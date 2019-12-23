 Оккупанты завозят на Донбасс новые партии мин и гранат, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"С начала декабря с.г. в передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и с нарушениями. Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.
По данным украинской разведки, 20 декабря с.г. вокруг здания одного из учебных заведений на временно оккупированной территории Луганской области были выявленны разбросанные боеприпасы, в т.ч. наступательные гранаты "Ф-1", которые используются оккупантами для установления т.н. растяжек.
Главное не перепутать-- метнуть выдернутую чеку,
а саму гранату оставить в своих руках
зачем они им при устойчиво-устойчивом продолжительно-продолжительном пере-пере-перемирии..? ну? подумайте сами... только для фейерверков праздничных! да???