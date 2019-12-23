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 Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе дважды обстреляли позиции наших защитников на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По состоянию на 12.00 с начала текущих суток было зафиксировано 2 случая нарушения прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

С гранатометов различных систем, враг обстрелял украинских защитников в районе н.п. Лебединское, на Донецком направлении.

Кроме того, на Луганском направлении, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам вблизи н.п. Южное.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166880
 
 
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Это не обстрел - это разведение! Ну, сколько раз повторять?
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93-тя ОМБр Холодний Яр
1 год ·

На жаль, повідомити про те, що бригада вийшла в зону ООС, ми змушені разом із жахливою новиною.
Вчора ворожа куля обірвала життя воїна 93 бригади Холодний Яр - солдата Соловйьва Германа Ігоровича 90-го року народження. Він помер під час перестрілки із проросійськими найманцями прямо на позиції.
Герман був механіком-водієм. Завдяки високому зросту чоловік мав позивний «Маяк».

«Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний спеціаліст. Сказали - зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата», - кажуть про бійця побратими.

Герман родом із Кам'янського, жив у Дніпрі. У Збройні Сили прийшов у вересні 2018-го. У до холодноярців приєднався, коли бригада вийшла на Донеччину - воював у Верхньоторецькому.
У нього залишилася мама.
Ми глибоко співчуваємо рідним та близьким Германа!
Вічна пам'ять Герою!
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Обстрелы каждый день и МО потерь нет а раненые и погибшие есть то как это говорите правду а не приторную зеленую лож
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я знову ж, в 3303-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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