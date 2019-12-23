 Работают 715 мобильных групп: Полиция обещает жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игорных заведений

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
Как отмечают в ведомстве, по всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдения норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений.
"Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса", - сказано в сообщении.
По данным Нацполиции, в настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.
"Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования", - добавили в ведомстве.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.
МВД бомбит тех кого СБУ кришует
а СБУ бомбит тех кого МВД кришует
Генеральный прокурор Рябошапка торжественно заявил, что нелегальный игровой бизнес крышуют правоохранительные органы. Интересный поворот...
решту менти забрали собі, бо воно і так їх було
И в Европу "бубочке" дорога закрыта.
"Бубочке" теперь только в Иран.
https://www.youtube.com/watch?v=YwTxm6oNzdo&t=132s
Вони українців за ідіотів рахують ? Поліція не РЕАГУЄ.
50 000 000 грн / 5300 заведений = 9433 грн из каждого заведения, некоторые телефоны стоят дороже!
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