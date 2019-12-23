 После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели, - Милованов о новом законопроекте о труде

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый законопроект о труде еще прорабатывается. Он будет в ближайшие дни опубликован на сайте Минэкономики", - говорится в сообщении.

По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель.

Кроме того, новый закон позволяет беременным работать из дома и по гибкому графику. Фактически - работать дистанционно и иметь социальные и иные гарантии работника.

Также будут бессрочные договора, благодаря которым, работник сможет зафиксировать штраф или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя. Или размер материального и морального вреда. Все это - письменно и отдельно для каждого работника.

Новый закон сохраняет привычную продолжительность рабочей недели - 40 часов. Но позволяет договариваться о гибком графике работы.

"Льготы остаются. Для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних. За мобилизованными в Вооруженные силы бойцами сохраняется рабочее место и выплаты на время службы", - отметил Милованов.

Работа профсоюзов будет регулироваться отдельным законом, который также вскоре будет разработан.

Новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени. То есть легализует найм персонала, чьи услуги требуются нерегулярно.

"Халтурка" перестанет ею быть, потому что работник сможет совмещать работу на нескольких предприятиях и выбирать себе более выгодные условия труда. А лучших работников работодатели "заманивать" лучшими условиями и высокой оплатой", - объяснил Милованов.

Новый закон вводит понятие ученических, срочных и других гибких форм трудовых договоров. Наконец будет решена проблема "чтобы устроиться на работу надо опыт, а где его взять, если без опыта никто не берет". Ученики и студенты получат легальную возможность найти работу и получить подтверждение об этом. Даже если учатся на дневной форме.

Трудовые книжки переводятся в цифровую форму. Работники, которые в дальнейшем хотят пользоваться трудовыми книжками, смогут это делать. Но для тех, кто хочет вести только электронный формат появится такая возможность.

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