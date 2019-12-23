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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4088) майдан (3980) Закревская Евгения (52) ГБР (798)

 Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская выражает беспокойство по поводу затягивания с подписанием президентом Владимиром Зеленским закона о перезагрузке Госбюро расследований, который парламент принял еще 3 декабря.

Об этом она пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Закон 2116 до сих пор не подписан Владимиром Заленским. Управление (по расследованию дел Майдана. - Ред.) в ГБР не создано (численность его должна составлять 100 человек, на которые увеличена численность ГБР специально под дела Майдана). Трубу не уволили. Адекватного и.о. директора ГБР не назначили. Конкурс не объявлен. Уже почти три недели после принятия закона 2116. Это полностью в компетенции президента", - отмечает Закревская.

"Соответственно ни следственные эксперименты, ни допросы ни другие следственные действия по Майдану не проводятся уже 33 дня", - подчеркивает адвокат.

По ее словам, осталось меньше двух недель, чтобы следователи и прокуроры перевелись в ГБР.

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Закревская также сообщила, что увольнение следователей ГПУ до их перевода в ГБР, о котором она писала ранее, пока не рассматривается: "Вроде бы остановили реализацию этой нездоровой идеи".

Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166890
 
   
 Топ комментарии
 
Портнов не разрешает вот и не подписывает.
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Просто преЗЕдент против коррупции, поэтому не видит смысла что-то менять в таком эффективном органе, как ГБР, тем более, что руководит этой структурой умный и независимый руководитель Труба....Я ничего не упустил?... Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дело Майдана не расследуется уже больше месяца, - Закревская - Цензор.НЕТ 4929
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Соевые идиоты ни разу не спалились в очередной раз. 😂
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КЛОУН-МАРИОНЕТКА ЖДЕТ КОМАНДЫ СВОИХ ХОЗЯЕВ!!!А ТРОЛЛИ-ДОЛБОДЯТЛЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЗДЕСЬ ШПАРИТЬ ШТАМПА́МИ ИЗ УСТАРЕВШИХ МЕТОДИЧЕК!!! ДА, ДЯТЕЛ,смени методичку???!!
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Не треба щоб це чмо міняло методу: горохо-кацапа так легше визначити.
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зебил, снова ты соей обожрался?)) прямо патология у зебилья: чем вас там в лахти кормят - если даже "шоколад" вы считаете соей Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 467
https://www.cartoonmovement.com/p/57749
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Да, зебил, это не тебе подобный соевый дегенерат эти картинки ваяет Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 1790 :
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тебе картинка не понравилась? так и скажи ..., а то начинаешь тут пургу гнать "спалились, не спалились","соевые, не соевые" ...
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тупое зебильё не знает иностранных языков и понятия не имеет что карикатуристы сотрудничают с прессой по всему миру - об этом по г+г не говорят?))Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 1844
https://uk.wikipedia.org/wiki/Смаль_Олег_Петрович

https://blog.cartoonmovement.com/2017/08/new-cartoonist-oleh-smal.html
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"Сотрудничают с прессой по всему миру" - это в смысле заходят на свободную европейскую площадку карикатур и заливают туда свой высер? Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 9009
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идиот, сотрудничать - это не как ботоферма зебилов-лахти "заливает" соловьевско-скабеевские фейкиЗеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 3539
впрочем, что тебе объяснять простейшие вещи - всё равно не поймёшь))
https://www.cartoonmovement.com/p/57749
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Может Вова, как и Порох, не так уж и заинтересован в антикоррупционных органах. А то, глядишь, тебя самого за одно место возьмут.
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Ну, конечно. Как хитровы***ным Нидерландам на Зеленского карикатуры не рисовать? Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 6113 Они же с пуйлом в дёсны целуюцца, а от Украины требуют, чтобы она жизни своих граждан пожертвовала ради расследования сбитого пуйлом Боинга, не производя обмен своих граждан, включая моряков, на разных там цемахов! Чё уж там! Это Зеленский же "дрыщавый клоун", потому что не забил на своих живых, как Нидерладны обошлись со своими мёртвыми! Пусть на себя, вылизывающих пуйлу очко, карикатуры рисуют! Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 5886
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Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 1770

да пусть хоть детей вместе рожают, ЗЕнеЛОХ от этого лучше не становиться!
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зачем это ему? от этого рейтинг выше не станет...
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А ранее 5 лет чего эта адвокат помалкивала в носочек?
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Зеля с честью подхватил упавшее знамя "папередников".
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наверно потому, что последние 5 лет никто расследование не останавливал,

а сейчас остановили.
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Даты шо! И много нараследовали за 5 лет?
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Tori‏ @Tori54182775 21 дек.

Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская - Цензор.НЕТ 6631

Уявіть.... Перший... Перший!! раз на корпоративі виступають для НЬОГО!!(не він, а для НЬОГО)
Оце чувак кайфонул!!
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Просто преЗЕдент против коррупции, поэтому не видит смысла что-то менять в таком эффективном органе, как ГБР, тем более, что руководит этой структурой умный и независимый руководитель Труба....Я ничего не упустил?... Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дело Майдана не расследуется уже больше месяца, - Закревская - Цензор.НЕТ 4929
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Смешная она...
Как может президент-ватник, который проводил инаугурацию не на майдане, а принципиально в мариинском парке расследовать дела небесной сотни?
Вы про эбонитовые палочки слышали вообще?
А как он глумился над первым майданом? Поищите в интернете ролики..
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Янек, Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. А їх протистояння удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
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йуле всё равно не светит ничего. И вообще достроковi изменят 0. Только сто'ят дорого.

Народ проголосует однозначно на Зе! Ретинг у него высокий, в ОТГ победили СН. Так что не мечтайте.
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З такою швидкістю, як Зєля втрачає свій рейтинг, то під час дефолту навесні 2020го в нього буде рейтинг рівненько мінус 73%. Самий час починати президентську.
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Не перевирайте. В 73% вошли, кто не хотел вону, воного , ригiв та Гриценка. На выборах так везде происходит. На деле *чистый* рейтинг Зели только возрос. За него отдаёт голоса в основном элита.
В любой стране именно элита правит полит преференциями. Это только в сэсэсэре *говорилось* про пролетарии. В современном обществе 60-70% населения имеют высшее образование. Украина, кстати, впереди.
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то-то в рашке 87% "элиты" - мышебратьев 73% Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 4227
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ага.. ми маємо наслоду спостерігати цю Иліту щоденно..
Шаріковщина суцільна..
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Да вас сук,Зэдебилов,по весне народ будет отлавливать и прикапывать.Мне уже никто не рискует признаться,что проголосував за Клоуна-Марионетку олигархов.. А до весны ЗэБобики еще себе на голову накомандуют....тарифы,земля,цены и прочее!!!!
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А кто ты такой, что тебе в чем-то должны признаваться? Очередная ватносоевая мантра...
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Та да...признаться в том что голосовал за чувачка..скоро для вас зебилов будет смерти подобно...бить будут не сильно...но больно...
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Вот пять с половиной годков ежедневно расследовали "дело майдана", а чейчас аж месяц не расследуют! Ганьба!
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дак тож был кровавый барыга-мародер, друг путена, торговец на крови. А щас честнейша людына у нас президент, он за все хорошее против всего плохого. Вот и есть спрос с него, повышенный...
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Зебилу это не интересно...это ж не корпаратив...хером сильно над роялем не помашешь.
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Зачем? Так как ********** я все одно сыграть хером не сумею...он не превзойден....гений сочетания хера и клавиш...
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Ему тут таких денег не платят, на 11.80 не сильно разгонишься...))
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Судя по всему...ты зебил ...за месячную оплату работы на Цензоре можешь себе рояль купить...да?
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Хотя было бы лучше для всех...если бы ты себе мозги купил...хоть чуть- чуть...
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Каждый говорит о том, чего ему не хватает...
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Да...мозгов вам зебилам не хватает...и это факт...который не оспоришь...
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Міністр інфраструктури каже, що у 2020-му повернеться техогляд. Каже, це вимоги асоціації з ЄС. Але експерти вже вивчили текст угоди та такої вимоги там не знайшли. Тоді не зрозуміло - просто повернеться стара корупційна схема заробітку? Чи хтось буде сперечатися, що в сервисних центрах (Буші МРЄО) корупцію подолано?!
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Задолбали этим техосмотром. Хоть на дорогах действительно много реальных корчей. Доведите уровень з/п хотя бы до польских, чтобы человеку хоть на что либо хватало прожить, а не существовать и тогда уже вводите техосмотры. Иначе будут покупать "техосмотры" - это зачастую дешевле ремонта.
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Мало того они там собрались вводить контроль выбросов. Привет всем у кого жига или вырезанный катализатор, который стоит 500-800евро
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Что-то его вообще не видно и не слышно. Где дурацкие видеоролики "об успехах"? Ломка что ли?
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прыщик на лбу у зЭ выскочил, негоже такое на видосиках запиливать
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А чем он лучше Порошенка, совсем его хотите сделать идеалом?
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Так на кой черт его выбрали если он ничем не лучше? Чтобы под русню слиться? Народ Украины любит приключенческие квесты судя по всему.
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Вы допустили к власти гопников.
Не ждите, что вы сможете легко их отогнать.
Начав дело Антоненко, они будут обязаны продолжать программу организованного террора, запланированную задолго до выборов.
После дела Антоненко им нет пути назад.
А Вы уверены что лично Вас не выберут в качестве козла отпущения, чтобы расправиться с вами в назидание другим?
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А де була ця закревська і чому не голодувала коли ці справи п"ять років не розслідувались?
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як гадаєш, із Зеленським скінчаться борошна України?
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а, то ти з української ботоферми, ясно)
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Вона мала надію,що прийде зеленський і...а тут такий облом. Загубила віру в людей.
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Хай ще почекає,за ним прийде мертвечук з рабіновичем,от вони все і розслідують.А ДО ЦЬОГО ВЖЕ ЙДЕ.
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.................от тут ты прав, Зе промежуточное звено, ой шо будэ?
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Не буде нічого бо потрохові куми прокурори всі справи розпродали.Зпочатку треба притягувати всіх кумів і підсвинків.
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Соевые расследовали пять лет без толку тоисть саботировали а сейчас когда все улики спрятаны давай им виновных
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в этом случае согласен Зеленский чмо.....
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Расстрелом на Майдане Зеленский не занимался,там был Пеца
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який-такий Майдан?!!
у бубочки інші пріорітети
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А что эта "адвокат"только проснулась? А что она делала предидущие пять лет???
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Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская Источник: https://censor.net.ua/n3166890
Не гоните на Вофку , у него просто чернила закончились , нечем подписывать. Ну бывает , шо ж поделаешь . ! Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 2826 .

Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська - Цензор.НЕТ 3984
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Невже більше місяця?
Як швидко шість років пролетіло...
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"
"Закон 2116 до сих пор не подписан Владимиром Заленским. Управление (по расследованию дел Майдана. - Ред.) в ГБР не создано (численность его должна составлять 100 человек, на которые увеличена численность ГБР специально под дела Майдана). Трубу не уволили. Адекватного и.о. директора ГБР не назначили. Конкурс не объявлен. Уже почти три недели после принятия закона 2116. Это полностью в компетенции президента", - отмечает Закревская."
Источник: https://censor.net.ua/n3166890

О чем Вы вообще говорите?
Вы еще скажите, что сейчас Украина - это правовое государство.
После ареста Антоненко НИКТО НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ, а скоро такие дела, как дела Майдан, вообще НЕ БУДУТ ПРИНИМАТЬ К РАССМОТРЕНИЮ.
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Не чіпайте бубочку .Він ХАНУКУ святкує.
Тим часом.Голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що цієї ночі відбулося знеструмлення шахт ДП "Львіввугілля", почалося затоплення.
І шо характерно..."Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам «Львіввугілля» 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні", - зазначив Волинець." А хто в нас господар Центренерго ?
І нафіга нам львівське вугілля ? Є ж чудове з московщини ! І електроенергія,і газ !
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Вы мне объясните, как они могут начать расследование, если там все убийцы, это нынешние ни в чём не виноватые патриоты-активисты-волонтёры?
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Право смешно. Для Зеленского майдан- это тема для реприз из Квартала про "эбонитовые палочки"! Только и всего. Зачем ЕМУ чего то там расследовать,есть дела поважней- вон новогодние корпоративы на носу. А вы -майдан,майдан...
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Пети оно нужно было, нет, ЗЕ нужно, нет. а вот придут другие, в кожанках за життя, тогда посмотрите. Это только начало конца, мир бесконечен. ДНА нету, есть дыры.
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про газовою кабалу...




В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·2 ч

Газовий протокол, підписаний владою, у довгостроковому плані є газовою капітуляцією. Бо за $2,9 млрд повертає нас у газпромівську,тобто російську, кабалу. Все повертається: і прямі поставки, як з'ясувалося, і газова голка. Тому це протокол не про євроінтеграцію,а про колонізацію!




Олександр Бригинець

@bryhynets

·6 ч

Спектакль закінчився. Дещо таємне стало явним: Зеленський продався Путіну та ще й дозволив йому напряму фінансувати свою 5 колону газом - проросійські бізнеси отримають надприбутки Тепер почне скорочуваться видобуток власного газу... Ми знов сідаємо на енергетичну голку
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5 лет этой Закревской ни слышно, ни видно было, а сейчас каждый день на всех перекрестках мелькает, в чем тут дело? При Потрохе нельзя было, а сейчас уже можно?
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