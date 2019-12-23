 Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одним "доказательством" (теперь это слово точно можно брать в кавычки) в деле Шеремета стало меньше", - отметил Сенцов, комментируя заявление адвоката Юлии Кузьменко Владислава Добоша относительно подозрения следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач на Херсонщине.

При этом он подчеркнул, что новых фактов "мы, скорее всего, так и не увидим, иначе их бы уже давно предъявили".

"Хочу я увидеть принципиального следователя, который запретил это делать министру, генпрокурору и президенту. Поэтому, или покажите железные доказательства, если они у вас таки есть, либо отпускайте обвиняемых, потому что та картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной, а теперь и вовсе начала рассыпаться. Затягивать на годы следствие и суды, которые могут закончиться ничем, в столь резонансном деле, уже не получится", - написал Сенцов.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.