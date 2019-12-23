 "Евросолидарность" стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ, - пресс-служба партии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Уверенные победы в своих общинах одержали: Валентина Снисаренко с результатом поддержки более 81% избирателей, которая возглавит Йосиповскую ОТГ в Кировоградской области, Василий Совга - 63,3% на выборах в Рафаловскогй ОТГ Ривненской области и Анатолий Скороход - 50% в Алексеевской ОТГ Кировоградской области ; Крупенко Виталий - в Зазимской ОТГ", - говорится в сообщении.
По предварительным итогам результатов выборов глав ОТГ украинцы поддержали 44 самовыдвиженцев, 23 представителей "Слуги народа", 4 представителей "Европейской Солидарности", 3 - "Батькивщины", 1 представителя партии "Укроп" и 1 - "Наш край".
"Члены партии "Европейская Солидарность" и кандидаты, которые выдвигались при поддержке партии, будут отстаивать курс на децентрализацию, основанный пятым Президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко", - отметили в партии.
Напомним, 22 декабря местные выборы проходили в 86 ОТГ в 23 регионах Украины.
Зеленые уже столько преступлений совершили, что можно будет из-за рубежа интерполом выковыривать
- отдать миллиарды Коломойскому (и это на сентябрь подборка),
- отдать миллионы на неквалифицированных болванов, кумовьев и просто журнашлюх, назначенных на высокие посты (Абромавичус - 1.5 миллиона/месяц, Лещенко - 500 тыс/мес, Найем 300 тыс/мес, и это не касаясь Квартала),
- отдать миллионы на спецшоссе к дому Зеленского,
- на покатушки Гончарука в Лондон чартером,
- на покатушки шалмана ПОЛНЫМ СОСТАВОМ в Париж,
- на экскурсии детей Зеленского в Японию и Францию,
- на "обучение" "Слуг" в Трускавце,
- на корпоратив вчерашний,
…..
- деньги КОНЧИЛИСЬ.
Власть: Папередники виноваты! Оставили нам в Казначействе 130 миллиардов, а этого ИгорьВалерьевичу на один зуб! И бюджет плохой нам оставили, хоть и с профицитом, но профицит мог быть и побольше!
Нарид: ПРОКЛЯТЫЙ ПОРОШЕЕЕЕНКО!!!!
Кстати, насчет "ИгорьВалерьевичу на один зуб". Пара свежих новостей:
- Украина проиграла суд и должна заплатить компании Коломойского и Хомутынника 12 миллионов долларов. 17 декабря 2019.
- Служба безопасности требует от руководства "ПриватБанка" согласовывать с правоохранителями иски к экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в иностранных судах. 20 декабря 2019.
Последнее - это вообще предел всему. Немыслимо. Служба безопасности государства в интересах криминального олигарха, совершенно не скрываясь, официальными письмами мешает госбанку судиться с этим самым криминальным олигархом, обокравшим банк на 5,5 миллиардов долларов.
Даже во времена Януковича такого не было. Действия в интересах олигархата были, но чтоб вот так откровенно, официальным письмом… не было такого. "В Украине побороли коррупцию на высшем уровне". О, даааааааааааа.
Ну слава Богу , доверие к зельоным начало испаряться . . Процесс , как говорицца , - пошёл . . Главное удержать темп ,, зюзики , не расслабляться . .. !!
1. мажоритарна - у населених пунктах до 90 тис. мешканців
2. пропорційна з відкритими партійними списками - у населених пунктах з кількістю мешканців більше 90 тис. Голосують окремо за міського голову і окремо за депутатів місцевої ради. Як прийде час виборів у Дніпрі тоді побачимо результат.
Правильно ли я понимаю, что из 86 мест блохастые ПЕСыкы получили аж 4 и преподносят это как грандиозную перемоху???
Слуги и ОП , а вы точно в ЦВК назначили своих представителей? Может это не ваши ? (говоря о победе и называя%, они имеют в виду явно другие партии)
Цифры которые даёте вы , видимо предназначены только для Вашего внутреннего упокоения ( предновогоднее желание), вообще не соответствуют действительности.
Нет ни одного ОТГ где поддержка была больше 18 % .
Возможно корпоратив ещё не до конца вышел из крови
Президенти спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту - регбі, хокею, баскетболу, боксу та легкої атлетики України - звернулися до президента України Володимира Зеленського через припинення виділення коштів для фінансування їхньої діяльності.
звернення, розміщене на сайтах Федерацій баскетболу та легкої атлетики.
Юлія Тимошенко
18 мин.
Солідний результат на виборах в об'єднані територіальні громади - перших з часів зміни влади. «Батьківщина» отримала понад 30% мандатів з-поміж партійних висуванців та посіла перше місце за партійним показником принаймні у 29 громадах!
Ми пропустили вперед лише президентську політичну силу, а всіх інших суперників залишили далеко позаду.
Загалом вибори відбулися у 86 ОТГ. Ось результати партій за попередніми підрахунками:
Слуга народу - 418 мандатів (44,9% від депутатів, обраних від партій)
Батьківщина - 286 мандатів (30,7%)
Наш край - 45 мандатів (4,8%)
ОПЗЖ - 37 мандатів (4%)
Аграрна партія - 33 мандати (3,5%)
Європейська солідарність - 27 мандатів (2,9%)
І це - не враховуючи тих партійців, які йшли самовисуванцями.
Від імені партії «Батьківщина» я дякую всім за підтримку! І бажаю наснаги всім партійцям, в яких повірили люди. Упевнена - ми не підведемо!
#Батьківщинадіє
1. Нездоровый , потухший взгляд
2. Мозоль на указательном пальце от постоянно злоупотребления кнопкой спам.
3. Отсутствие способности понять, что Петя -всё.