйпольское отделения полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что в селе Воздвижевка возле остановки общественного транспорта обнаружен труп мужчины.

На теле погибшего, жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения обнаружены ножевые ранения.

Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 рождения. Принятыми мерами розыска установлено, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта вызвал житель Запорожья 1995 года рождения.

Нападавшего задержали.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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