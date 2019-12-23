 Минэкономики пересмотрит макропрогноз в начале 2020 года, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"НБУ пересматривает макропрогноз в конце января. Мы будем неофициально пересматривать тоже в начале года. Официально мы должны предоставить новый прогноз весной. Но, думаю, сделаем раньше. Тоже где-то в начале года", - сообщил Милованов.

Как сообщалось, согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу, среднегодовой обменный курс в 2020 году будет составлять 27 грн/$1, в 2021-м – 27,2 грн/$1, в 2022-м – 27,5 грн/$1 по базовому сценарию, по оптимистическому – в 2020 году он ожидается на уровне 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ в 2021 году и 24,2 грн/$ в 2022-м. Консервативная оценка Минэкономики предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 3,7%, оптимистичная - на 4,8%.

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