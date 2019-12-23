 Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По состоянию на 12.00 с начала текущих суток было зафиксировано 2 случая нарушения прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
С гранатометов различных систем, враг обстрелял украинских защитников в районе н.п. Лебединское, на Донецком направлении.
Кроме того, на Луганском направлении, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам вблизи н.п. Южное.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
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На жаль, повідомити про те, що бригада вийшла в зону ООС, ми змушені разом із жахливою новиною.
Вчора ворожа куля обірвала життя воїна 93 бригади Холодний Яр - солдата Соловйьва Германа Ігоровича 90-го року народження. Він помер під час перестрілки із проросійськими найманцями прямо на позиції.
Герман був механіком-водієм. Завдяки високому зросту чоловік мав позивний «Маяк».
«Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний спеціаліст. Сказали - зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата», - кажуть про бійця побратими.
Герман родом із Кам'янського, жив у Дніпрі. У Збройні Сили прийшов у вересні 2018-го. У до холодноярців приєднався, коли бригада вийшла на Донеччину - воював у Верхньоторецькому.
У нього залишилася мама.
Ми глибоко співчуваємо рідним та близьким Германа!
Вічна пам'ять Герою!
Прилепин: "для победы над Украиной мы должны уничтожить украинских детей.Только полная зачистка нации. - Это единственный шанс"