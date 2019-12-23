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 После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал что будет, а чего не будет в новом законопроекте о труде.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый законопроект о труде еще прорабатывается. Он будет в ближайшие дни опубликован на сайте Минэкономики", - говорится в сообщении.

По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель.

Кроме того, новый закон позволяет беременным работать из дома и по гибкому графику. Фактически - работать дистанционно и иметь социальные и иные гарантии работника.

Также будут бессрочные договора, благодаря которым, работник сможет зафиксировать штраф или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя. Или размер материального и морального вреда. Все это - письменно и отдельно для каждого работника.

Новый закон сохраняет привычную продолжительность рабочей недели - 40 часов. Но позволяет договариваться о гибком графике работы.

"Льготы остаются. Для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних. За мобилизованными в Вооруженные силы бойцами сохраняется рабочее место и выплаты на время службы", - отметил Милованов.

Работа профсоюзов будет регулироваться отдельным законом, который также вскоре будет разработан.

Новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени. То есть легализует найм персонала, чьи услуги требуются нерегулярно.

"Халтурка" перестанет ею быть, потому что работник сможет совмещать работу на нескольких предприятиях и выбирать себе более выгодные условия труда. А лучших работников работодатели "заманивать" лучшими условиями и высокой оплатой", - объяснил Милованов.

Новый закон вводит понятие ученических, срочных и других гибких форм трудовых договоров. Наконец будет решена проблема "чтобы устроиться на работу надо опыт, а где его взять, если без опыта никто не берет". Ученики и студенты получат легальную возможность найти работу и получить подтверждение об этом. Даже если учатся на дневной форме.

Трудовые книжки переводятся в цифровую форму. Работники, которые в дальнейшем хотят пользоваться трудовыми книжками, смогут это делать. Но для тех, кто хочет вести только электронный формат появится такая возможность.

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После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде 01
После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде 02
После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде 03

Источник: https://censor.net.ua/n3166869
 
 
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Як не крути, але спеціалістів в Україні стало менше. Поки залишаються пенсіонери, а далі буде лише дупа Мілованова.
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милованов - это "логова"!.. чего только стоит его экономическое открытие:
"чтобы люди вернулись в Украину - нужно открыть много прикольных кафешек!"(с).. После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде - Цензор.НЕТ 6528
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нах они придумывают очередной бред, скоро увольняться будет не кому, разве для себя придумала под свою дупу.
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Нет что б ввести почасовую оплату труда (Украина цеж Ивропа!), этот недоумок гордится скасуванням двухнедельной отработки....
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Именно недоумок. 100 раз Верховный суд объяснил, что 2 недели отработки не право, а обязанность работодателя. А у работника есть право за 2 недели передумать. Но нахера та судебная практика специалистам с дипломами негосударственного образца?
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Чому лахтоботи постійно перекручуєть тезу "Україна це Європа"?
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І в обідню перерву усі танцюватимуть сальсу.
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Або танцюватимуть ламбаду лампаду (російський народний танок) После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде - Цензор.НЕТ 3001
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Читать дальше этот маразм уже грустно. Да и сейчас по ст.36 вместо ст.38 КЗоТ можно уволиться по своему желанию за 1 день. Но о каких же тогда достижениях можно рассказать?
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и депутатам не нужно будет досиживать ????
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Так и сейчас не надо. Работодатель ОБЯЗАН обосновать производственную необходимость отработки. А если в заявлении написать - в связи с переходом на новую работу на конкурсной основе, то обязаны расчитать и уволить в тот же день.
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Клас... Тепер працівник звільниться, а виробничий процес стане, бо немає часу на пошук нового працівника.
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Дебилы...
Отработка в две недели не просто так придумана...
Это дворник может написать заяву и уйти...да и то инвентарь нужно передать следующему...а что говорить о людях которые занимают более или менее руководящие должности...там куча контактов...дел..договоров...наработок...это все должно быть передано...
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вот сразу видно что товарищ Милованов никогда не работал в реальном секторе экономики. все что им написано - это полный бред и еще большее ограничение прав бизнеса. значит работник может сразу уволиться? а если в договоре есть условие, что он должен об этом сообщить заранее? а где найти ему замену , сразу?
основным в тудовом кодексе должен быть договор - который заключается между предприятием и работником. в нем они договариваются об условиях работы и обе стороны должны эти обязательства выполнять. это основное.
далее - почему бизнес должен брать на себя выплату военным, ато, и т.д. .это обязанность государства, которому мы платим налоги.
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