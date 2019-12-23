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 Оккупанты завозят на Донбасс новые партии мин и гранат, - разведка

Командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет обустройства дополнительными минно-взрывными заграждениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"С начала декабря с.г. в передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и ​​с нарушениями. Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными противотанковыми ракетными комплексами, - разведка

По данным украинской разведки, 20 декабря с.г. вокруг здания одного из учебных заведений на временно оккупированной территории Луганской области были выявленны разбросанные боеприпасы, в т.ч. наступательные гранаты "Ф-1", которые используются оккупантами для установления т.н. растяжек.

Источник: https://censor.net.ua/n3166892
 
 
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Напевно путін з Зеленським про мир домовились...
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Все для мира и разборок насчет«исконно русское Причерноморье» где раша там война
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К перемирию бессрочному с горя после блестящей нормандской победы величайшего лидера современности готовятся
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Все для мира и разборок насчет«исконно русское Причерноморье» где раша там война
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Напевно путін з Зеленським про мир домовились...
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К перемирию бессрочному с горя после блестящей нормандской победы величайшего лидера современности готовятся
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У шахтьорів такого добра вистачає і в шахтах.
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ну! только деньги на ветер)))) не чтоб взять лопату и... не скиглити ))))
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А ти спитай у *****. Він тебе ************ зрозуміє без перекладача. Окупанти завозять на Донбас нові партії мін і гранат, - розвідка - Цензор.НЕТ 4136
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Ф-1 хорошая наступательная(фугасная)граната.
Главное не перепутать-- метнуть выдернутую чеку,
а саму гранату оставить в своих руках
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та ну.!..не нагнетайте!
зачем они им при устойчиво-устойчивом продолжительно-продолжительном пере-пере-перемирии..? ну? подумайте сами... только для фейерверков праздничных! да???
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Восточные даунбаситы обстреливают артиллерией и минами западных даунбаситов. Наверное хотят показать как их притесняют за рузгий языг.
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Представляю, заступает Зеленский на президентскую должность, собирает генштаб и говорит: "Ну что ребятки, дадим отпор оккупанту? Повоюем?" Ему отвечают генералы: "так нечем воевать! Парашенко все склады разгрохал за 5 лет. Боеприпасов осталось на 2 месяца активных боевых действий". Что остается Зеленскому? 1) кричать все пропало, мы голые, боеприпасов нет, чтобы и оккупант это услышал. 2) договариваться с агрессором хоть о каком-нибудь мире, потому что отстреливаться нечем и хреновый мир все-таки лучше красивой капитуляции. 3) кинуть в бой всю порохо*лятскую свиноту сплошным слоем мяса, пусть доказывают свой патриотизм. Вы что выбираете, порохоботики? )
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я знову ж, в 3304-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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