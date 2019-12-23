 Вопрос демонтажа коммунистической символики на скульптуре "Родина мать" в Киеве еще не решен из-за высокой стоимости работ, - Дробович

"Относительно "Родины матери". В Институте Патона (Института сварки им.Патона. - Ред.) позавчера мне сообщили, что у них есть решение как демонтировать (коммунистическую символику со щита. - Ред.), но оно будет очень дорогим", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дробович добавил, что УИНП намерен обратиться в Министерство культуры, молодежи и спорта, чтобы предусмотреть в 2020 году финансирование на такие работы, но предварительно проведут общественные обсуждения, согласны ли граждане с большими расходами на такой проект. "Либо предложим придумать более грациозный проект решения данного вопроса", - добавил он.

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Относительно памятника Щорсу Дробович отметил, что у Института есть решение по этому вопросу, и на данный момент идут переговоры по его реализации.

Касательно коммунистической символики на мосту имени Патона в Киеве, глава Института нацпямяти заявил, что дополнительно изучит данный вопрос, при этом подчеркнул, что такие элементы сооружения должны быть демонтированы.

Также Дробович считает, что для решения вопроса демонтажа мозаичных изображений Владимира Ленина и Иосифа Сталина, размещенных на водонапорной башне в центре г.Новгород-Северский Черниговской области, необходимо более активное участие местной общественности.

"Мы планируем действовать предусмотренным законодательством способом, это нормальная практика для правового государства", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Украина" о дальнейших действиях УИНП по вопросу демонтажа этих изображений.

"Институт национальной памяти, к сожалению, не имеет инструментов для прямого физического вмешательства и влияния на объекты коммунистического наследия. Мы обращаемся в полицию, в органы местной власти. Если они не реагируют, соответственно, нарушается закон и продолжается расследование полиции, то мы относительно этого сделаем запрос", - добавил он.

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Кроме того, Дробович отметил, что по этому вопросу Институт готов инициировать публичную дискуссию, чтобы побуждать общественность влиять на местную власть.

Позже в комментарии агентству глава УИНП добавил, что важно, чтобы активная общественность города включалась в решение этого вопроса.

"Мы может множество раз обращаться, но нельзя декоммунизацию проводить из Киева. Критическая масса Новгород-Северского, те кто против (портретов Сталина и Ленина - ИФ), должна додавить предусмотренным законом способом: через общественное давление на полицию, через обращения в суд. Только эта активность решит этот вопрос", - сказал он.

Дробович отметил, что Институт нацпамяти может выступить катализатором через проведение обсуждения, чтобы разъяснить общественности механизмы, по которым можно действовать. "В ином случае будет беда, опять будет "совок"… ЦК КПСС решает, кто ваши герои, что вам слушать и смотреть", - провел он аналогию.

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На вопрос, о возможной "стихийной декоммунизации", если власти города не демонтируют данные портреты, Дробович отметил, что история показывает, "что если кто-то не выполняет закон, то народ исполняет его сам", и власти города это должны понимать.