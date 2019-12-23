 Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одним "доказательством" (теперь это слово точно можно брать в кавычки) в деле Шеремета стало меньше", - отметил Сенцов, комментируя заявление адвоката Юлии Кузьменко Владислава Добоша относительно подозрения следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач на Херсонщине.
При этом он подчеркнул, что новых фактов "мы, скорее всего, так и не увидим, иначе их бы уже давно предъявили".
"Хочу я увидеть принципиального следователя, который запретил это делать министру, генпрокурору и президенту. Поэтому, или покажите железные доказательства, если они у вас таки есть, либо отпускайте обвиняемых, потому что та картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной, а теперь и вовсе начала рассыпаться. Затягивать на годы следствие и суды, которые могут закончиться ничем, в столь резонансном деле, уже не получится", - написал Сенцов.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Данная тварь во время захвата Крыма российскими войсками «разместил склад оружия для "Самообороны Крыма" на территории храма Святого пророка Иоанна Крестителя (с. Уютное), где являлся настоятелем». 3 мая 2014 года был удостоен грамоты «за активное участие и личное мужество» от руководства народного ополчения Республики Крым.
И где же наше СБУ ? (или уже не наше?)
Министр иностранных дел Пристайко (сын генерала КГБ) заявил что вопрос Крыма нужно решать "другим путем". Начните с малого, например перестаньте предоставлять государственную дотацию и передавать в безоплатное пользование государственное имущество враждебным Украине организациям.
УПЦ МП руководство которой официально признает и поддерживает оккупацию Крыма. В год преференции составляют около 50 млн. гривен.
• В даний час немає надійної бази даних, яка б дозволяла оцінювати частоту або нормальних, або ненормальних характеристик ходи.
• Немає опублікованих та перевірених рівнів помилок, пов'язаних із поточною методологією.
• Не опубліковані дослідження методом чорні скриньки надійності та повторюваності аналізів.
• Не існує стандартизованої методології аналізу, порівняння та зголошення характеристик ходи.Виключення якогось підозрюваного на підставі того, що його хода відрізняється від поведінки особи, записаної на відео має бути менш вимогливим, ніж позитивна ідентифікація. Однак є ще менше доказів на підтримку використання відео в цьому контексті. Є декілька факторів, що які можуть змусити людей ходити по-різному в різних випадках і їх слід враховувати до того, як підозрюваний може бути розумно виключений, і подібні дослідження рідкісні." Кінець цитатиCritical review of the use and scientific basis of forensic gait analysis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6201773/
Nina M. van Mastrigt, Kevin Celie, Arjan L. Mieremet, Arnout C. C. Ruifrok and Zeno GeradtsaAbboud R, Baker R, Stebbins J. Forensic gait snalysis: a primer for courts. London: Elsevier Ltd; 2017. https://scholar.google.com/scholar_lookup…&(1) Усі ці експерти, включаючи Бірча, є активними дослідниками криміналістичного аналіза ходи, а не його супротивниками.(2) Існують різко негативні критичні зауваження в канадських джерелах, які в першій статті згадуються.Источник: https://censor.net.ua/b3166767
Те ж саме можна сказати про цих "ахтивістів, волонтерів і патріотів".
А вот когда очень много пусть и не 100%-ых, но очень серьезных обстоятельств и совпадений - это весомый повод закрыть подозреваемых и вести следствие дальше.
Ті уроди випускають ригів і переслідують патріотів.
Є суд який буде вирішувати вагомість доказів.