 Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская

Об этом она пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Закон 2116 до сих пор не подписан Владимиром Заленским. Управление (по расследованию дел Майдана. - Ред.) в ГБР не создано (численность его должна составлять 100 человек, на которые увеличена численность ГБР специально под дела Майдана). Трубу не уволили. Адекватного и.о. директора ГБР не назначили. Конкурс не объявлен. Уже почти три недели после принятия закона 2116. Это полностью в компетенции президента", - отмечает Закревская.
"Соответственно ни следственные эксперименты, ни допросы ни другие следственные действия по Майдану не проводятся уже 33 дня", - подчеркивает адвокат.
По ее словам, осталось меньше двух недель, чтобы следователи и прокуроры перевелись в ГБР.
Закревская также сообщила, что увольнение следователей ГПУ до их перевода в ГБР, о котором она писала ранее, пока не рассматривается: "Вроде бы остановили реализацию этой нездоровой идеи".
https://www.cartoonmovement.com/p/57749
https://uk.wikipedia.org/wiki/Смаль_Олег_Петрович
https://blog.cartoonmovement.com/2017/08/new-cartoonist-oleh-smal.html
впрочем, что тебе объяснять простейшие вещи - всё равно не поймёшь))
https://www.cartoonmovement.com/p/57749
да пусть хоть детей вместе рожают, ЗЕнеЛОХ от этого лучше не становиться!
а сейчас остановили.
Уявіть.... Перший... Перший!! раз на корпоративі виступають для НЬОГО!!(не він, а для НЬОГО)
Оце чувак кайфонул!!
Как может президент-ватник, который проводил инаугурацию не на майдане, а принципиально в мариинском парке расследовать дела небесной сотни?
Вы про эбонитовые палочки слышали вообще?
А как он глумился над первым майданом? Поищите в интернете ролики..
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
Народ проголосует однозначно на Зе! Ретинг у него высокий, в ОТГ победили СН. Так что не мечтайте.
В любой стране именно элита правит полит преференциями. Это только в сэсэсэре *говорилось* про пролетарии. В современном обществе 60-70% населения имеют высшее образование. Украина, кстати, впереди.
Шаріковщина суцільна..
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Не ждите, что вы сможете легко их отогнать.
Начав дело Антоненко, они будут обязаны продолжать программу организованного террора, запланированную задолго до выборов.
После дела Антоненко им нет пути назад.
А Вы уверены что лично Вас не выберут в качестве козла отпущения, чтобы расправиться с вами в назидание другим?
у бубочки інші пріорітети
Не гоните на Вофку , у него просто чернила закончились , нечем подписывать. Ну бывает , шо ж поделаешь . ! .
Як швидко шість років пролетіло...
"Закон 2116 до сих пор не подписан Владимиром Заленским. Управление (по расследованию дел Майдана. - Ред.) в ГБР не создано (численность его должна составлять 100 человек, на которые увеличена численность ГБР специально под дела Майдана). Трубу не уволили. Адекватного и.о. директора ГБР не назначили. Конкурс не объявлен. Уже почти три недели после принятия закона 2116. Это полностью в компетенции президента", - отмечает Закревская."
Источник: https://censor.net.ua/n3166890
О чем Вы вообще говорите?
Вы еще скажите, что сейчас Украина - это правовое государство.
После ареста Антоненко НИКТО НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ, а скоро такие дела, как дела Майдан, вообще НЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬ К РАССМОТРЕНИЮ.
Тим часом.Голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що цієї ночі відбулося знеструмлення шахт ДП "Львіввугілля", почалося затоплення.
І шо характерно..."Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам «Львіввугілля» 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні", - зазначив Волинець." А хто в нас господар Центренерго ?
І нафіга нам львівське вугілля ? Є ж чудове з московщини ! І електроенергія,і газ !
В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·2 ч
Газовий протокол, підписаний владою, у довгостроковому плані є газовою капітуляцією. Бо за $2,9 млрд повертає нас у газпромівську,тобто російську, кабалу. Все повертається: і прямі поставки, як з'ясувалося, і газова голка. Тому це протокол не про євроінтеграцію,а про колонізацію!
Олександр Бригинець
@bryhynets
·6 ч
Спектакль закінчився. Дещо таємне стало явним: Зеленський продався Путіну та ще й дозволив йому напряму фінансувати свою 5 колону газом - проросійські бізнеси отримають надприбутки Тепер почне скорочуваться видобуток власного газу... Ми знов сідаємо на енергетичну голку