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Все про:апелляция (437) Шеремет (363) Антоненко Андрей (32)

 Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На заседание суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко (Рифмастер) решили пустить ограниченное количество представителей прессы и слушателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как сообщил присутствующим в здании Апелляционного суда Киева пресс-секретарь суда, судья, который должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения Андрею Антоненко, вынес постановление, согласно которому в зал могут пройти только 35 человек. По его словам, это поручители, родные подозреваемого и те журналисты, которым хватит места.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета

На вопрос, почему заседание невозможно провести в большом зале, представители суда не отвечают.

На заседание пришли более сотни людей, в том числе много представителей СМИ.

За пределами зала заседаний остается большинство журналистов, их не пускают без объяснений.

Антоненко доставили на заседание суда. Он находится в боксе в зале заседаний, однако само заседание пока что не начинается. Начало его было запланировано на 13:20.

Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко 01
Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко 02
Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко 03
Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко 04
Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко 05
Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко 06
Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко 07
Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко 08
Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко 09

Судья ограничил прессе и слушателям доступ на заседание по апелляции Антоненко 10

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166897
 
 
 Топ комментарии
 
В числе допущеннях "Г+Г" и другие Бенины?
Надо бы огласить список избранных.
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Зеленое стадо шьет дело белыми нитками..
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суддя - волчара?
тоді все зрозуміло
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УКРАЇНЦІ ПРОТИ УКРАЇНЦІВ

хто розпалює громадянську війну ?
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скажем так: ватное стадо, "уставшее ат вайны", мышебратья 73 и 87% - против украинцев и Украины.
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Брехня,малоросы-вата против украинцев- вот правда!!!
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А хто там, перепрошую, українець? Моніка? Аваков? Портнов? Разумков?
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та шо там темнить - там полный зашквар с "доказательствами". поэтому ссутся и ограничивают доступ прессы.
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Зеленое стадо шьет дело белыми нитками..
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В числе допущеннях "Г+Г" и другие Бенины?
Надо бы огласить список избранных.
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Не все граждане - биомасса, у иных вопросы возникать по суду начнут...
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Нашим "судьям" надо ограничивать предвижения путём перелома конечностей.
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Пропоную на засідання пустити тільки частину судді, наприклад ноги і жопу, а голову відпустити у вільне плавання по Дніпру.
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"Кривой" рошенвский канал пустили, не переживай.
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Допустять Г+Г та інших тих, що "правильно" все 2висвітлять".
можна перевіряти по цьому списку, хто хурналісти, а хто журнашлюхи.
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При Йосі Сталіну були відкриті процеси, про те це не заважало катам робити свою справу.
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йой, про сраліна згадали. Знаєш, що би зробили кати сраліна з тими, хто погрожував прокурорам?
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А Пеца не придёт на суд защищать или боится что и его захробастают на два месяца для начала
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нет. он по другим вопросам. он как раз сейчас в штаны тебе срёт, а ты и не замечаешь за столь полезным занятием, как "срать" не Цензоре.
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прокуроров с доказательствами снова нет?
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Порохоботы,собирайте сухари и вперёд
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эта влада творит злочин и ссытся от того что творит ...
І так друзі, згадайте брифінг МВС і людину з принтами, що ніби то Рифмастер!
А тепер увага, дивіться фото і відео!
Додаю скріни з брифінгу і додаю відео і фото реальної людини!
Та відео, де він зафіксований і це є явно не Ріфмастер!
Ну що мусора і хто їм повірив?! Викусіть, я з нетерпінням чекаю сатисфакції!

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка - Цензор.НЕТ 9355

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка - Цензор.НЕТ 7571

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка - Цензор.НЕТ 7211

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка - Цензор.НЕТ 4171

Суддя обмежив доступ пресі і слухачам на засідання щодо апеляції Антоненка - Цензор.НЕТ 6370

https://youtu.be/B6Ys1MszdaY?t=704
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Вызывайте маоодёра - пусть разъяснит суду, что он им реформирован!
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Кацап, иди за поребрик. Ты перепутал цензор и 60 минут с гебельсами
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Поскольку полиция и охрана в результате революции не согласны строго по закону обращаться с уголовниками определенных политических направлений, то сокращение числа публики рационально.
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блR! Балаган устроїти на увесь світ вони можуть, а на суд допустити пресу - то це тайна слєцтвія, ЙПВШМТЬ!!!
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В Штатах вообще запрещены фото и видеосъемка! Карандаш, кусочек бумаги и все! И заметь, никто и никогда еще не возмущался!
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если процесс ЧЕСТНЫЙ- то НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ...если скрывают - это значит происходит преступление прямо сейчас путём подтасовывания "фактов" и "навешивания" висяка на невиновных
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В Україні влада Антиукраїнська, Сепарів, колоборантів,ЗРАДНИКІВ, ворогів України не судять за злочини проти держави, а захисників України патріотів "кошмарять", тягають по допитах, судять, пригнічують, позбавляють пільг .....Патріоти, Добровольці не зробили просту річ після Майдану - не усунули олігархію, їх прислужників з владних кабінетів, продажних судів і прокурорів і разом з ними офіцерський склад проросійського спрямування фактично агентів ФСБ. Помилки треба виправляти тоді буде легше будувати незалежну, демократичну Україну.
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Для тех, кто в танке! Главные враги Украины - это мародеры, коррупционеры и убийцы! Остальные враги - это те, кто их покрывает!
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головні вороги України - це узькоізичне бидло, що весь час відводить увагу від справжніх ворогів країним
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А вот. Это уже очень и совсем не подозрительно и совсем не пованивает🤔🤔🤔спасибо жителям зебасса за все и ссущегося главзебила нелоха
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Боятся, что шитое белыми нитками дело рассыпется не начавшись?
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Якщо справа має такий значний суспільний резонанс, а влада на стільки впевнена в їх винуватості, то чому не провести дійсно в великій залі - хай люди самі винесуть судження чи винні вони чи ні.
Да і суд присяжних би не завадив
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