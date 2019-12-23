EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  852  25
Материалы по теме:
Все про:Сенцов (1098) Шеремет (363) Антоненко Андрей (32) Кузьменко Юлия (31) Дугарь Яна (16)

 Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета

Украинский режисер, экс-узник Кремля Олег Сенцов призвал отпустить обвиняемых в деле Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, если не будет предъявлено новых убедительных доказательств их причастности.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одним "доказательством" (теперь это слово точно можно брать в кавычки) в деле Шеремета стало меньше", - отметил Сенцов, комментируя заявление адвоката Юлии Кузьменко Владислава Добоша относительно подозрения следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач на Херсонщине.

При этом он подчеркнул, что новых фактов "мы, скорее всего, так и не увидим, иначе их бы уже давно предъявили".

"Хочу я увидеть принципиального следователя, который запретил это делать министру, генпрокурору и президенту. Поэтому, или покажите железные доказательства, если они у вас таки есть, либо отпускайте обвиняемых, потому что та картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной, а теперь и вовсе начала рассыпаться. Затягивать на годы следствие и суды, которые могут закончиться ничем, в столь резонансном деле, уже не получится", - написал Сенцов.

Читайте также: Эксперты-криминалисты утверждают, что анализ походки можно применять только как вспомогательное доказательство, и то с предостережением, - экс-член ОСД Маслов

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166870
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Синод УПЦ (МП) назначил епископом вот эту тварь

Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета - Цензор.НЕТ 9611

Знакомьтесь Константин Валерьевич Чернышёв (кличка в УПЦ Калинник)

Данная тварь во время захвата Крыма российскими войсками «разместил склад оружия для "Самообороны Крыма" на территории храма Святого пророка Иоанна Крестителя (с. Уютное), где являлся настоятелем». 3 мая 2014 года был удостоен грамоты «за активное участие и личное мужество» от руководства народного ополчения Республики Крым.
И где же наше СБУ ? (или уже не наше?)
Министр иностранных дел Пристайко (сын генерала КГБ) заявил что вопрос Крыма нужно решать "другим путем". Начните с малого, например перестаньте предоставлять государственную дотацию и передавать в безоплатное пользование государственное имущество враждебным Украине организациям.
УПЦ МП руководство которой официально признает и поддерживает оккупацию Крыма. В год преференции составляют около 50 млн. гривен.

 показать весь комментарий
 
 
Ну вот ШО они могут показать!? Лучше они пару реприз сбацают! Ну... или арпеджио на роялях!
 показать весь комментарий
 
 
там и со старыми экспертизами - полный зашквар, в т.ч. и с британскими:От що кажуть британські експерти:"Коли криміналістичний аналіз ходи використовується як допоміжний засіб для позитивної ідентифікації підозрюваного, необхідно враховувати наступні питання:• Немає жодних доказів, що підтверджують твердження про те, що хода є унікальною в межах поточних або передбачуваних у майбутньому обмежень оцінок, які використовуються в криміналістичному аналізі ходи.
• В даний час немає надійної бази даних, яка б дозволяла оцінювати частоту або нормальних, або ненормальних характеристик ходи.
• Немає опублікованих та перевірених рівнів помилок, пов'язаних із поточною методологією.
• Не опубліковані дослідження методом чорні скриньки надійності та повторюваності аналізів.
• Не існує стандартизованої методології аналізу, порівняння та зголошення характеристик ходи.Виключення якогось підозрюваного на підставі того, що його хода відрізняється від поведінки особи, записаної на відео має бути менш вимогливим, ніж позитивна ідентифікація. Однак є ще менше доказів на підтримку використання відео в цьому контексті. Є декілька факторів, що які можуть змусити людей ходити по-різному в різних випадках і їх слід враховувати до того, як підозрюваний може бути розумно виключений, і подібні дослідження рідкісні." Кінець цитатиCritical review of the use and scientific basis of forensic gait analysis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6201773/
Nina M. van Mastrigt, Kevin Celie, Arjan L. Mieremet, Arnout C. C. Ruifrok and Zeno GeradtsaAbboud R, Baker R, Stebbins J. Forensic gait snalysis: a primer for courts. London: Elsevier Ltd; 2017. https://scholar.google.com/scholar_lookup…&(1) Усі ці експерти, включаючи Бірча, є активними дослідниками криміналістичного аналіза ходи, а не його супротивниками.(2) Існують різко негативні критичні зауваження в канадських джерелах, які в першій статті згадуються.Источник: https://censor.net.ua/b3166767
 показать весь комментарий
 
 
Почему так о деле Ефремова не заявяли, а держали пять лет в СИЗО не только без железо бетонных, а вообще ни одного обвинения не смогли доказать.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что Ефремов конченный сепар, а это активисты, волонтеры и патриоты. Какие еще нужны доказательства (с) виновности первого и кристальной честности вторых?
 показать весь комментарий
 
 
Для кого як...
Те ж саме можна сказати про цих "ахтивістів, волонтерів і патріотів".
 показать весь комментарий
 
Сепаров можно и без суда, и без следствия. Или ты против?
 показать весь комментарий
 
Раніше Сенцов говорив гарні слова про зевладу. І тепер на прикладі справи Шеремета він почав щось розуміти. Далі буде.
 показать весь комментарий
 
 
Сенцов неправильный какой-то , власть наридную не поддерживает....
 показать весь комментарий
 
Абсолютно любое 100% доказательство в одиночку можно поставить под сомнение.
А вот когда очень много пусть и не 100%-ых, но очень серьезных обстоятельств и совпадений - это весомый повод закрыть подозреваемых и вести следствие дальше.
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно! Давайте докази, а не трубо-аваковське зелене болото.
 показать весь комментарий
 
 
молодец, нужно давить на них со всех сторон, а поганую зеленую плесень на свалку истории!
 показать весь комментарий
 
 
Вони нічого не покажуть

Ті уроди випускають ригів і переслідують патріотів.
 показать весь комментарий
 
 
Патриоты считают что Киеву "хватит и пол-кассеты градов".
 показать весь комментарий
 
У Сенцова на фоне мании величия крыша поехала, суды собой подменяет.
 показать весь комментарий
 
 
То у зелених від свавілля дах знесло.
 показать весь комментарий
 
А сєнцов у нас вже "генеральний прокурор"?
Є суд який буде вирішувати вагомість доказів.
 показать весь комментарий
 
Там Бумбоксы высказывались, ещё какие-то лабухи... Теперь- Сенцов. Пусть поболтают, кому наверху, их мнение интересно? А вот мнение Савченко мне было бы интересно послушать! Таки есть аналогии, верно? Там- тётя- Раду из миномётов, тут- тоже тётя, тока по площадям- по Киеву шарахнуть. А Надя- молчит...
 показать весь комментарий
 
При наличии хотя бы одного реального доказательства его бы давно предъявили, хотя бы для уменьшения социального напряжения. Нет там ничего, фуфло сплошное.
 показать весь комментарий
 
...закрыть бездоказательно патриотов под Рождественские Праздники- это сколько же выжрать паленки нужно было, чтобы так напрочь моск отключился... Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета - Цензор.НЕТ 9891..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх