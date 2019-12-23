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Все про:Житомирщина (780) Нацполиция (10618)

 Две 16-летние девушки украли более 100 банок красной икры в Бердичеве, - Нацполиция

В Бердичеве Житомирской области две 16-летние девушки украли более 100 банок красной икры. Полиция начала расследование по факту кражи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Житомирской области.

Отмечается, что 19 декабря в полицию поступила информация о краже из автомобиля жителя Бердичева 108 банок икры и около двух тысяч гривен.

Две 16-летние девушки украли более 100 банок красной икры в Бердичеве, - Нацполиция 01

"Правоохранители установили и разыскали причастных к происшествию. Ими оказались две 16-летние девушки, которые накануне были в доме мужчины, которого обокрали", - говорится в сообщении.

Одна из девушек уже является обвиняемой по делу об имущественном преступлении. В содеянном подростки признались, похищенные вещи у них изъяты. По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166868
 
 
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Україна як завжди. фору дасть будь-якій країні))))))))
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" К стенке! - Они ж бабы!? - Я привык спать с краю!" Что за бред!?!? Это ТЕПЕРЬ новости!?
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Что делали двое несовершеннолетних в доме этого мужчины?
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мужик снял двух телок... те его грабанули по тупости...
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И что за дебильная новость.., нужно было посадить дебила за совращение несовершеннолетних, а нет его ещё защищают за несколько банок украденной икры...
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Какие девки,какая икра,когда вы, мрази,посадите на скамейку подсудимых свинарчука,потроха и ахметку?
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никогда, ибо зебилы должны страдать Двое 16-летних девушек украли более 100 банок красной икры в Бердичеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 287
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КТО ЖЕ ИХ ПОСАДИТ, ОНИ ЖЕ ПАМЯТНИКИ!!!А ЗэБобики ЛОХИ,проголосовавшие за подставного Буратинку! ЗэБобики, ваше место на цепи в будке,а не на выборах...
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Семью Былина проверьте. Там любят чужие деньги прикарманивать, маманя с сынком.
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А че молодцы. Сейчас без этого никак. Нужно идти в ногу со временем.
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Оцэ какалы,так какалы,главное,чтобы дупки не склеились...А то в КПЗ будет трудновато сидеть..
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а мужик-то нехило собрался НГ отпраздновать. там, небось, ещё и 50 бутылок Хеннесси стояло, да не смогли всё унести девахи.
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