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Все про:игорный бизнес (316) Нацполиция (10618)

 Работают 715 мобильных групп: Полиция обещает жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игорных заведений

Национальная полиция будет жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игорных заведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, по всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдения норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений.

"Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса", - сказано в сообщении.

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По данным Нацполиции, в настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

"Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования", - добавили в ведомстве.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

Работают 715 мобильных групп: Полиция обещает жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игорных заведений 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166883
 
 
 Топ комментарии
 
Что Авакову будет за такие жертвы и недополучение барышей, оставят на должности или на повышение пойдет?
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так уних соревновани
МВД бомбит тех кого СБУ кришует
а СБУ бомбит тех кого МВД кришует
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Які мобільні групи? Навіщо? Поставити раком дільничних і запитувати з них не за збір данини, а за обстановку на закріпленій території, у тому числі за наявність ігрових гадючників. І все - наступить порядок...
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так уних соревновани
МВД бомбит тех кого СБУ кришует
а СБУ бомбит тех кого МВД кришует
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Вчера была "встреча заинтересованных сторон" по поводу игрового бизнеса. Мнения братвы разделились. Одни предлагают "решать вопрос", вторая часть "вскрываться втихую". Видимо Троещину ждут ослепительная судьба "подпольного украинского Лас-Вегаса" ....
Генеральный прокурор Рябошапка торжественно заявил, что нелегальный игровой бизнес крышуют правоохранительные органы. Интересный поворот... Працюють 715 мобільних груп: Поліція обіцяє жорстко реагувати на всі спроби відновити діяльність гральних закладів - Цензор.НЕТ 8125

Працюють 715 мобільних груп: Поліція обіцяє жорстко реагувати на всі спроби відновити діяльність гральних закладів - Цензор.НЕТ 4701
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9600 на салон
решту менти забрали собі, бо воно і так їх було
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Что Авакову будет за такие жертвы и недополучение барышей, оставят на должности или на повышение пойдет?
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Уволить Авакова у Квартала не получится, но и на повышение (в премьеры, как было запланировано), Аваков не пойдет, уж больно сильно подставил он Квартал.После обвинения еврея Антоненко в убийстве белоруса "с целью доказать свое арийское расовое превосходство", дорога "бубочке" в Израиль навсегда закрыта.
И в Европу "бубочке" дорога закрыта.
"Бубочке" теперь только в Иран.
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...посмотрим насколько музыка эта играть будет и фрайер в погонах танцевать, без навара привычного на карман, месяца на 2-3 хватит может Работают 715 мобильных групп: Полиция обещает жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игорных заведений - Цензор.НЕТ 4571 ...
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Парняга-сосед, работавший кассиром на автоматах вчера сказал, что уже пошёл работать на стройку. Game over. Не знаю правда насколько долго по времени эти салоны и салончики прекратили работу...
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Передел пройдет быстро,Зэлепухи снова все быстро откроют,нищеброды у власти воруют в 10 раз сильнее и быстрее прошлых барыг!!!
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Вчора повідомляли поліцію. Поліція приїхала і сказала що все законно.
https://www.youtube.com/watch?v=YwTxm6oNzdo&t=132s

Вони українців за ідіотів рахують ? Поліція не РЕАГУЄ.
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если в кажом салоне конфисковать аж на 9600 грн "автоматов" - то там даже не в доле, а все 99% имеют участия)
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А ти пожалуйся песу. В нього вони не працювали п"ять років бо були під забороною.
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Нищеброды от Зелепух с помощью силовиков производят передел преступных сфер бизнеса на себя!
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Ми про Росію говоримо кацапія, загнивають і так дальше.....В нас нічого кращого немає. А то що нам кажуть що ми йдемо в Європу - це брехня. В Європі немає такого бардака і ніхто таку країну з бандитами при владі у Європі не чекає.
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а пока вот такие достижения:

50 000 000 грн / 5300 заведений = 9433 грн из каждого заведения, некоторые телефоны стоят дороже!

Акция! Суперцена на смартфон Samsung Galaxy S9!
Мобильный телефон Samsung Galaxy S9 64GB Midnight Black

14 999 грн

10 999 грн
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так вам дебилам мзду за январь все проплатили возвращать будите
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Якраз поліція, СБУ і прокуратура поділили цей ринок і його кришують. Перемінять вивски і будуть далі працювати.Дійна корова не має простоювати, а то пропаде молоко.
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Рюкзаки для бабла мобильным группам хоть нормальные выдали?
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Я не понял, это только в столице?
Пилотный проект, так сказатьб...
ну-ну
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